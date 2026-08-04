Harga minyak turun tajam sebagai respons terhadap laporan mendadak mengenai kemungkinan terobosan dalam negosiasi terkait Selat Hormuz.

Harga minyak Brent turun ke bawah US$80 per barel untuk pertama kalinya sejak pertengahan Juli.

Brent melemah lebih dari 4% hari ini dan sekitar 10% selama satu pekan terakhir.

Sinyal Diplomatik

Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent memberikan sinyal bahwa kesepakatan dengan Iran untuk membuka kembali jalur tersebut dapat tercapai “hari ini atau besok”.

Kementerian Luar Negeri Qatar juga mengonfirmasi bahwa upaya mediasi intensif sedang berlangsung.

Pernyataan tersebut meningkatkan harapan bahwa gangguan pelayaran melalui salah satu jalur energi terpenting dunia dapat segera berkurang.

Reaksi Pasar

Harga Brent menembus ke bawah level US$80 untuk pertama kalinya sejak pertengahan Juli.

Seiring penurunan harga minyak, logam mulia bergerak menguat.

Indeks tunai S&P 500 juga mencetak rekor tertinggi sepanjang masa yang baru.

Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa pasar mulai mengurangi premi risiko geopolitik yang sebelumnya tercermin dalam harga energi.

Harga minyak yang lebih rendah juga dapat membantu meredakan kekhawatiran inflasi dan tekanan biaya bagi perusahaan di sektor transportasi, industri, serta barang konsumsi.

Pasar Tetap Perlu Berhati-hati