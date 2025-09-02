per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
R1GR.UK

R1GR.UK - ETF

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (Acc, USD)
La performance passata o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
A PROPOSITO DI QUESTO STRUMENTO

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (Acc, USD)
1 GBP
VIX sale del 9% mentre la paura a Wall Street...

2 settembre 2025

Licenziato il CEO di Nestlé

2 settembre 2025

PepsiCo sale del 3% dopo che Elliot Management...

2 settembre 2025
Formazione

Esplora la nostra ampia gamma di conoscenze

Lazy Portfolio: cos’è, come funziona e perché è utile conoscerlo

Lazy Portfolio: cos’è, come funziona e perché è utile conoscerlo

8 minute(s) Piani di accumulo
Wimbledon: un impero da 500 milioni

Wimbledon: un impero da 500 milioni

6 minute(s) ETF
Intel, AMD, TSMC: investire nei semiconduttori nel 2025

Intel, AMD, TSMC: investire nei semiconduttori nel 2025

8 minute(s) ETF
Domande Frequenti

Hai domande?

Un Exchange Traded Fund (ETF) è un tipo di strumento di investimento che consiste in una raccolta di asset, come azioni, obbligazioni, materie prime ecc. e replica la performance di un particolare indice o settore di mercato. Gli ETF sono negoziati in borsa, proprio come le azioni.

Per acquistare ETF dovrai aprire un conto di investimento, condurre una ricerca e selezionare ETF che siano in linea con i tuoi obiettivi di investimento e la tua tolleranza al rischio. È meglio che i principianti investano nella propria formazione e acquisiscano una conoscenza adeguata prima di iniziare a investire.

È possibile perdere denaro negli ETF, come con qualsiasi investimento. Il valore di un ETF può diminuire, poiché il prezzo delle azioni dell'ETF può essere influenzato dalle condizioni del mercato e dal sentimento degli investitori.

Sì, puoi investire in ETF da solo. Sono scambiati in borsa, proprio come le azioni e possono essere acquistati e venduti tramite un conto di investimento.

Esistono molte piattaforme che offrono il trading di ETF e la piattaforma migliore per te dipenderà dalle tue esigenze e circostanze individuali. Alcuni fattori da considerare quando si sceglie una piattaforma per il trading di ETF includono la gamma di ETF disponibili, commissioni e commissioni, facilità d'uso e funzionalità aggiuntive.

