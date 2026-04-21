Walmart buka gerai baru

Walmart (WMT) mengumumkan rencana membuka sekitar 20 lokasi baru pada 2026 hingga awal 2027, sekaligus renovasi lebih dari 650 gerai yang sudah beroperasi di seluruh Amerika Serikat. Langkah ini disebut sebagai kelanjutan dari komitmen 2024 untuk membuka atau mengonversi lebih dari 150 lokasi baru yang menunjukkan investasi fisik jangka panjang yang konsisten.

Strateginya cukup jelas. Di tengah tekanan ekonomi yang membuat konsumen semakin selektif, Walmart (WMT) yakin bahwa pengalaman belanja di toko fisik yang lebih baik akan membuat pelanggan terus datang. Pembangunan toko baru juga diklaim akan menciptakan lapangan kerja konstruksi jangka pendek, sekaligus posisi permanen di bidang ritel, farmasi, dan manajemen toko.

Gerai yang direnovasi akan hadir dengan lorong lebih lebar, tata letak baru, pilihan produk yang lebih beragam, opsi pengiriman ekspres, eksterior dan interior yang diperbarui, serta touchpoint digital untuk membantu pelanggan menjelajahi katalog online Walmart langsung dari dalam toko. Gerai Neighborhood Market akan mendapat tambahan pilihan deli dan hot bar, layanan pengiriman dari apotek, serta area fulfillment untuk pesanan grocery online. Tahun ini, Walmart sudah membuka Supercenter baru di Eastvale, California dan beberapa kota di Florida, dengan rencana ekspansi lanjutan ke Texas dan Arizona.

Pembaharuan merek pertama dalam 10 tahun

Bersamaan dengan ekspansi fisiknya, Walmart (WMT) juga mengumumkan pembaruan private label terbesar dalam sejarah perusahaan: desain ulang total merek Great Value yang mencakup hampir 10.000 produk makanan dan kebutuhan rumah tangga. Ini adalah perombakan visual pertama merek tersebut dalam lebih dari satu dekade.

Kemasan baru hadir dengan desain lebih modern, pelabelan yang lebih jelas, penempatan informasi nutrisi yang lebih terstandar, dan sistem visual yang lebih konsisten di seluruh lini produk. Produk Great Value sudah ada di sekitar 90% rumah tangga di Amerika Serikat, dan diklaim membantu keluarga menghemat rata-rata 35% per tahun dibandingkan merek nasional. Peluncurannya dimulai dari kategori camilan asin dan akan menyebar ke seluruh lorong toko selama dua tahun ke depan.

Walmart juga berkomitmen menghapus pewarna sintetis dari semua produk private brand mereka sebelum Januari 2027. Langkah ini selaras dengan tren transparansi dan kesehatan yang sedang berkembang di industri consumer goods.

Perbandingan Walmart, Costco, dan Amazon

Tiga nama terbesar di industri ritel ini berjalan di jalur pertumbuhan yang sangat berbeda. Amazon (AMZN) unggul dalam kecepatan, Costco (COST) unggul dalam loyalitas dan efisiensi, sementara Walmart ada di tengah-tengah, bertumbuh stabil tapi dengan valuasi premium yang menuntut eksekusi tanpa kompromi.

CAGR Amazon (AMZN) yang mencapai 12,7% ditopang oleh AWS dan bisnis iklan, tidak sekadar ritel. CAGR Costco (COST) sebesar 6,6% terbilang impresif mengingat model berbasis keanggotaan dengan tingkat perpanjangan di atas 90%. Sementara itu, 5,1% milik Walmart mencerminkan beban skala bisnis yang sangat besar. P/E Walmart di 45,3x, di bawah Costco (~52x) namun di atas Amazon (34,7x). Data ini menggambarkan ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan yang stabil dan dapat diandalkan, bukan lonjakan agresif. Ekspansi ini adalah cara Walmart menjawab ekspektasi itu.

Perbandingan CAGR dan Rasio P/E dari ketiga saham retailers. Sumber: XTB Research Indonesia

Fisik vs. digital: Siapa yang menang jangka panjang?

Dominasi Amazon (AMZN) di ritel online praktis tidak terbantahkan. Pendapatan Q4-nya yang mencapai $213,4 miliar ditopang pertumbuhan lebih dari 20% di AWS dan bisnis iklan, dua segmen yang tidak dimiliki Walmart (WMT) maupun Costco (COST). Menariknya, Amazon justru diperdagangkan di P/E 34,7x meski tumbuh lebih dari dua kali lipat lebih cepat dari kedua rivalnya, menjadikannya pilihan paling menarik secara valuasi relatif terhadap pertumbuhan.

Costco menghadirkan tantangan yang berbeda, tidak lagi soal teknologi, tapi loyalitas. Dengan tingkat perpanjangan keanggotaan di atas 90% di seluruh dunia dan rata-rata penjualan per gerai AS mencapai ~$269 juta per tahun, Costco menghasilkan lebih banyak dari lebih sedikit toko. Merek private label Kirkland Signature mereka adalah blueprint yang secara implisit sedang dikejar Walmart lewat pembaharuan Great Value.

Ekspansi besar-besaran Walmart, toko baru, renovasi masif, dan merek private label yang diperbarui mencerminkan keyakinan bahwa ritel fisik masih relevan dan layak dipertaruhkan. Walmart kini berada di antara dua rival dengan karakter yang sangat berbeda: satu menguasai masa depan perdagangan, satu lagi menguasai loyalitas pelanggannya. Babak selanjutnya Walmart akan ditentukan oleh seberapa baik mereka bisa belajar dari keduanya.

Aggananda Dhammiko (Research Analyst)