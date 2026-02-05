Kontrak berjangka Nasdaq 100 (US100) melanjutkan aksi jual yang dimulai sejak awal pekan dan hari ini turun lebih dari 2%. Sentimen negatif di sektor teknologi semakin diperparah oleh data pasar tenaga kerja AS yang lebih lemah dari perkiraan. Klaim pengangguran meningkat melampaui proyeksi, sementara jumlah PHK menurut laporan Challenger melonjak lebih dari 200% secara tahunan pada Januari. Akibatnya, US100 kini diperdagangkan hanya sekitar 300 poin di atas exponential moving average 200 sesi (EMA200), yang ditandai dengan garis merah. Indeks saham tunai juga berada di bawah tekanan: DJIA dan S&P 500 masing-masing turun sekitar 1.2%, sementara Russell 2000 yang mewakili saham berkapitalisasi kecil dan menengah turun lebih dari 1.3%.

Angka Utama Pasar Tenaga Kerja AS

Klaim pengangguran awal: 231 ribu vs 212 ribu ekspektasi dan 209 ribu pekan sebelumnya

JOLTS (Desember): 6.54 juta vs 7.25 juta ekspektasi dan 7.14 juta sebelumnya

Challenger (Januari): 108.4 ribu vs 35.5 ribu pada Desember

US100 (timeframe D1)

RSI harian untuk kontrak berjangka Nasdaq 100 hari ini turun ke sekitar level 34, posisi terendah yang terakhir terlihat saat koreksi musim gugur sebelumnya. Sementara itu, EMA50 berada di area sekitar 25,700 poin.

Sumber: xStation5

Sentimen negatif di sektor perangkat lunak kini telah menyebar ke seluruh sektor teknologi secara lebih luas, dan koreksi terlihat di hampir semua subsektor. Saham semikonduktor juga ikut melemah, dengan Broadcom (AVGO.US) dan TSMC (TSM.US) menjadi satu-satunya saham yang mencatatkan kenaikan terbatas. Penurunan tajam terjadi pada saham-saham utama: Amazon dan Alphabet turun hampir 5%, Microsoft turun lebih dari 3%, sementara Tesla melemah hampir 4%. Sentimen juga memburuk di sektor keuangan dan perbankan, di mana kekhawatiran terhadap eksposur kredit ke sektor perangkat lunak serta penurunan sentimen pasar secara umum memicu aksi ambil untung. Kenaikan sebelumnya pada produsen obat obesitas Eli Lilly (LLY.US) juga mulai berbalik arah, dengan sahamnya turun lebih dari 7%.

Sumber: xStation5

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.