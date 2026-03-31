Zona Hijau di Wall Street

Futures indeks saham AS mencatat kenaikan tajam hanya beberapa menit setelah pembukaan pasar, dengan sentimen yang jelas positif. Futures S&P 500 naik 1,2%, Nasdaq 100 naik 1,1%, dan Dow Jones naik 1,2%. Katalis utama perbaikan sentimen adalah laporan dari The Wall Street Journal bahwa Presiden Donald Trump siap mengakhiri kampanye militer terhadap Iran bahkan tanpa pembukaan resmi Selat Hormuz, yang ditafsirkan pasar sebagai penurunan risiko geopolitik. Perusahaan “Magnificent Seven” bergerak naik secara serempak - Amazon naik 1,7%, Meta Platforms dan Alphabet masing-masing naik 1,6%, Microsoft 1,5%, NVIDIA 1,5%, Tesla 1,3%, dan Apple 0,9%. Ini menjadi sinyal jelas bahwa investor kembali ke aset berisiko yang sebelumnya mengalami tekanan jual sejak pecahnya konflik di Timur Tengah. Sesi perdagangan hari ini juga menghadirkan data makroekonomi penting yang menggambarkan tekanan terhadap ekonomi global akibat perang yang berlangsung. Inflasi di zona euro meningkat pada Maret menjadi 2,5% dari 1,9% bulan sebelumnya - lonjakan bulanan terbesar sejak 2022, didorong oleh kenaikan tajam harga energi setelah penutupan Selat Hormuz.

Di sisi lain, China memberikan kejutan positif: PMI manufaktur naik ke 50,4 dari 49,0 pada Februari, dan PMI jasa ke 50,1 dari 49,5 - keduanya di atas konsensus dan ambang 50 yang memisahkan ekspansi dari kontraksi. Namun, data ini dibayangi oleh peringatan dari pemasok China yang mengumumkan kenaikan harga barang akibat fluktuasi harga minyak, yang berpotensi memicu tekanan inflasi global dan risiko kelangkaan produk. Di AS, harga rata-rata bensin melampaui $4 per galon hari ini untuk pertama kalinya sejak Agustus 2022 - menjadi indikasi paling nyata bagi konsumen atas dampak penutupan Selat Hormuz.

Volatilitas yang saat ini terlihat di saham AS mencerminkan ketidakpastian yang tinggi di pasar. Sumber: xStation

Pergerakan terbesar pra-pasar: