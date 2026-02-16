Pasar keuangan AS hari ini tutup karena libur nasional, sehingga tidak ada perdagangan di Wall Street. Aktivitas akan kembali normal pada Selasa, namun sejumlah faktor menunjukkan bahwa volatilitas berpotensi meningkat dalam beberapa hari ke depan. Sesi terakhir pekan lalu berakhir dengan sentimen campuran, dengan perhatian pasar tertuju pada data makroekonomi terbaru dari AS.

Rilis inflasi Januari menunjukkan perlambatan laju kenaikan harga di bawah ekspektasi. Namun, dalam konteks saat ini, hal tersebut tidak otomatis mengindikasikan perubahan cepat dalam kebijakan moneter. Inflasi yang lebih rendah dapat memberi ruang bagi Federal Reserve untuk mempertahankan pendekatan hati-hati tanpa tekanan untuk memangkas suku bunga secara agresif. Selain itu, laporan pasar tenaga kerja yang sangat kuat sebelumnya mengonfirmasi kondisi ekonomi AS yang solid dan memperkuat argumen untuk menahan pelonggaran kebijakan. Saat ini, pasar hanya memperkirakan maksimal dua kali pemangkasan suku bunga tahun ini.

Pekan ini, perhatian akan tertuju pada rilis makroekonomi lanjutan. Yang paling krusial adalah data inflasi PCE pada Jumat, indikator preferensi The Fed dalam mengukur tekanan harga. Pada hari yang sama, data awal pertumbuhan ekonomi kuartal keempat juga akan dipublikasikan. Dikombinasikan dengan musim laporan keuangan yang masih berlangsung, rangkaian data ini berpotensi menentukan arah indeks AS dalam jangka pendek.

Kontrak US500 (S&P 500) bergerak dalam kisaran sempit dan bertahan di sekitar level referensi. Ketiadaan sesi tunai serta minimnya agenda makroekonomi hari ini membuat volatilitas dan aktivitas investor relatif terbatas.

