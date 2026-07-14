Poin Utama dari Sesi Tanya Jawab
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“Inflation is a Choice”: Warsh mengambil tanggung jawab penuh atas perjuangan melawan inflasi, dengan menyatakan bahwa The Fed tidak akan “melempar tanggung jawab” kepada faktor eksternal. Ia secara eksplisit mengkritik framework average inflation targeting The Fed tahun 2020 sebagai “cacat”, yang memberi sinyal berakhirnya toleransi terhadap inflasi yang melampaui target.
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Communication & Regime Change: Ia menjanjikan “babak baru” dan perubahan dalam cara The Fed berkomunikasi. Warsh menolak forward guidance tradisional, dengan menolak memberi sinyal soal keputusan suku bunga berikutnya, dan mengumumkan bahwa kebijakan ke depan akan sangat dipengaruhi oleh working groups yang diperdebatkan secara publik.
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Strict Independence & No Crypto Bailouts: Warsh dengan tegas menegaskan independensi The Fed dari politik fiskal. Ia juga menarik garis tegas terkait stabilitas keuangan, dengan menyatakan bahwa The Fed tidak sedang berupaya menyelamatkan siapa pun, termasuk secara eksplisit menolak bailout untuk pasar kripto.
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Economic Health: Ekonomi AS dan pasar keuangan berada dalam kondisi solid, dengan pasar tenaga kerja yang “sangat tangguh”, meskipun pasar perumahan masih tidak merata. Ia menekankan bahwa dual mandate The Fed tidak berada dalam konflik.
Commentary: Apakah Ada Hal Konkret dan Apa yang Bisa Diharapkan?
Jika pasar mencari petunjuk langsung dan konkret mengenai langkah suku bunga berikutnya, jawaban tersebut tidak muncul. Testimoni Warsh lebih banyak berfokus pada pivot struktural dan filosofis, tetapi minim detail spesifik terkait kebijakan moneter jangka pendek.
Apa yang Dapat Diharapkan dari Warsh ke Depan:
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The Death of Forward Guidance: Pasar dapat memperkirakan pergeseran menuju The Fed yang benar-benar data-dependent dan berbasis meeting-by-meeting. Warsh ingin mengelola ekspektasi tanpa mengikat tangan FOMC, yang berarti akan ada lebih sedikit “petunjuk” eksplisit mengenai kenaikan atau pemangkasan suku bunga berikutnya.
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A Waiting Game on Structural Reform: Detail nyata dari “regime change” Warsh belum akan diketahui hingga working groups yang baru ia tunjuk mulai menyampaikan temuan mereka kepada FOMC. Perdebatan publik ini kemungkinan akan menjadi katalis utama bagi perubahan framework kebijakan pada akhir tahun ini.
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A More Hawkish Reaction Function: Dengan menolak framework 2020, Warsh menjelaskan bahwa The Fed tidak lagi akan menoleransi inflasi yang berjalan terlalu panas. Meski ia tidak mengatakan bahwa suku bunga saat ini terlalu rendah, biasnya jelas mengarah pada pembelaan target inflasi 2% secara agresif.
Daily Summary: CPI AS Turun, Nasdaq Naik dan IBM Anjlok Tajam
Negara Teluk Cari Jalur Baru untuk Lewati Hormuz
Testimoni Kevin Warsh Ubah Arah Komunikasi The Fed
CPI AS & Testimoni The Fed Jadi Fokus
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