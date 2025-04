Possedendo azioni, puoi potenzialmente beneficiare della crescita e del successo di quell'azienda. Ci sono diversi modi in cui le azioni possono farti guadagnare: pagamenti di dividendi (alcune azioni pagano dividendi, che sono pagamenti effettuati agli azionisti con i profitti della società), apprezzamento del capitale (quando il prezzo di un'azione che possiedi aumenta, puoi vendere l'azione conseguendo un profitto), frazionamenti azionari (quando una società divide le sue azioni, emette più azioni agli azionisti esistenti, aumentando il numero di azioni che possiedi. Ciò può anche portare ad un aumento del valore del tuo investimento).

Quali sono i 3 tipi principali di azioni?

Esistono tre tipi principali di azioni: azioni ordinarie (danno al proprietario il diritto di voto alle assemblee degli azionisti e danno diritto a una parte degli utili della società attraverso i dividendi), azioni privilegiate (pagano dividendi a un tasso fisso e hanno un diritto più elevato su attività e guadagni rispetto alle azioni ordinarie; in genere non viene fornito con diritto di voto) e warrant (tipo di titolo che conferisce al detentore il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un numero specifico di azioni a un prezzo predeterminato entro un certo tempo telaio).