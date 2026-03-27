Wall Street turun tajam lagi

Indeks teknologi NASDAQ 100 telah turun lebih dari 10% sejak akhir Januari. Kekhawatiran terkait kemampuan mempertahankan laju dan skala pertumbuhan pada perusahaan yang terlibat dalam AI, atau yang terdampak olehnya, semakin meningkat seiring konflik di Teluk Persia. Sesi Jumat dibuka dengan penurunan signifikan, dengan kontrak berjangka pada indeks utama turun lebih dari 1%. Kerugian terbesar terlihat pada Russell 2000, di mana penurunan sudah mendekati 2%.

Pasar saat ini terutama fokus pada meningkatnya sinyal negatif dari perusahaan teknologi, serta menurunnya prospek de-eskalasi konflik di Teluk Persia. Situasi ini diperburuk oleh meningkatnya ketidakpastian terkait prospek inflasi dan kebijakan bank sentral.

Macroeconomic data:

University of Michigan telah merilis data terbaru terkait ekspektasi inflasi dan sentimen konsumen.

Ekspektasi inflasi (1 tahun): 3,8% (perkiraan: 3,4%; sebelumnya: 3,4%)

Ekspektasi inflasi (5 tahun): 3,2% (perkiraan: 3,2%; sebelumnya: 3,3%)

Ekspektasi konsumen: 51,7 (perkiraan: 54,1; sebelumnya: 56,6)

Kondisi saat ini: 55,8 (perkiraan: 57,8; sebelumnya: 56,6)

Data ini secara jelas menunjukkan percepatan penurunan sentimen konsumen. Ekspektasi inflasi jangka pendek juga meningkat secara signifikan.

Sektor teknologi merosot tajam, sementara saham energi tetap mempertahankan tren penguatan. Sumber: xStation5

