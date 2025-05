BITCOIN HALVING: Guida completa

Tempo di lettura: 9 minute(s)

In questo articolo presentiamo inizialmente una chiara spiegazione su cos'è il Bitcoin e come funziona, per poi analizzare l'evento dell'Halving e il suo obiettivo principale. Successivamente, faremo una retrospettiva sugli Halving precedenti e valuteremo le prospettive future per la criptovaluta . Infine, forniremo consigli pratici su come e dove investire in Bitcoin , offrendo agli interessati una panoramica completa sul bitcoin e sull'halving, un argomento molto rilevante nel mondo delle criptovalute.

Cos'è il Bitcoin?

Il Bitcoin (BTC) introdotto nel 2009, è stata la prima criptovaluta ad essere lanciata sui mercati finanziari. Il Bitcoin si basa su una tecnologia chiamata blockchain , la quale registra tutte le transazioni in modo sicuro e trasparente. A differenza delle valute tradizionali emesse da banche centrali, il Bitcoin non è controllato da nessuna autorità centrale. Questo significa che le transazioni possono essere effettuate direttamente tra le persone senza intermediari.

Il Bitcoin è diventato un'alternativa interessante per gli investitori ed un mezzo di pagamento accettato da un numero crescente di aziende in tutto il mondo. Una delle caratteristiche distintive di questa criptovaluta è il limite imposto sulla quantità di Bitcoin che possono essere generati, noto come "hard cap", fissato a 21 milioni di unità. In breve, l'hard cap del Bitcoin è un elemento chiave nella sua progettazione, che mira a stabilizzare il suo valore nel tempo Questo concetto è stato progettato per creare uno stato di scarsità e prevenire l'inflazione sulla moneta digitale, fornendo una base solida per la sua valutazione. Al centro di questo meccanismo si trova l'Halving, ovvero il dimezzamento della ricompensa offerta ai minatori per ogni blocco di Bitcoin generato.

Cosa significa Bitcoin Halving?

Il BTC halving, ovvero il dimezzamento dei Bitcoin, è un evento molto importante nel mondo delle criptovalute. Si verifica approssimativamente ogni quattro anni, o più precisamente dopo che 210.000 blocchi sono stati estratti sulla blockchain del Bitcoin. Poiché ci vogliono in media circa 10 minuti per creare un blocco sulla blockchain, possiamo fare una previsione abbastanza precisa sulla data del prossimo halving. Durante l'halving, la ricompensa per i minatori di Bitcoin viene dimezzata, rappresentando un evento significativo che può influenzare l'offerta e la domanda di Bitcoin, potenzialmente influenzando il suo valore sul mercato.

L'obiettivo dell’halving

Il concetto chiave dietro il limite di 21 milioni di Bitcoin è quello di preservare il suo valore attraverso la scarsità. In pratica, quando un bene è raro, tende ad essere valutato di più. Questo principio si applica anche al Bitcoin, che viene spesso paragonato all'oro digitale. Limitando il numero totale di Bitcoin che possono essere creati a 21 milioni, si crea una situazione in cui la domanda può superare l'offerta, mantenendo così il valore della criptovaluta. Attualmente, siamo vicini al raggiungimento di questo limite, con circa 19 milioni di Bitcoin estratti finora.

L'obiettivo dell'halving è quello di controllare l'inflazione del Bitcoin e garantire una crescita sostenibile della sua offerta. Riducendo la ricompensa per i minatori, si limita la quantità di nuovi Bitcoin che entrano in circolazione creando di conseguenza una maggiore scarsità, che può potenzialmente aumentare il valore del Bitcoin nel tempo. Questo può creare opportunità per gli investitori che cercano di trarre vantaggio da potenziali aumenti di valore dopo l'halving.

Quando sarà il prossimo halving Bitcoin?

Il terzo dimezzamento del Bitcoin, avvenuto l'11 maggio 2020, ha ridotto le ricompense per il mining da 12,5 a 6,25 Bitcoin. Il quarto dimezzamento, il più recente, ha avuto luogo il 19 aprile 2024, abbassando le ricompense a 3,125 Bitcoin. Questi eventi si verificano perché il Bitcoin ha un'offerta limitata.

Storicamente, in seguito all’halving, abbiamo assistito a un aumento del prezzo del Bitcoin. In teoria, la diminuzione dell'emissione di Bitcoin dovrebbe portare di conseguenza a un aumento del prezzo, questo però solo se la domanda dovesse rimanere costante o aumentare. Tuttavia, è importante tenere presente che i mercati sono imprevedibili e non esistono certezze. Il prossimo Bitcoin halving è previsto per il 2028. Il quarto halving di Bitcoin è stato concluso ad aprile 2024. La data precisa del prossimo halving è difficile da determinare, poiché dipende dall'altezza del blocco. Tuttavia, poiché l'halving si verifica ogni 210.000 blocchi, si prevede che il prossimo avvenga nel 2028.

Uno sguardo al passato: Gli halving precedenti e l’evoluzione del prezzo negli anni

Il percorso del Bitcoin attraverso il tempo ha manifestato un'evoluzione tumultuosa, con significativi alti e bassi improvvisi.

Un'analisi retrospettiva agli halving precedenti rivela le seguenti informazioni:

Primo halving del Bitcoin: 2012

Nonostante il prezzo di BTC non sia stato influenzato positivamente immediatamente dopo l'evento, a partire dall'inizio del 2013 il valore della criptovaluta ha iniziato a crescere costantemente. Questo aumento del valore è stato sorprendente, partendo da un livello di 8 dollari e registrando un movimento rialzista del 12.000%.

Secondo halving del Bitcoin: 2016

Prima dell'halving, molti si aspettavano un aumento del prezzo, ma pochi giorni prima dell'evento il valore è crollato da 750 a 450 dollari. Tuttavia, nei mesi successivi, il prezzo del Bitcoin è esploso al rialzo, raggiungendo un valore di circa 20.000 dollari un anno e mezzo dopo l'halving.

Terzo halving del Bitcoin: 2020

Dopo un periodo di performance negative nel 2018, il prezzo del Bitcoin era tornato a salire all'inizio del 2019. Tuttavia, l'arrivo della pandemia ha influenzato negativamente il valore del Bitcoin, che ha perso oltre il 60% del suo valore da gennaio ad aprile. Dopo il minimo toccato il 20 aprile 2020, il prezzo del Bitcoin è ripartito con forza, sfruttando l'halving successivo come catalizzatore. Il ciclo rialzista del terzo halving ha raggiunto il suo culmine con il raggiungimento del massimo storico di circa 69.000 dollari.

Quarto halving del Bitcoin: aprile 2024

Il quarto halving di Bitcoin si è concluso ad aprile 2024. Questo evento ha ridotto la ricompensa per il mining da 6,25 a 3,125 BTC per blocco. Sebbene il prezzo di Bitcoin non abbia mostrato un impatto immediato evidente, la riduzione dell’offerta potrebbe generare effetti positivi nel lungo periodo. Gli investitori e gli analisti sono particolarmente attenti a come questo halving influenzerà la dinamica del mercato, con aspettative che possano riflettersi nel ciclo successivo, previsto per il 2028.

Mercato bitcoin in seguito all’Halving dell’11 maggio 2020 Fonte: XStation

Bitcoin Halving : un'opportunità di investimento?

Potresti quindi domandarti, cosa succede al prezzo del Bitcoin in seguito agli eventi di Halving? Storicamente, si è osservato che il prezzo tende a salire in seguito a questo evento e, in linea teorica, una riduzione della quantità di nuovi Bitcoin immessi sul mercato potrebbe portare a un incremento del loro prezzo, a patto che la domanda resti costante o aumenti.

Tuttavia, bisogna tenere a mente che i mercati finanziari sono caratterizzati da un'alta incertezza e non si possono fare previsioni assolute. Diversi fattori, come eventi a livello mondiale, normative e variazioni nei mercati finanziari, hanno il potere di influenzare significativamente il valore del Bitcoin.

Come e dove investire in Bitcoin?

Ci sono diversi modi per investire in Bitcoin. In questa sezione dell'articolo esploreremo le diverse opzioni

Mining: ottenere Bitcoin senza pagare?

Il mining di Bitcoin è un processo che serve a creare nuovi token e farli circolare. I minatori sono coloro che estraggono questi Bitcoin, e il loro compito è quello di assicurarsi che le transazioni siano legittime e vengano aggiunte correttamente alla blockchain, sotto forma di nuovi blocchi. Quando estrai Bitcoin, puoi guadagnare nuovi token senza doverli comprare direttamente. Tuttavia, il mining richiede molta potenza di calcolo, quindi hai bisogno di computer molto costosi che riescono a risolvere complessi algoritmi. Il primo computer che trova la soluzione riceve il successivo blocco di Bitcoin, e il processo ricomincia. La ricompensa per l'estrazione di Bitcoin si riduce della metà, tramite il fenomeno di "halving" all'incirca ogni quattro anni. Attualmente, la ricompensa è di 6,25 BTC e cambierà di nuovo a breve ad Aprile. Ma fai attenzione: anche se la ricompensa per il mining è ancora attraente, l’estrazione di Bitcoin richiede tempo e costi elevati, e i profitti non sono garantiti.

Crypto Exchange, un modo veloce per acquistare Bitcoin

Con l'aumento della popolarità delle criptovalute, sono nati degli exchange specializzati chiamati Crypto Exchange i quali consentono di fare trading con queste valute digitali. Ciò rappresenta alcuni vantaggi, come la vasta scelta di offerte, la possibilità di diventare proprietari effettivi delle criptovalute acquistate e la presenza di un wallet sullo stesso exchange per conservare le monete. Gli exchange inoltre consentono agli utenti di scambiare criptovalute tra di loro. Tuttavia, gli scambi decentralizzati di criptovalute possono avere problemi di liquidità se non ci sono abbastanza utenti attivi. Inoltre, le offerte di prezzo e acquisto potrebbero non soddisfare gli utenti. Questo potrebbe accadere soprattutto con le criptovalute meno conosciute. Infine, la mancanza di centralizzazione espone gli utenti ad alcune frodi e manipolazioni.

Bitcoin, ETF Bitcoin, CFD su Bitcoin o ETN?

Bitcoin è una valuta digitale che cambia spesso il suo valore, e questo la rende un mercato molto interessante per investire e guadagnare, ma anche rischioso. Oltre a comprare Bitcoin, si può usare un intermediario, come XTB, broker che consente di fare trading sui mercati finanziari attraverso una piattaforma digitale.

Con XTB, si può investire in strumenti derivati come i *CFD, che consentono di usare la leva finanziaria per investire meno soldi rispetto all'investimento tradizionale, ma anche con maggior rischio di perdite. I *CFD sono una buona opzione per fare trading sui mercati delle criptovalute, senza dover acquistare Bitcoin fisicamente. Però, come con ogni investimento, bisogna fare attenzione e conoscere bene i propri obiettivi di investimento e il livello di rischio che si vuole correre.

Sebbene gli ETF sul Bitcoin non siano attualmente disponibili in Europa, XTB offre un'alternativa chiamata ETN sulle criptovalute. Gli ETN sono strumenti finanziari emessi da enti finanziari per tracciare le prestazioni di un determinato bene, come il Bitcoin. Questi strumenti si scambiano sul mercato azionario come le azioni e consentono agli investitori di differire il pagamento delle tasse fino alla vendita o alla scadenza del titolo. Tuttavia, investire in ETN comporta dei rischi, poiché rappresentano obbligazioni non garantite e in caso di insolvenza dell'emittente gli investitori potrebbero subire la perdita del capitale investito. È importante essere consapevoli dei rischi associati a ogni investimento e valutare attentamente la propria propensione al rischio. È consigliabile monitorare costantemente le dinamiche di mercato e cercare informazioni aggiornate sul mondo delle criptovalute.