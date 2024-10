A PROPOSITO DI QUESTO STRUMENTO

Investi in CFD su BITCOIN

Bitcoin è una valuta digitale decentralizzata che opera su una rete blockchain. È stata introdotta nel 2009 da uno sviluppatore anonimo noto come Satoshi Nakamoto . L'obiettivo principale di Bitcoin è eliminare la necessità di intermediari come banche o governi nelle transazioni finanziarie. Invece, si basa su un sistema peer-to-peer in cui gli utenti possono inviare e ricevere pagamenti direttamente. Bitcoin è conservato come un bene digitale e può essere tenuto in un exchange di criptovalute o in un portafoglio digitale . L'unità più piccola di Bitcoin è chiamata Satoshi , che equivale a un centomilionesimo di un Bitcoin . La sicurezza e l'integrità delle transazioni Bitcoin sono garantite dalla tecnologia blockchain , che crea un registro pubblico condiviso delle transazioni organizzato in blocchi collegati tra loro. Quando si investe in Bitcoin , è cruciale comprendere i rischi e i potenziali guadagni associati. Bitcoin è noto per la sua alta volatilità e dovrebbe essere considerato solo da individui con un'elevata tolleranza al rischio e una solida posizione finanziaria . Diversificare il proprio portafoglio di investimenti è importante, ed è generalmente consigliato non allocare più del 10% del portafoglio totale ad asset come Bitcoin. Vale la pena notare che il prezzo di Bitcoin può subire significative fluttuazioni e le transazioni effettuate con Bitcoin sono irreversibili. Il tempismo gioca un ruolo cruciale negli investimenti in Bitcoin a causa della natura 24/7 dei mercati Bitcoin e del potenziale di movimenti di prezzo in qualsiasi momento. Tuttavia, alcuni esperti suggeriscono che le migliori ore di trading per Bitcoin siano durante le sessioni di trading attive , quando c'è un volume di trading e una liquidità maggiori, come durante le ore sovrapposte dei principali centri finanziari come New York, Londra e Tokyo. Bitcoin ha guadagnato popolarità e accettazione negli ultimi anni, con individui e aziende di rilievo che ne sostengono l'uso. Ad esempio, Tesla , guidata da Elon Musk, ha fatto un investimento significativo in Bitcoin e ha annunciato piani per accettarlo come pagamento in futuro. Questi sviluppi hanno contribuito all'aumento del valore e all'adozione più ampiamente diffusa di Bitcoin.