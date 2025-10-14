Sesi perdagangan di Wall Street hari ini dimulai dengan tekanan jual yang kuat. Kontrak berjangka Nasdaq 100 turun hampir 1% sebelum pembukaan, menandakan awal yang hati-hati setelah reli kemarin. Pasar tampaknya mulai memasuki fase koreksi. Indeks US100 memimpin penurunan, diikuti Dow Jones dan S&P 500 yang sama-sama turun sekitar 1%, sementara Russell 2000 masih sedikit lebih stabil dengan penurunan 0,6%.

Penurunan ini dipicu oleh ketegangan dagang AS–China yang meningkat, gejolak di pasar obligasi dan likuiditas, serta shutdown pemerintah federal yang terus menekan kepercayaan pasar. Kondisi ini menguji daya tahan investor terhadap risiko makroekonomi yang semakin kompleks.



Sumber: Bloomberg Finance

Sektor teknologi menjadi yang paling terpukul, diikuti keuangan, sementara kesehatan dan industri relatif lebih stabil namun tetap negatif. Hanya sektor ritel yang mencatat sedikit kenaikan.

Data Makroekonomi:



Karena shutdown pemerintah masih berlangsung, publikasi data ekonomi AS tetap tertunda, membatasi kemampuan pasar untuk menilai kondisi ekonomi secara akurat.

Fokus kini tertuju pada pidato para pejabat FOMC, dengan Michelle Bowman tidak memberikan sinyal baru. Investor menantikan pidato Jerome Powell malam ini, yang bisa menjadi katalis utama minggu ini, disusul oleh Andrew Bailey, Susan Walley, dan Austan Collins. Setiap komentar dapat mempengaruhi ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan suku bunga The Fed.



US500 (D1)

Sumber: Xstation5

Harga indeks menembus batas kanal naik, melewati EMA25 dan level Fibonacci 23.6, sebelum tertahan di sekitar EMA100 dan FIBO 50. Saat ini, harga bergerak di antara level FIBO 38.2–50. Menjaga level ini sangat penting untuk mencegah koreksi lebih dalam ke area 6.500 poin, sementara untuk memulihkan momentum naik, pembeli perlu mendorong harga kembali di atas FIBO 38.2.



Berita Emiten: