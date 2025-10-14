- Wall Street dibuka di zona merah — indeks utama seperti US100 dan US500 melemah hingga 1%.
- Investor menanti pidato Jerome Powell dan anggota FOMC lainnya untuk petunjuk arah kebijakan The Fed.
- Pasar kripto melemah, menekan saham terkait seperti Coinbase.
- Saham logam tanah jarang naik di tengah ketegangan dagang AS–China.
- Shutdown pemerintah AS berlanjut, memperparah ketidakpastian ekonomi.
- Hasil campuran dari sektor perbankan dan ritel turut memengaruhi sentimen.
Sesi perdagangan di Wall Street hari ini dimulai dengan tekanan jual yang kuat. Kontrak berjangka Nasdaq 100 turun hampir 1% sebelum pembukaan, menandakan awal yang hati-hati setelah reli kemarin. Pasar tampaknya mulai memasuki fase koreksi. Indeks US100 memimpin penurunan, diikuti Dow Jones dan S&P 500 yang sama-sama turun sekitar 1%, sementara Russell 2000 masih sedikit lebih stabil dengan penurunan 0,6%.
Penurunan ini dipicu oleh ketegangan dagang AS–China yang meningkat, gejolak di pasar obligasi dan likuiditas, serta shutdown pemerintah federal yang terus menekan kepercayaan pasar. Kondisi ini menguji daya tahan investor terhadap risiko makroekonomi yang semakin kompleks.
Sumber: Bloomberg Finance
Sektor teknologi menjadi yang paling terpukul, diikuti keuangan, sementara kesehatan dan industri relatif lebih stabil namun tetap negatif. Hanya sektor ritel yang mencatat sedikit kenaikan.
Data Makroekonomi:
Karena shutdown pemerintah masih berlangsung, publikasi data ekonomi AS tetap tertunda, membatasi kemampuan pasar untuk menilai kondisi ekonomi secara akurat.
Fokus kini tertuju pada pidato para pejabat FOMC, dengan Michelle Bowman tidak memberikan sinyal baru. Investor menantikan pidato Jerome Powell malam ini, yang bisa menjadi katalis utama minggu ini, disusul oleh Andrew Bailey, Susan Walley, dan Austan Collins. Setiap komentar dapat mempengaruhi ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan suku bunga The Fed.
US500 (D1)
Sumber: Xstation5
Harga indeks menembus batas kanal naik, melewati EMA25 dan level Fibonacci 23.6, sebelum tertahan di sekitar EMA100 dan FIBO 50. Saat ini, harga bergerak di antara level FIBO 38.2–50. Menjaga level ini sangat penting untuk mencegah koreksi lebih dalam ke area 6.500 poin, sementara untuk memulihkan momentum naik, pembeli perlu mendorong harga kembali di atas FIBO 38.2.
Berita Emiten:
-
Coinbase (COIN.US) – turun 4% karena pelemahan pasar kripto.
-
MP Materials (MP.US) – naik 3% di pre-market, diuntungkan oleh lonjakan harga logam tanah jarang.
-
Polaris (PII.US) – melonjak 10% setelah mengumumkan spin-off divisi India.
-
Navitas Semiconductors (NVTS.US) – naik 24% setelah memperkenalkan chip baru untuk Nvidia.
-
Wells Fargo (WFC.US) – naik 2% berkat laporan Q3 yang kuat dan ekspansi bisnis pasca-pelonggaran regulasi.
-
Domino’s Pizza (DPZ.US) – naik 2% setelah mencatat pertumbuhan penjualan di atas ekspektasi analis.
