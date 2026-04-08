Zona Hijau di Wall Street 📈

Pasar saham menguat sebagai respons terhadap sinyal de-eskalasi ketegangan geopolitik antara AS dan Iran. Pengumuman penghentian sementara aksi militer langsung memicu penurunan tajam harga minyak dan rebound kuat di pasar saham global. Wall Street membuka sesi Kamis dengan sentimen risk-on yang jelas. Investor mulai memperhitungkan skenario gangguan pasokan energi yang lebih rendah, harga minyak yang lebih rendah, serta sikap Federal Reserve yang lebih dovish, yang semuanya meningkatkan sentimen pasar secara keseluruhan.

Pada saat yang sama, pergerakan ini masih bersifat kondisional dan jangka pendek, sehingga ketidakpastian tetap tinggi - masih belum jelas apakah kesepakatan damai final antara Washington dan Teheran akan tercapai setelah periode dua minggu tersebut. Pertanyaan kunci adalah apakah gencatan senjata dapat berkembang menjadi resolusi diplomatik yang berkelanjutan. Meski demikian, investor sudah mulai kembali masuk ke sektor-sektor yang sebelumnya oversold, terutama saham teknologi.