Wall Street Melemah, Risiko Shutdown AS Naik; Emas Menguat

Lowongan Kerja JOLTS (Agustus): 7,227 juta (Forecast 7,2 juta; Sebelumnya 7,181 juta)

Data AS hari ini juga beragam, dengan Chicago Fed PMI turun ke level “resesi” 40,6 (vs 43,3 ekspektasi; 41,5 sebelumnya), meski laporan perumahan sedikit lebih baik dari perkiraan. Rincian data utama AS:

Nvidia melampaui kapitalisasi pasar $4,5 triliun setelah sesi kuat lainnya. Valuasi perusahaan kini mendekati besaran PDB Jerman. Saham naik hampir 3% hari ini, meski sentimen di Wall Street masih rapuh karena risiko shutdown pemerintah AS yang bisa berlaku pukul 00:01, 1 Oktober. Senate Minority Leader Chuck Schumer menyebut ini sebagai skenario paling mungkin. Shutdown akan menunda laporan makro penting termasuk data NFP Jumat. Platform prediksi Kalshi memperkirakan peluang shutdown lebih dari 80%.

Data makroekonomi Eropa keluar dengan hasil beragam. GDP Inggris lebih baik dari perkiraan, sementara CPI Jerman sedikit di atas ekspektasi. Sebaliknya, inflasi di Italia dan Prancis berada di bawah perkiraan.

Selama sesi Eropa, sentimen pasar cenderung positif dengan mayoritas indeks mencatat kenaikan. IBREX memimpin dengan lonjakan lebih dari 1,2%, sementara SMI20 naik hampir 1%. DAX menguat 0,5%, FTSE100 naik 0,6%, sementara CAC dan FTSE MIB masing-masing bertambah 0,2%.

Menurut Conference Board, rata-rata ekspektasi inflasi 12 bulan naik pada Agustus menjadi 6,2% dari 5,7% di Juli, setelah tiga bulan berturut-turut melandai. Ekspektasi ini masih di bawah puncak April sebesar 7%.

Di bursa saham AS, CoreWeave melonjak lebih dari 10% setelah laporan akan menyediakan daya komputasi untuk Meta Platforms. Sebaliknya, saham Spotify anjlok lebih dari 6% di Nasdaq setelah analis JP Morgan menyoroti risiko pasca mundurnya CEO lama Daniel Ek yang mengundurkan diri hari ini setelah 20 tahun memimpin.

Sikap hawkish Bank of Japan dan kekhawatiran akan shutdown mendukung penguatan yen Jepang terhadap dolar AS, dengan USDJPY turun 0,5%. Sementara itu, dolar Australia menguat setelah komentar hawkish dari Gubernur RBA Michele Bullock.

Prospek krisis politik AS mendorong permintaan aset safe haven. Emas naik 0,3% lagi dan siap menutup September dengan kenaikan hampir 10% bulanan. Sebaliknya, platinum terkoreksi turun lebih dari 0,3% akibat aksi ambil untung.

Di pasar komoditas, kontrak berjangka kakao jatuh 3,5% ke level terendah 10 bulan, tertekan proyeksi panen positif di Afrika Barat jelang musim baru di Pantai Gading. Futures gandum turun lebih dari 2,5% setelah laporan USDA menunjukkan persediaan lebih tinggi.

OPEC mengeluarkan pernyataan resmi membantah laporan Reuters yang mengklaim adanya rencana peningkatan produksi minyak 500.000 barel per hari pada pertemuan November. Harga minyak berhasil pulih dari kerugian tajam setelah klarifikasi tersebut.