Podsumowanie dnia: Ropa wciąż straszy Wall Street

Po spadkowej sesji w Europie, gdzie DAX tracił prawie 1,4%, a brytyjski FTSE blisko 0,6%, kontrakty terminowe na S&P 500 (US500) tracą prawie 0,5%, a kontrakt na ropę Brent (OIL) notują wzrost o ponad 1% do ok. 92 USD za baryłkę, mimo komentarzy Trumpa sygnalizujących stopniową deeskalację działań i możliwe rychłe zakończenie konfliktu z Iranem.

Prezydent USA stwierdził, że USA nie zostało już wiele celów do wyeliminowania, a osobiśćie nie sądzi by Iran zaczął zaminowywać Cieśninę Ormuz; stwierdził, że tankowce właściwie już mogą przepływać przez Ormuz. Iran nadal utrzymuje jednak, że ataki na statki oraz infrastrukturę regionu będą kontynuowane.

Odczyt inflacji CPI z USA za luty wskazał na dane zgodne z prognozą (2,4% r/r), ale rynek nie nadał im dużej wagi, uznając raport za nieco 'zdezaktualizowany' w świetle konfliktu na Bliskim Wschodzie. Akcje Oracle (ORCL.US) rosną dziś ponad 8% po wynikach, które pobiły prognozy i nieco złagodziły obawy o rosnący CAPEX. Dane CPI z USA za luty CPI r/r: 0,3% (Oczekiwano: 0,3%; Poprzednio: 0,2%)

CPI r/r: 2,4% (Oczekiwano: 2,4%; Poprzednio: 2,4%)

Bazowa CPI m/m: 0,2% (Oczekiwano: 0,2%; Poprzednio: 0,3%)

Bazowa CPI r/r: 2,5% (Oczekiwano: 2,5%; Poprzednio: 2,5%) We wstępnych analizach odczytów z USA mogliśmy zwrócić uwagę na spadek dynamiki wzrostu cen samochodów używanych oraz ubezpieczeń, co wywiera skuteczną presję na inflację bazową. Dane EIA wskazały na mocniejszy, od oczekiwango spadek zapasów ropy w USA, jednak zapasy benzyny zdecydowanie spadły mocniej, niż oczekiwał rynek. Zapasy ropy: 3,824 mln baryłek (prognoza: 2,5 mln , poprzednio: 3,475 mln )

Zapasy benzyny: -3,654 mln baryłek (prognoza: -2 mln , poprzednio: -1,704 mln )

Zapasy destylatów: -1,349 mln baryłek (prognoza: -0,947 mln , poprzednio: 0,429 mln )

Zapasy ropy w Cushing: 0,117 mln baryłek (poprzednio: 1,564 mln) Kryptowaluty notują wzrosty. Bitcoin rośnie dziś do blisko 70,5 tys. USD a Ethereum wzbija się powyżej 2100 USD - mimo umocnienia dolara amerykańskiego, któremu w krótkim terminie sprzyjają wyższe rentowności i ryzyko inflacyjne związane z cenami ropy. Rynek oczekuje jednej obniżki stóp Fed dopiero jesienią 2026 roku i jest pewien, że Rezerwa Federalna nie obniży stóp na posiedzeniu w tym miesiącu. Złoto notuje dziś niewielkie cofnięcie, a srebro osuwa się o ponad 3% do 85 USD za uncję wobec obaw o kondycję globalnego przemysłu i politykę monetarną. Microsoft (MSFT.US) prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie wynajmu setek megawatów mocy centrum danych na ważnym kampusie AI w Abilene w Teksasie, po tym jak z tej samej możliwości wycofał się wcześniej Oracle (ORCL.US). Według wcześniejszych doniesień zainteresowanie tym obiektem wykazuje także Meta Platforms (META.US). Budowa i uruchomienie planowanych instalacji w tej lokalizacji mogłyby kosztować dziesiątki miliardów dolarów, uwzględniając m.in. układy Nvidia (NVDA.US) potrzebne do zasilania serwerów AI. Informacja nie wywołała jednak zmienności na walorach żadnej z wymienionych spółek. (podsumowanie w toku) Wykresy OIL i Microsoft (interwał godzinowy) Źródło: xStation5 Źródło: xStation5

