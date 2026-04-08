Zona Hijau di Wall Street 📈

Pasar saham menguat sebagai respons terhadap sinyal de-eskalasi ketegangan geopolitik antara AS dan Iran. Pengumuman penghentian sementara aksi militer langsung memicu penurunan tajam harga minyak dan rebound kuat di pasar saham global. Wall Street membuka sesi Kamis dengan sentimen risk-on yang jelas. Investor mulai memperhitungkan skenario gangguan pasokan energi yang lebih rendah, harga minyak yang lebih rendah, serta sikap Federal Reserve yang lebih dovish, yang semuanya meningkatkan sentimen pasar secara keseluruhan.
Pada saat yang sama, pergerakan ini masih bersifat kondisional dan jangka pendek, sehingga ketidakpastian tetap tinggi - masih belum jelas apakah kesepakatan damai final antara Washington dan Teheran akan tercapai setelah periode dua minggu tersebut. Pertanyaan kunci adalah apakah gencatan senjata dapat berkembang menjadi resolusi diplomatik yang berkelanjutan. Meski demikian, investor sudah mulai kembali masuk ke sektor-sektor yang sebelumnya oversold, terutama saham teknologi.
Dow Jones naik 1.380 poin (hampir 3%), S&P 500 menguat lebih dari 2,5%, dan Nasdaq 100 naik hampir 3%; kontrak US500 naik 2,1%.
Minyak WTI turun lebih dari 17% ke sekitar $93,4, sementara Brent turun lebih dari 16% ke sekitar $91,7.
Katalis utama adalah keputusan Donald Trump untuk menunda serangan terhadap Iran selama dua minggu.
Gencatan senjata ini bergantung pada pembukaan kembali Selat Hormuz, dengan Iran telah menyetujui dimulainya kembali transit energi secara sementara di bawah koordinasi militer.
Israel juga telah menerima gencatan senjata (menurut laporan media).
Dukungan tambahan datang dari diskusi mengenai kemungkinan pelonggaran sanksi dan tarif terhadap Iran.
Saham teknologi dan siklikal memimpin kenaikan (termasuk Nvidia, Amazon, Tesla, JPMorgan, Boeing).
Sektor energi melemah, dengan Exxon Mobil (-7%), Chevron (-6%), dan raksasa LNG Cheniere juga berada di bawah tekanan.
Sumber: xStation5
Berita Perusahaan
Delta Air Lines
Saham naik sekitar 12% pada perdagangan premarket, terutama didorong oleh penurunan tajam harga minyak.
Biaya bahan bakar jet yang lebih rendah secara signifikan meningkatkan ekspektasi margin operasional jangka pendek.
Perusahaan melaporkan hasil kuartal pertama di atas ekspektasi pasar, yang mendukung sentimen positif.
Namun, panduan kuartal kedua berada di bawah konsensus, menunjukkan kehati-hatian manajemen.
Pasar saat ini lebih fokus pada dinamika biaya bahan bakar dibandingkan panduan jangka pendek.
Delta tetap sangat sensitif terhadap volatilitas harga energi dan permintaan konsumen di sektor perjalanan.
Keberlanjutan penurunan harga minyak dan stabilisasi geopolitik akan menjadi kunci untuk kenaikan lebih lanjut.
Levi Strauss
Saham naik lebih dari 9% setelah hasil kuartalan yang lebih baik dari ekspektasi.
Baik pendapatan maupun laba melampaui perkiraan, menunjukkan eksekusi operasional yang solid.
Sorotan struktural utama adalah bahwa penjualan langsung ke konsumen kini menyumbang 50% dari total pendapatan.
Model DTC meningkatkan kontrol margin dan mengurangi ketergantungan pada saluran grosir.
Perusahaan menaikkan panduan laba tahunan, menandakan meningkatnya kepercayaan terhadap permintaan.
Hasil ini menunjukkan ketahanan di segmen apparel meskipun latar belakang makro yang volatil.
Risiko utama termasuk tekanan pada konsumen dan potensi perlambatan belanja diskresioner.
Exxon Mobil
Saham turun lebih dari 5,5% pada perdagangan premarket setelah penurunan tajam harga minyak.
Pergerakan ini mencerminkan kelemahan luas di sektor energi setelah pengumuman gencatan senjata AS–Iran.
Harga minyak yang lebih rendah secara langsung menekan pendapatan dan margin upstream yang diharapkan.
Penurunan minyak di bawah $100 per barel mengubah asumsi jangka pendek untuk seluruh sektor.
Exxon sebelumnya diuntungkan dari kenaikan harga energi selama eskalasi konflik.
Koreksi saat ini menyoroti korelasi kuat perusahaan dengan geopolitik dan harga komoditas.
Kinerja ke depan akan bergantung pada keberlanjutan gencatan senjata dan stabilitas pasokan minyak global.
Royal Caribbean
JPMorgan menurunkan estimasi EPS 2026 menjadi $16,62 dan menurunkan target harga menjadi $341.
Meskipun ada penurunan, valuasi baru masih mengimplikasikan potensi kenaikan sekitar 27%.
Bank mempertahankan rekomendasi “overweight”, yang menunjukkan pandangan positif jangka panjang.
Perusahaan menghadapi “trifecta geopolitik”: permintaan yang lebih lemah, biaya bahan bakar yang lebih tinggi, dan gangguan operasional.
Ketegangan di Timur Tengah telah mengurangi konversi pemesanan untuk pelayaran Eropa.
Tekanan tambahan termasuk sekitar $270 juta biaya bahan bakar dan kerugian investasi.
Saham rebound sekitar 8% setelah berita gencatan senjata, menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap kondisi makro.
Sumber: xStation5
