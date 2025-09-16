Pasar saham AS dibuka sedikit melemah pada sesi Wall Street hari ini. Sektor pasar saham terkuat adalah oil & gas, didorong optimisme oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga, data makro AS yang solid, serta kenaikan harga minyak. Tesla naik 2%, Amazon menguat 1,6%, sementara Nvidia dan Broadcom terkoreksi lebih dari 1%.

US500 (interval H1)

Futures pada US500 turun hari ini menjelang keputusan The Fed besok di tengah ketidakpastian ekonomi AS. Sentimen terlihat jauh lebih lemah pada saham berkapitalisasi kecil dan menengah, dengan US2000 merosot lebih dari 0,5%.

Sumber: xStation5

Uranium Energy Corp (interval D1)

Melihat grafik UEC, saham perusahaan turun dari rekor tertingginya. Namun sejak level terendah April, harga saham masih naik hampir 300%, didorong permintaan global untuk energi nuklir yang mengangkat harga uranium. Kemarin, pemerintah AS mengumumkan akan meningkatkan stok strategis uranium, sementara sanksi terhadap uranium Rusia masih menjadi faktor nyata. Sebagai produsen domestik utama, UEC diperkirakan akan mendapat permintaan lebih tinggi untuk uranium dan kapasitas produksinya. Namun, hari ini terjadi tren profit taking sehingga harga saham terkoreksi.

Sumber: xStation5