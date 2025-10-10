Saham-saham AS berbalik arah dan melemah hari ini setelah Donald Trump memposting peringatan di TruthSocial, memperingatkan eskalasi ketegangan dagang dengan China. Mantan presiden AS tersebut mengklaim bahwa Beijing telah mengirim surat ke berbagai negara di seluruh dunia, mengumumkan rencana untuk memberlakukan pembatasan ekspor besar-besaran atas logam tanah jarang dan bahan mentah penting lainnya — langkah yang ia sebut sebagai tindakan “bermusuhan” dan ditujukan untuk “mengacaukan pasar global”. Trump menambahkan bahwa Amerika Serikat akan dipaksa untuk merespons, termasuk dengan kemungkinan kenaikan tarif besar-besaran terhadap impor China — menandakan potensi kembalinya ketegangan perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia.

Pernyataan tersebut memicu kembali kekhawatiran perang dagang dan menekan sentimen investor di pasar global. US500 turun 0,80%, US100 turun 1,10%, dan US2000 turun 1,30%

Sementara itu, Indeks Dolar AS (USDIDX) juga melemah 0,50%, menandakan pelemahan permintaan terhadap aset dolar akibat meningkatnya ketidakpastian global.