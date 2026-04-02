US100 turun 1,5% di tengah kekhawatiran inflasi dan ketegangan geopolitik

Kontrak futures Nasdaq 100 (US100) turun hampir 1,4% di tengah kemungkinan eskalasi konflik di Timur Tengah, yang disinyalir oleh Donald Trump kemarin. Sebelumnya, pasar - yang dipandu oleh komentar pejabat Gedung Putih - berharap bahwa Amerika Serikat dapat menarik diri dari konflik dan bahwa Tehran berpotensi mencapai kesepakatan dengan Washington.

Iran menegaskan akan merespons secara tegas dan membuat AS “menyesali” keterlibatannya dalam perang melawan Tehran. Kenaikan imbal hasil obligasi menekan permintaan terhadap saham, sementara lonjakan harga energi berpotensi mendorong ekonomi AS ke arah stagflasi dan bahkan resesi jika kondisi ini berlanjut. Pasar saat ini menghadapi berbagai sumber kekhawatiran, termasuk risiko inflasi yang nyata, yang tercermin tidak hanya dari kenaikan harga minyak tetapi juga dari data ISM Manufacturing PMI dan layanan AS, dengan lonjakan yang terlihat pada indeks harga.