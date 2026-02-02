Musim laporan keuangan kuartal keempat 2025 di Wall Street berkembang jauh lebih baik dibandingkan ekspektasi investor pada akhir Desember. Dengan sekitar sepertiga emiten S&P 500 telah melaporkan kinerja, gambaran besarnya kini semakin jelas.

Berdasarkan data FactSet per 30 Januari 2026, mayoritas perusahaan mencatatkan hasil di atas ekspektasi, baik dari sisi laba maupun pendapatan.

Pada saat yang sama, revisi estimasi laba per saham (EPS) untuk 2026 berada di atas rata-rata historis dan bahkan lebih kuat dibandingkan yang terlihat pada 2025. Kondisi ini memperkuat argumen kubu bullish dan mendukung pandangan bahwa S&P 500 berpotensi kembali ke atas level 7.000 dalam waktu relatif singkat. Di bawah ini, berdasarkan data FactSet, kami menguraikan poin-poin utama yang membantu memahami pesan sebenarnya dari musim laporan keuangan ini.

Sumber: BofA Global Research

FactSet scorecard: hasil vs ekspektasi tetap sangat positif

Sejauh ini, sekitar 75% perusahaan S&P 500 berhasil melampaui estimasi EPS, sementara 65% mencatat kejutan positif pada pendapatan. Komposisi ini menunjukkan bahwa ekspektasi sebelumnya cenderung konservatif—terutama di tengah kekhawatiran mengenai biaya input dan tarif—sementara perusahaan, setidaknya hingga saat ini, menunjukkan ketahanan operasional yang lebih kuat dari yang diperkirakan pasar.

Dari perspektif indeks, poin paling menonjol adalah pertumbuhan laba tahunan gabungan (blended y/y) sebesar 11.9%. Jika laju ini bertahan hingga akhir musim laporan keuangan, S&P 500 akan mencatatkan kuartal kelima berturut-turut dengan pertumbuhan laba dua digit—sebuah sinyal kuat bahwa siklus laba masih mendukung pasar saham.

Sebulan sebelumnya, pada 31 Desember, konsensus hanya memperkirakan pertumbuhan laba Q4 sebesar 8.3%—jauh di bawah sekitar 11.9% saat ini. Selisih ini menegaskan bahwa musim laporan keuangan ini bukan sekadar “tidak mengecewakan”, tetapi secara aktif mendorong ekspektasi lebih tinggi. Peningkatan ini juga cukup luas hingga terlihat di tingkat sektor: enam sektor kini mencatatkan hasil laba yang lebih kuat dibandingkan akhir tahun, terutama berkat kejutan positif EPS.

Margin laba bersih: fitur paling mencolok musim ini

Elemen paling impresif sejauh ini adalah profitabilitas. Terlepas dari perdebatan mengenai tarif, biaya tenaga kerja, logistik, dan tekanan harga, S&P 500 saat ini mencatatkan margin laba bersih gabungan sebesar 13.2% untuk Q4.

Jika angka ini bertahan, maka akan menjadi margin laba bersih tertinggi sejak FactSet mulai melacak metrik ini pada 2009, melampaui rekor sebelumnya di 13.1% yang—menariknya—baru tercapai pada kuartal sebelumnya. Dengan kata lain, margin tidak runtuh akibat tekanan biaya; justru bertahan di level tertinggi sepanjang sejarah, menantang narasi bahwa biaya dengan cepat menggerus profitabilitas perusahaan.

Pandangan sektor: teknologi dan industri menjadi motor utama

Secara tahunan, ekspansi margin memang terkonsentrasi, namun dampaknya signifikan di sektor-sektor utama:

Teknologi Informasi meningkatkan margin laba bersih ke 29.0% dari 26.8%

Sektor Industri naik ke 12.5% dari 10.7%

Di sisi lain, beberapa sektor mengalami tekanan margin. Contoh paling jelas adalah Real Estate, di mana margin laba bersih turun ke 33.5% dari 35.1%. Sektor Energi relatif stagnan secara tahunan di 7.8%. Perlu dicatat bahwa ini bukan ledakan margin yang merata. Hanya lima sektor yang saat ini berada di atas rata-rata margin laba bersih lima tahunnya, kembali dipimpin oleh Teknologi dan Industri, sementara sektor seperti Kesehatan dan Real Estate masih berada di bawah norma jangka panjangnya.

Sumber: FactSet

Kuartal-ke-kuartal: sinyal campuran di balik rekor agregat

Secara berurutan (Q4 vs Q3), gambaran menjadi lebih tidak merata. Hanya tiga sektor yang mencatatkan ekspansi margin secara kuartalan, dipimpin oleh Industri (12.5% vs 10.5%). Sebagian besar sektor justru mengalami tekanan, dengan Utilitas menjadi salah satu penekan terbesar (12.9% vs 17.1%).

Hal ini menunjukkan bahwa margin rekor di tingkat indeks bukan hasil dari perbaikan menyeluruh, melainkan karena beberapa segmen besar dengan profitabilitas tinggi tetap mempertahankan kinerja luar biasa dan memiliki bobot cukup besar untuk mengangkat agregat S&P 500.

Panduan Q1 2026: konstruktif, namun belum euforia

Komentar manajemen terkait kuartal berikutnya terlihat stabil, bukan euforia:

17 perusahaan mengeluarkan panduan EPS positif

7 perusahaan mengeluarkan panduan EPS negatif

Ini bukan sinyal “boom”, tetapi mengindikasikan bahwa manajemen masih melihat ruang eksekusi yang lebih besar dibandingkan risiko penurunan tajam.

Valuasi: investor membayar mahal untuk kekuatan laba ini

Sisi lain dari kekuatan fundamental adalah valuasi. Forward P/E 12 bulan S&P 500 berada di level 22.2, jauh di atas:

Rata-rata 5 tahun: 20.0

Rata-rata 10 tahun: 18.8

Pasar sudah membayar premi untuk kekuatan margin dan pertumbuhan laba yang berkelanjutan. Dengan kata lain, fundamental memang kuat, tetapi toleransi terhadap kekecewaan sangat terbatas—setiap gangguan laba di sisa musim ini berpotensi berdampak harga lebih besar dibandingkan lingkungan valuasi yang lebih rendah.

Sumber: FactSet

Prospek 2026: margin diperkirakan naik lebih jauh

Ekspektasi konsensus menunjukkan margin dapat meningkat lebih lanjut pada 2026, dengan proyeksi margin laba bersih sekitar:

13.2% (Q1 2026)

13.8% (Q2 2026)

14.2% (Q3 2026)

14.2% (Q4 2026)

Jika pasar mampu terus memenuhi lintasan ini, valuasi tinggi mungkin tetap dapat dipertahankan—namun hal tersebut menuntut disiplin biaya yang konsisten dan daya tawar harga yang berkelanjutan. Inti pesan sejauh ini: Q4 2025 berkembang sebagai kuartal pertumbuhan laba yang solid dengan profitabilitas rekor, bukan musim yang ditandai oleh kompresi margin. Risiko terbesar bagi ekuitas bukanlah latar belakang laba itu sendiri, melainkan tuntutan eksekusi yang nyaris sempurna di tengah valuasi saat ini, terutama memasuki kuartal-kuartal 2026.

US500 technical snapshot (D1)

Kontrak berjangka S&P 500 (US500) dengan cepat merebut kembali EMA 50-hari pada grafik harian dan kembali bergerak di sekitar level 6.950. Momentum laba yang kuat terus menopang narasi bullish dan membantu meredam dorongan momentum negatif.

Sumber: xStation5

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.