Investor merespons dengan rasa lega yang jelas setelah Donald Trump menunjukkan perubahan nada terkait isu akuisisi Greenland. Dalam pidatonya di World Economic Forum di Davos, Presiden AS mengisyaratkan menjauh dari sikap konfrontatif secara militer dan mengadopsi pendekatan yang jauh lebih moderat. Yang paling diperhatikan pasar adalah absennya pernyataan mengenai tarif balasan terhadap negara-negara yang baru-baru ini mengirim pasukan ke wilayah tersebut.

Kontrak US500, yang melacak indeks S&P 500, menguat sekitar 1% pada awal perdagangan. Pergerakan ini awalnya menyerupai reli yang terjadi pada 19 Desember, namun momentum dengan cepat meningkat dan menjadikan sesi ini sebagai kinerja harian terkuat indeks sejak November. Sejumlah pengamat pasar menilai bahwa pola pergerakan harga saat ini sangat mirip dengan pemulihan berbentuk “V” pada Oktober lalu. Setelah koreksi tajam sekitar 2%, indeks membentuk dasar lokal sebelum melanjutkan kenaikan berkelanjutan menuju rekor tertinggi baru.

Perubahan harian S&P 500. Sumber: Bloomberg Finance LP

Komentator Wall Street menilai bahwa keputusan untuk meredakan ketegangan terkait Greenland—ditambah dengan sikap diam Presiden terkait rencana pembatasan suku bunga kartu kredit—mengindikasikan adanya “penarikan diri secara senyap” dari sejumlah kebijakan paling kontroversial yang sebelumnya diusulkan.

Dari sisi teknikal, US500 saat ini sedang menguji area 6,900. Penembusan yang tegas di atas level retracement Fibonacci 23.6% dari gelombang impulsif besar terakhir akan memperkuat argumen bahwa tren bullish utama berpotensi berlanjut, dengan koreksi saat ini masih berada dalam batas koreksi normal.

Namun demikian, bayang-bayang proteksionisme belum sepenuhnya menghilang. Isu tarif masih jauh dari kata selesai, terutama karena pasar menantikan putusan tegas Mahkamah Agung AS terkait penggunaan kewenangan eksekutif Presiden untuk melewati Kongres dalam penetapan tarif perdagangan. Meskipun Mahkamah Agung mengeluarkan tiga putusan yang tidak terkait pada hari Selasa, keheningannya mengenai mandat tarif tetap menjaga tingkat ketidakpastian yang mendasari sentimen investor global.

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.