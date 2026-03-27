Wall Street turun tajam lagi

Indeks teknologi NASDAQ 100 telah turun lebih dari 10% sejak akhir Januari. Kekhawatiran terkait kemampuan mempertahankan laju dan skala pertumbuhan pada perusahaan yang terlibat dalam AI, atau yang terdampak olehnya, semakin meningkat seiring konflik di Teluk Persia. Sesi Jumat dibuka dengan penurunan signifikan, dengan kontrak berjangka pada indeks utama turun lebih dari 1%. Kerugian terbesar terlihat pada Russell 2000, di mana penurunan sudah mendekati 2%.
Pasar saat ini terutama fokus pada meningkatnya sinyal negatif dari perusahaan teknologi, serta menurunnya prospek de-eskalasi konflik di Teluk Persia. Situasi ini diperburuk oleh meningkatnya ketidakpastian terkait prospek inflasi dan kebijakan bank sentral.
Macroeconomic data:
University of Michigan telah merilis data terbaru terkait ekspektasi inflasi dan sentimen konsumen.
Ekspektasi inflasi (1 tahun): 3,8% (perkiraan: 3,4%; sebelumnya: 3,4%)
Ekspektasi inflasi (5 tahun): 3,2% (perkiraan: 3,2%; sebelumnya: 3,3%)
Ekspektasi konsumen: 51,7 (perkiraan: 54,1; sebelumnya: 56,6)
Kondisi saat ini: 55,8 (perkiraan: 57,8; sebelumnya: 56,6)
Data ini secara jelas menunjukkan percepatan penurunan sentimen konsumen. Ekspektasi inflasi jangka pendek juga meningkat secara signifikan.
Sektor teknologi merosot tajam, sementara saham energi tetap mempertahankan tren penguatan. Sumber: xStation5
Berita perusahaan
Carnival Corp (CCL.US): Operator kapal pesiar ini menurunkan proyeksi laba 2026, dengan alasan meningkatnya tekanan biaya bahan bakar. Saham turun lebih dari 3%.
Meta Platforms (META.US): Valuasi perusahaan media sosial ini mengalami tekanan besar. Pada sesi Kamis, saham turun hampir 10%, dan hari ini melanjutkan penurunan sekitar 2%. Hal ini terjadi setelah kekalahan dalam gugatan hukum di mana perusahaan dinyatakan bersalah menciptakan produk yang merugikan anak muda, menciptakan preseden berbahaya. Selain itu, perusahaan juga diperkirakan akan melakukan pemangkasan tenaga kerja secara signifikan.
Microsoft (MSFT.US): Salah satu pemimpin sektor teknologi AS ini mengumumkan pembekuan perekrutan di divisi cloud dan penjualan. Saham turun hampir 3%.
Palo Alto Networks (PANW.US): Saham sektor keamanan siber melemah di tengah kekhawatiran dampak AI terhadap model bisnis. Tekanan tambahan pada saham SaaS serta ketidakpastian makro mendorong saham perusahaan turun 7% pada sesi hari ini.
