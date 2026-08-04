Harga minyak turun tajam sebagai respons terhadap laporan mendadak mengenai kemungkinan terobosan dalam negosiasi terkait Selat Hormuz.
Harga minyak Brent turun ke bawah US$80 per barel untuk pertama kalinya sejak pertengahan Juli.
Brent melemah lebih dari 4% hari ini dan sekitar 10% selama satu pekan terakhir.
Sinyal Diplomatik
- Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent memberikan sinyal bahwa kesepakatan dengan Iran untuk membuka kembali jalur tersebut dapat tercapai “hari ini atau besok”.
- Kementerian Luar Negeri Qatar juga mengonfirmasi bahwa upaya mediasi intensif sedang berlangsung.
- Pernyataan tersebut meningkatkan harapan bahwa gangguan pelayaran melalui salah satu jalur energi terpenting dunia dapat segera berkurang.
Reaksi Pasar
- Harga Brent menembus ke bawah level US$80 untuk pertama kalinya sejak pertengahan Juli.
- Seiring penurunan harga minyak, logam mulia bergerak menguat.
- Indeks tunai S&P 500 juga mencetak rekor tertinggi sepanjang masa yang baru.
- Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa pasar mulai mengurangi premi risiko geopolitik yang sebelumnya tercermin dalam harga energi.
- Harga minyak yang lebih rendah juga dapat membantu meredakan kekhawatiran inflasi dan tekanan biaya bagi perusahaan di sektor transportasi, industri, serta barang konsumsi.
Pasar Tetap Perlu Berhati-hati
- Meskipun pasar sedang didorong oleh harapan terhadap kesepakatan, investor telah berulang kali menghadapi ekspektasi serupa selama fase awal konflik.
- Berbagai sinyal mengenai potensi kesepakatan cepat sebelumnya belum selalu menghasilkan penyelesaian yang bertahan lama.
- Sebelum terdapat penandatanganan resmi, risiko bahwa kabar tersebut hanya menjadi false alarm masih tergolong tinggi.
- Karena itu, penurunan harga minyak saat ini masih sangat bergantung pada perkembangan diplomatik berikutnya.
- Kegagalan mencapai kesepakatan atau munculnya kembali ketegangan dapat dengan cepat mengembalikan premi risiko ke pasar minyak.
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