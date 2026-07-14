“Inflation is a Choice”: Warsh mengambil tanggung jawab penuh atas perjuangan melawan inflasi, dengan menyatakan bahwa The Fed tidak akan “melempar tanggung jawab” kepada faktor eksternal. Ia secara eksplisit mengkritik framework average inflation targeting The Fed tahun 2020 sebagai “cacat”, yang memberi sinyal berakhirnya toleransi terhadap inflasi yang melampaui target.

Communication & Regime Change: Ia menjanjikan “babak baru” dan perubahan dalam cara The Fed berkomunikasi. Warsh menolak forward guidance tradisional, dengan menolak memberi sinyal soal keputusan suku bunga berikutnya, dan mengumumkan bahwa kebijakan ke depan akan sangat dipengaruhi oleh working groups yang diperdebatkan secara publik.

Strict Independence & No Crypto Bailouts: Warsh dengan tegas menegaskan independensi The Fed dari politik fiskal. Ia juga menarik garis tegas terkait stabilitas keuangan, dengan menyatakan bahwa The Fed tidak sedang berupaya menyelamatkan siapa pun, termasuk secara eksplisit menolak bailout untuk pasar kripto.