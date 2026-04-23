Setelah awal perdagangan yang campuran, Wall Street beralih ke posisi defensif yang jelas. Nasdaq turun 1%, semakin terbebani oleh aksi jual di sektor software. Indeks small-cap Russell 2000 (-0,9%), S&P 500 (-0,7%), dan DJIA (-0,65%) juga bergerak di zona merah.

Penurunan indeks utama terutama didorong oleh kekhawatiran akan kembalinya aksi militer di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Israel menyatakan bahwa negaranya siap melakukan serangan lanjutan terhadap Iran dan hanya menunggu persetujuan dari Amerika Serikat. Media Iran juga melaporkan aktivasi sistem pertahanan udara.

Aksi jual di sektor software dipicu oleh reaksi investor terhadap hasil ServiceNow (NOW.US: -19%), yang mengecewakan dalam hal monetisasi solusi AI. Pertumbuhan subscription sebesar 22% secara tahunan juga dinilai “cukup baik, tetapi tidak luar biasa”.

Indikator PMI awal AS untuk bulan April meningkat di atas ekspektasi, baik di sektor manufaktur (54 vs. perkiraan 52,5; level tertinggi dalam 4 tahun) maupun jasa (51,3 vs. perkiraan 50,6). Namun demikian, hasil ini sebagian besar didorong oleh komponen harga yang terus meningkat, menunjukkan tekanan inflasi yang lebih tinggi dalam aktivitas bisnis.

Meta (META.US), induk dari Facebook dan Instagram, mengumumkan pengurangan tenaga kerja sebesar 10% untuk meningkatkan efisiensi. Saham turun 2,5%.