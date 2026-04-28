Wall Street kehilangan momentum?

Kontrak berjangka S&P 500 mencatat kerugian moderat dalam sesi Senin, mendorong investor untuk mempertanyakan kondisi perusahaan yang sedang melaporkan kinerja. Musim laporan keuangan di Wall Street kembali menghadirkan serangkaian hasil yang solid, mengonfirmasi ketahanan korporasi Amerika Serikat meskipun menghadapi lingkungan makroekonomi yang menantang. Data menunjukkan peningkatan luas baik dalam laba maupun pendapatan, mendukung narasi momentum bisnis yang berkelanjutan di AS. Namun, investor semakin mencermati valuasi dan sinyal dari panduan ke depan untuk kuartal mendatang. Pertanyaan utama adalah apakah laju pertumbuhan laba saat ini dapat dipertahankan di tengah basis yang tinggi dan potensi perubahan kebijakan moneter.

Menurut FactSet, musim pelaporan saat ini menunjukkan sejumlah sinyal kuat:

84% perusahaan dalam S&P 500 yang telah melaporkan hasil Q1 2026 (mewakili 28% indeks) melampaui ekspektasi laba per saham (EPS).

81% melampaui perkiraan pendapatan.

Tingkat pertumbuhan laba gabungan YoY untuk Q1 2026 mencapai 15,1%, yang - jika berlanjut - akan menjadi kuartal keenam berturut-turut dengan pertumbuhan dua digit.

Pada akhir Maret, pertumbuhan laba diperkirakan sebesar 13,1%, namun kejutan positif dan revisi naik membuat sembilan sektor melaporkan hasil lebih baik dari ekspektasi.

Untuk panduan Q2 2026, 11 perusahaan memberikan outlook EPS negatif, sementara 9 memberikan panduan positif.

Rasio forward P/E untuk S&P 500 saat ini berada di 20,9, di atas rata-rata 5 tahun (19,9) dan 10 tahun (18,9).

Margin keuntungan rekor?

Seiring pertumbuhan laba yang kuat, pasar juga memperhatikan profitabilitas perusahaan yang mencapai level historis tertinggi meskipun terdapat tekanan biaya, termasuk kenaikan harga energi. Data Q1 menunjukkan bahwa perusahaan AS tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga secara efektif menjaga margin. Fenomena ini dapat menjadi kunci untuk mempertahankan valuasi saat ini yang sudah berada di atas rata-rata jangka panjang.

Pada saat yang sama, divergensi sektoral menunjukkan bahwa tidak semua industri mendapatkan manfaat yang sama dari kondisi saat ini. Margin laba bersih agregat untuk S&P 500 pada Q1 2026, menurut FactSet, mencapai 13,4%, yang - jika bertahan - akan menjadi level tertinggi sejak data ini mulai dilacak pada tahun 2009. Rekor sebelumnya adalah 13,2% pada kuartal sebelumnya.

Pada tingkat sektor, tren margin tetap beragam:

Lima sektor melaporkan ekspansi margin YoY, dipimpin oleh teknologi informasi sebesar 29,1% dibandingkan 25,4%.

Enam sektor mengalami kontraksi margin, dengan tekanan terbesar pada layanan komunikasi sebesar 14,1% dibandingkan 16,0%.

Enam sektor berada di atas rata-rata margin 5 tahun, kembali dipimpin oleh teknologi sebesar 29,2% dibandingkan 25,3%.

Lima sektor masih di bawah rata-rata 5 tahun, dengan sektor energi tertinggal paling jauh sebesar 6,6% dibandingkan 9,6%.

Secara kuartalan, lima sektor meningkatkan margin dibanding Q4 2025, dipimpin oleh utilitas sebesar 15,1% dibandingkan 12,1%.

Enam sektor mengalami penurunan QoQ, terutama energi (6,6% vs 7,9%) dan industri (11,1% vs 12,3%).

Analis memperkirakan ekspansi margin lebih lanjut pada kuartal berikutnya di tahun 2026, dengan proyeksi margin sebesar 14,1% pada Q2 dan 14,6% pada Q3 serta Q4. Perlu dicatat bahwa margin sektor teknologi tetap jauh di atas rata-rata 5 tahunnya, meskipun valuasi telah mengalami penyesuaian signifikan.



Sumber: FactSet

Pertumbuhan pendapatan dan laba yang mengesankan

Pilar ketiga dari musim laporan keuangan saat ini adalah kekuatan luas dalam dinamika pendapatan dan laba, yang mengonfirmasi ketahanan fundamental perusahaan di Amerika Serikat. Data menunjukkan tidak hanya tingginya proporsi kejutan positif, tetapi juga besarnya yang berada di atas rata-rata historis. Pada saat yang sama, revisi estimasi yang meningkat dan partisipasi lintas sektor memperkuat gambaran pertumbuhan yang stabil. Namun, pasar semakin memperhitungkan masa depan di mana laju ekspansi dapat berubah seiring siklus ekonomi.

Lebih dari 25% perusahaan dalam S&P 500 telah melaporkan hasil Q1 2026. Angka kunci adalah sebagai berikut:

84% melampaui estimasi EPS, di atas rata-rata 5 tahun sebesar 78% dan rata-rata 10 tahun sebesar 76%.

Besaran kejutan EPS mencapai 12,3%, dibandingkan rata-rata 5 tahun sebesar 7,3% dan 10 tahun sebesar 7,1%.

Data historis didasarkan pada seluruh sampel perusahaan, sementara angka saat ini hanya mencerminkan perusahaan yang telah melaporkan, yang memengaruhi interpretasi.

Kontributor terbesar terhadap pertumbuhan laba berasal dari sektor industri, teknologi informasi, keuangan, layanan komunikasi, dan kesehatan.

Sektor energi memberikan tekanan terhadap hasil akibat revisi turun.

Tingkat pertumbuhan laba gabungan indeks kini mencapai 15,1% YoY, naik dari 13,0% seminggu sebelumnya dan 13,1% pada akhir Maret, menunjukkan perbaikan yang jelas selama musim pelaporan. Jika berlanjut, ini akan menjadi kuartal keenam berturut-turut dengan pertumbuhan laba dua digit untuk S&P 500.

Data pendapatan tetap kuat:

81% perusahaan melaporkan pendapatan di atas ekspektasi, lebih tinggi dari rata-rata 5 tahun (70%) dan 10 tahun (67%).

Besaran kejutan pendapatan mencapai 2,0%, sejalan dengan rata-rata 5 tahun dan di atas rata-rata 10 tahun sebesar 1,5%.

Pertumbuhan total pendapatan mencapai 10,3% YoY, dibandingkan 10,0% seminggu sebelumnya dan 9,9% pada akhir Maret.

Jika bertahan, ini akan menjadi pertumbuhan pendapatan tercepat sejak Q2 2022 (11,0%).

Semua 11 sektor dalam indeks melaporkan pertumbuhan pendapatan YoY, dipimpin oleh teknologi, layanan komunikasi, dan keuangan.

Dalam hal prospek, analis memperkirakan pertumbuhan laba sebesar 20,6%, 22,7%, dan 20,4% masing-masing untuk Q2, Q3, dan Q4 tahun 2026. Untuk keseluruhan tahun 2026, laba diproyeksikan tumbuh sebesar 18,6%. Rasio forward P/E tetap di 20,9, di atas rata-rata 5 tahun dan 10 tahun, serta lebih tinggi dari level 19,7 pada akhir Maret. Dalam sisa musim laporan keuangan, sekitar 180 perusahaan S&P 500, termasuk 11 dari Dow Jones, masih akan merilis hasil mereka.

Wall Street menyambut hasil kuat dengan optimisme moderat

Meskipun hasil yang solid, penghargaan pasar terhadap perusahaan tetap moderat. Struktur kejutan - baik pada laba maupun pendapatan - menunjukkan kekuatan fundamental yang berkelanjutan namun selektif. Pertanyaan utama bukan hanya apakah perusahaan melampaui ekspektasi, tetapi seberapa besar dan dalam lingkungan makro seperti apa.

Reaksi pasar terhadap laporan keuangan

Pasar memberikan penghargaan terhadap kejutan EPS positif pada Q1 2026 sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata historis, sementara juga menghukum kejutan negatif dengan lebih ringan:

Perusahaan yang melampaui estimasi mencatat kenaikan harga saham rata-rata +0,9% dari dua hari sebelum hingga dua hari setelah rilis, dibandingkan rata-rata 5 tahun sebesar +1,0%.

Perusahaan dengan kejutan negatif mencatat penurunan rata-rata -2,6%, lebih ringan dibandingkan rata-rata 5 tahun sebesar -2,9%.

Struktur kejutan pendapatan

Struktur kejutan pendapatan juga tetap lebih kuat dibandingkan rata-rata historis:

81% perusahaan melaporkan pendapatan di atas ekspektasi.

0% sesuai dengan konsensus.

19% berada di bawah perkiraan.

Proporsi kejutan positif melebihi rata-rata 1 tahun (73%), 5 tahun (70%), dan 10 tahun (67%).

Proporsi tertinggi perusahaan yang melampaui ekspektasi terlihat pada sektor layanan komunikasi, barang konsumsi pokok, energi, dan real estat, masing-masing mencapai 100%.

Sementara itu, tingkat terendah terlihat pada sektor utilitas (67%) dan consumer discretionary (69%).

Besaran kejutan dan perbedaan sektor

Rata-rata kejutan pendapatan mencapai +2,0%, sejalan dengan rata-rata 5 tahun, lebih tinggi dari rata-rata 1 tahun (+1,6%), dan di atas rata-rata 10 tahun (+1,5%).

Deviasi positif terbesar terlihat pada:

teknologi informasi: +5,8%

material: +4,4%

Kejutan positif terlemah terlihat pada: