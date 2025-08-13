Notizie del mattino (13.08.2025)

Mercoledì, il Nikkei 225 e il Topix giapponesi hanno chiuso la seduta su nuovi massimi, in rialzo rispettivamente dell’1,5% e dello 0,9%. L’Hang Seng è salito dell’1,9%, sostenuto dall’ottimismo nel settore immobiliare e dai sussidi ai consumatori in Cina. La maggior parte delle borse della regione ha seguito i record di Wall Street, dove l’S&P 500 e il Nasdaq hanno chiuso ai massimi storici.

L’S&P 500 (+1,13%) e il Nasdaq (+1,39%) hanno proseguito la serie di guadagni record, trainati dalle aspettative di un taglio dei tassi della Fed a settembre. Il Segretario al Tesoro USA, Scott Bessent, ha persino ipotizzato un possibile taglio di 50 punti base già dal prossimo mese, citando un indebolimento del mercato del lavoro.

I future sull’Euro Stoxx 50 sono in rialzo di circa lo 0,3% in vista dell’apertura del mercato cash in Europa. Il trend positivo è visibile anche nei contratti USA, seppur in misura molto più contenuta.

Il dollaro USA continua a consolidarsi dopo i cali innescati dai dati sull’inflazione CPI. L’indice DXY è sceso a 97,1. L’EUR/USD si è fermato sotto 1,1678. L’USD/JPY (+0,11%) è rimbalzato sopra 148,10 in risposta all’indebolimento dell’inflazione alla produzione in Giappone.

L’inflazione alla produzione giapponese (PPI) è rallentata a luglio, segnando +0,2% m/m e +2,6% a/a, al di sotto dei tassi di crescita registrati a maggio e giugno. Il calo delle rilevazioni suggerisce pressioni sui costi per i produttori e prospettive moderate per la crescita dei prezzi al consumo.

In Australia, la crescita salariale nel secondo trimestre ha leggermente superato le previsioni, raggiungendo il 3,4% a/a rispetto al 3,3% atteso e mantenendo il ritmo del primo trimestre. Il dato, superiore alle stime della RBA, potrebbe alimentare timori di pressioni inflazionistiche persistenti e ridurre le aspettative di tagli più consistenti dei tassi, nonostante il rallentamento della crescita trimestrale dei salari dallo 0,9% allo 0,8%.

USA e Cina hanno concordato un nuovo round di negoziati commerciali tra due o tre mesi, anche se la rimozione delle tariffe sui beni cinesi dipenderà dai progressi nel contenere il flusso di fentanyl.

La Cina imporrà da giovedì un dazio antidumping temporaneo del 75,8% sulle importazioni di colza canadese, intensificando una disputa commerciale iniziata dopo che Ottawa aveva imposto tariffe sui veicoli elettrici cinesi lo scorso anno.

I mercati attendono le letture finali del CPI di Germania e Spagna, la pubblicazione dei verbali della Bank of Canada e i discorsi dei rappresentanti della Fed.

Il sentiment nel mercato crypto può essere definito misto: sebbene il prezzo del Bitcoin sia in calo dello 0,5% questa mattina, l’Ethereum sta riprendendo la sua dinamica rialzista e guadagna l’1,45%.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.