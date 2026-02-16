US500 mencoba stabil setelah tekanan jual sebelumnya, sementara musim laporan keuangan Q4 2025 mengonfirmasi bahwa ekspansi laba korporasi AS masih berlangsung. Dengan 74% emiten S&P 500 telah melaporkan kinerja, data menunjukkan pertumbuhan yang tetap solid baik dari sisi laba maupun pendapatan.

Snapshot Hasil Q4 2025

Sebanyak 74% perusahaan melaporkan positive EPS surprise, dan 73% melampaui ekspektasi pendapatan. Pertumbuhan laba gabungan (blended earnings growth) untuk Q4 2025 mencapai 13,2% YoY. Jika angka ini bertahan hingga akhir musim laporan, indeks akan mencatat lima kuartal berturut-turut dengan pertumbuhan laba dua digit.

Dari sisi pendapatan, sinyalnya bahkan lebih kuat. Pertumbuhan pendapatan gabungan mencapai 9,0% YoY — yang tercepat sejak Q3 2022. Estimasi ini juga terus direvisi naik, dari 6,5% pada akhir September menjadi 7,8% pada akhir Desember, dan kini 9,0%.

Empat sektor menjadi kontributor utama revisi naik tersebut:

Information Technology : pertumbuhan pendapatan naik menjadi 20,6% dari 17,9%

Apple, Super Micro Computer, dan Microsoft menjadi pendorong utama

Health Care : naik ke 10,3% dari 9,0%

Communication Services : naik ke 12,2% dari 10,2%

Industrials: naik ke 7,8% dari 5,8%

Selain itu, kejutan positif dari Apollo, Phillips 66, Amazon, dan Ford turut menopang pertumbuhan indeks secara keseluruhan.

Guidance Mulai Lebih Hati-Hati

Untuk Q1 2026, 31 perusahaan memberikan panduan EPS negatif, sementara 38 memberikan panduan positif. Neraca masih condong positif, namun nada yang lebih konservatif mulai terlihat — terutama dengan valuasi yang sudah tinggi.

Forward P/E S&P 500 saat ini berada di 21,5x, di atas rata-rata 5 tahun (20,0) dan 10 tahun (18,8). Artinya, pasar sudah membayar premi untuk kualitas dan visibilitas laba. Dalam kondisi seperti ini, hasil yang “baik” saja tidak cukup — pasar menuntut konsistensi.

Sumber: FactSet

Apakah Ada Tanda Pelemahan?

Tingkat beat rate EPS (74%) berada di bawah rata-rata historis 5 dan 10 tahun, namun kualitas kejutan laba (7,2% di atas estimasi) masih mendekati norma historis. Artinya, jumlah kejutan mungkin sedikit lebih rendah, tetapi kualitasnya tetap solid.

Sembilan dari sebelas sektor mencatat pertumbuhan laba YoY. Penurunan terkonsentrasi di Consumer Discretionary dan Energy. Sementara itu, 73% perusahaan melampaui ekspektasi pendapatan, di atas rata-rata historis.

Pertumbuhan pendapatan 9% ini menandai kuartal ke-21 berturut-turut S&P 500 mencatat pertumbuhan top-line.

Apa Selanjutnya?

Konsensus memperkirakan pertumbuhan laba:

Q1 2026: 11,1%

Q2 2026: 14,9%

Full-year 2026: 14,4%

Namun ekspektasi pertumbuhan pendapatan diproyeksikan melambat secara bertahap sepanjang 2026. Dalam konteks valuasi 21,5x forward earnings, ruang kesalahan menjadi semakin kecil.

Secara fundamental, musim laporan ini tetap konstruktif: pertumbuhan luas, laba solid, dan pendapatan meningkat. Namun pertanyaan utama ke depan bukan lagi apakah hasilnya baik, melainkan apakah momentum tersebut cukup kuat untuk menopang premi valuasi saat pertumbuhan mulai normalisasi.

US500 saat ini mencoba rebound secara teknikal, tetapi untuk reli berkelanjutan, pasar membutuhkan bukti bahwa ekspansi laba dapat dipertahankan tanpa kejutan negatif pada margin atau permintaan.

Sumber: xStation5