Wall Street Lanjut Naik

Wall Street semakin mengarah pada narasi de-eskalasi risiko dibandingkan eskalasi, yang dalam kondisi saat ini menjadi sumber utama dukungan jangka pendek bagi valuasi. Pasar tampaknya beralih dari sikap defensif menuju posisi yang lebih pro-pertumbuhan, dengan memasukkan skenario meredanya ketegangan geopolitik secara bertahap atau setidaknya stabilisasi pada level yang tidak menimbulkan guncangan makroekonomi tambahan. Ini belum mencerminkan keyakinan penuh terhadap perbaikan fundamental yang berkelanjutan, melainkan repricing cepat terhadap premi risiko yang menurun lebih cepat dibanding perubahan data ekonomi riil.

Dalam konteks ini, rilis data PPI hari ini menjadi sangat penting karena jauh di bawah ekspektasi. Tekanan harga di tingkat produsen tidak meningkat sebesar yang diperkirakan konsensus, meskipun masih ada ketegangan dalam perdagangan global dan pasar energi. Pasar menafsirkan hal ini sebagai sinyal bahwa tekanan biaya tidak ditransmisikan secara kuat ke ekonomi yang lebih luas seperti yang dikhawatirkan sebelumnya. Ini belum menunjukkan disinflasi penuh, namun menggeser keseimbangan risiko menuju lingkungan inflasi yang lebih netral dan terkendali.

Pada saat yang sama, musim laporan keuangan sektor perbankan memberikan sinyal yang beragam. Secara keseluruhan, bank-bank AS melaporkan hasil yang solid namun tidak luar biasa, menunjukkan bahwa lingkungan bisnis masih menantang dan jauh dari kondisi euforia. Terdapat beberapa “kelemahan tersembunyi” dalam laporan tersebut, baik dalam bentuk panduan yang lebih hati-hati maupun momentum yang melemah di segmen tertentu, yang meredam antusiasme dan memperkuat pandangan bahwa kondisi pasar masih tidak pasti. Meski demikian, sektor keuangan tetap menunjukkan profitabilitas yang solid, terutama didorong oleh aktivitas trading dan arus investment banking yang relatif stabil, yang membantu menjaga sentimen tetap positif.

Menggabungkan faktor-faktor ini - data PPI yang lebih lemah dari ekspektasi, earnings bank yang campuran namun tetap tangguh, serta meningkatnya ekspektasi de-eskalasi geopolitik - menciptakan kondisi klasik yang mendukung potensi kenaikan lebih lanjut. Dalam lingkungan seperti ini, pasar tidak membutuhkan revisi besar terhadap ekspektasi pertumbuhan; penurunan risiko ekstrem dan kompresi premi risiko sudah cukup untuk mendorong indeks terus naik.

Pertanyaan utama untuk sesi mendatang adalah apakah pergerakan ini merupakan awal dari perubahan rezim pasar yang berkelanjutan atau hanya fase “repricing harapan” jangka pendek, di mana investor terlalu cepat memasukkan stabilisasi geopolitik dan inflasi ke dalam harga. Sejarah menunjukkan bahwa fase optimisme berbasis de-eskalasi seperti ini bisa sangat dinamis, namun juga dapat berbalik dengan cepat jika salah satu pendorong utama - energi, geopolitik, atau inflasi sektor jasa - kembali meningkat.

Berita Perusahaan

Wells Fargo (WFC.US) mengecewakan pasar meskipun mencatat pertumbuhan laba, karena kualitas hasil dinilai lebih lemah dari ekspektasi dan sebagian besar didorong oleh faktor satu kali serta kinerja bisnis yang kurang seimbang. Investor juga mencermati asumsi cadangan kredit yang lebih hati-hati dan sinyal campuran di berbagai segmen bisnis. Akibatnya, saham diperdagangkan lebih rendah.

Angka keuangan utama:

Pendapatan: USD 21,45 miliar, sekitar USD 340 juta di bawah ekspektasi

Laba bersih: sekitar USD 5,3 miliar, naik secara tahunan

EPS: USD 1,60, melampaui estimasi sebesar USD 0,02

BlackRock (BLK.US) melaporkan hasil Q1 2026 yang sangat kuat, secara signifikan melampaui ekspektasi berkat arus masuk ETF yang kuat dan peningkatan biaya manajemen aset. Dukungan tambahan datang dari peningkatan performance fees dan ekspansi skala bisnis, yang mendorong aset kelolaan ke level rekor.

Angka keuangan utama:

Pendapatan: USD 6,7 miliar dibandingkan ekspektasi sekitar USD 6,4 miliar

Laba operasional: naik 31% menjadi USD 2,67 miliar

Margin operasional: meningkat menjadi 44,5%

EPS: USD 12,53 dibandingkan ekspektasi sekitar USD 11,5

JPMorgan Chase (JPM.US) mencatat hasil Q1 2026 yang lebih kuat dari ekspektasi, didukung oleh pendapatan trading yang solid dan kekuatan di investment banking, serta ketahanan bisnis secara keseluruhan. Laba dan pendapatan memberikan kejutan positif, mengonfirmasi kondisi kuat sektor keuangan dalam lingkungan volatilitas tinggi.

Namun, laporan tersebut tidak sepenuhnya positif, karena bank menurunkan outlook pendapatan bunga bersih (NII) untuk setahun penuh, yang meredam sebagian optimisme terhadap momentum laba ke depan. Hal ini menciptakan dinamika “hasil kuat saat ini, outlook lebih lemah ke depan”, yang membatasi antusiasme investor meskipun kinerja kuartalan solid.

Angka keuangan utama:

​​​​​​​Pendapatan melampaui USD 50 miliar dibandingkan ekspektasi USD 49,2 miliar

EPS: USD 5,94 dibandingkan ekspektasi sekitar USD 5,45

Net interest margin (NIM): 2,5% dibandingkan ekspektasi 2,57%

​​​​​​​

