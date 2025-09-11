- Indeks saham AS menguat ke rekor baru. US500 naik 0,80% ke 6.590 poin, US100 menguat 0,70% dan menembus level 24.000 poin, sementara indeks small-cap — US2000 — naik 1,70% ke 2.417 poin.
- US30 naik ke rekor sepanjang masa di atas 46.000 poin, didorong oleh kenaikan saham Goldman Sachs, UnitedHealth Group, dan Caterpillar.
- Saham Oracle turun lebih dari 5% setelah reli kemarin yang dipicu oleh kesepakatan dengan OpenAI. Di sisi lain, Micron naik 10% hari ini setelah Citi menaikkan target harganya dari $150 menjadi $175.
- Setelah serangkaian laporan makro AS hari ini, dolar menjadi mata uang terlemah di kelompok G10. Indeks dolar USDIDX turun 0,28%, sementara EURUSD naik 0,30%. Di antara penguat terbesar adalah dolar Australia.
- Karena laporan CPI tidak membawa kejutan besar, laporan kunci hari ini ternyata adalah klaim pengangguran.
- Klaim pengangguran baru: 263 ribu vs. 235 ribu ekspektasi dan 237 ribu sebelumnya — level tertinggi sejak Oktober 2021.
- Pasar tenaga kerja yang melambat kini menjadi sorotan bagi investor. Dan data inilah yang mendukung serangkaian pemangkasan suku bunga The Fed mulai September. Pasar kini memperkirakan tiga kali pemangkasan masing-masing 25bp pada pertemuan bulan September, Oktober, dan Desember.
- Sesuai ekspektasi, inflasi CPI AS untuk Agustus naik menjadi 2,9% y/y dari 2,7% y/y. Inflasi inti tetap tinggi di 3,1% y/y. Satu-satunya kejutan adalah CPI bulanan yang sedikit lebih tinggi, naik 0,4% m/m dibanding ekspektasi 0,3% m/m.
- Pasar menyambut baik keputusan Bank Sentral Eropa (ECB) yang, sesuai ekspektasi, mempertahankan suku bunga. Tingkat deposit tetap di 2%. Meski keputusannya tidak mengejutkan, komentar dari Presiden Christine Lagarde menarik perhatian pasar.
- Dalam konferensi pers, Lagarde menekankan bahwa proses disinflasi di zona euro telah terhenti, dan inflasi tetap di atas target ECB. Akibatnya, bank tidak menutup kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut jika diperlukan.
- Investor berasumsi bahwa suku bunga zona euro akan tetap berada di level saat ini untuk periode yang lebih lama.
- Prospek inflasi untuk UE tidak berubah signifikan, meski untuk tahun 2025 dan 2026 proyeksi dinaikkan 0,1%. Inflasi inti diperkirakan 2,4% pada 2025, 1,9% pada 2026, dan 1,8% pada 2027.
- Pada saat yang sama, ekspektasi pertumbuhan GDP meningkat untuk 2025 (1,2% vs. 0,9%) dan 2026 (1% vs. 1,1%), sementara proyeksi untuk 2027 tetap tidak berubah (1,3%).
- Perubahan persediaan gas alam AS menurut EIA tercatat sebesar 71 bcf vs. 68 bcf ekspektasi dan 55 bcf sebelumnya.
- Harga Bitcoin naik menembus $114 ribu, sementara Ethereum menguat lebih dari 1,5%. Sentimen di pasar kripto didukung oleh dolar yang melemah dan optimisme di pasar saham.
