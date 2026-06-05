3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu: US100, GOLD, EURUSD (05.06.2026)

Globalne rynki rozpoczynają tydzień pod znakiem inflacji oraz decyzji banków centralnych. Po piątkowych, mocniejszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy dolar wyraźnie zyskał, ograniczając oczekiwania na szybkie obniżki stóp procentowych przez Fed. W nadchodzących dniach inwestorzy otrzymają jednak kolejną porcję kluczowych danych, które mogą zweryfikować ten scenariusz. W centrum uwagi znajdą się środowy raport CPI ze Stanów Zjednoczonych, czwartkowa decyzja Europejskiego Banku Centralnego oraz piątkowy odczyt nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan. W obliczu tych wydarzeń inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na US100, GOLD oraz EURUSD jak i oczywiście giełdowy debiut SpaceX, Elona Muska.

US100

Technologiczny Nasdaq rozpocznie przyszły tydzień po spadku z historycznych maksimów - momentum wokół sztucznej inteligencji przynajmniej chwilowo odwróciło się, choć wciąż panują poparte CAPEX-ami hyperscalerów oczekiwania dotyczące wzrostu zysków największych spółek technologicznych. Wyceny sektora pozostają wymagające, dlatego nawet niewielkie zmiany oczekiwań dotyczących polityki monetarnej mogą prowadzić do podwyższonej zmienności.

Kluczowym wydarzeniem tygodnia będzie środowy raport inflacyjny CPI w USA. Po bardzo mocnym raporcie NFP rynek ograniczył oczekiwania dotyczące skali obniżek stóp procentowych przez Fed w tym roku. Jeśli inflacja bazowa ponownie pokaże odporność, rentowności amerykańskich obligacji mogą wzrosnąć, co tradycyjnie stanowi wyzwanie dla segmentu wzrostowego reprezentowanego przez US100. Z kolei niższy odczyt CPI mógłby przywrócić nadzieje na bardziej gołębi Fed i wesprzeć sektor technologiczny.

Dodatkowym czynnikiem przyciągającym uwagę inwestorów będzie planowany debiut giełdowy SpaceX. Największe IPO w historii rynku 12 czerwca może stać się kolejnym testem siły apetytu na ryzyko i zainteresowania inwestorów spółkami wzrostowymi.

Źródło: xStation5

Złoto (GOLD)

Złoto zakończyło poprzedni tydzień pod presją umacniającego się dolara oraz rosnących rentowności obligacji skarbowych. Silny raport NFP przypomniał inwestorom, że amerykańska gospodarka wciąż pozostaje odporna, co zmniejszyło szanse na szybkie luzowanie polityki monetarnej przez Rezerwę Federalną.

Najważniejszym testem dla rynku metali szlachetnych będą środowe dane CPI oraz czwartkowy raport PPI ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli inflacja okaże się wyższa od prognoz, rynek może ponownie przesunąć oczekiwania dotyczące pierwszej obniżki stóp procentowych, wspierając dolara i wywierając dalszą presję na złoto. Taki scenariusz byłby szczególnie niekorzystny dla kruszcu, który nie oferuje dochodu odsetkowego i zwykle przegrywa konkurencję z wysoko oprocentowanymi aktywami.

Z drugiej strony słabsze odczyty inflacyjne mogłyby szybko odwrócić część ostatnich ruchów. Inwestorzy pamiętają, że mimo krótkoterminowej presji fundamentalne wsparcie dla złota wciąż zapewniają zakupy banków centralnych oraz utrzymująca się niepewność dotycząca globalnego wzrostu gospodarczego. W efekcie przyszły tydzień może odpowiedzieć na pytanie, czy ostatnia korekta jest początkiem głębszego ruchu spadkowego, czy jedynie przejściową reakcją na mocne dane z amerykańskiego rynku pracy.

Źródło: xStation5

EURUSD

Najważniejszym wydarzeniem dla najpopularniejszej pary walutowej świata będzie czwartkowa decyzja Europejskiego Banku Centralnego oraz konferencja prasowa Christine Lagarde. Sam poziom stóp procentowych prawdopodobnie nie będzie dla rynku zaskoczeniem, ponieważ inwestorzy w dużej mierze widzą podwyżkę o 25 pb jako prawdopodobną. Jeszcze większe znaczenie możę mieć komunikacja banku centralnego oraz nowe projekcje makroekonomiczne.

W ostatnich tygodniach przedstawiciele EBC coraz częściej podkreślali ryzyko wzrostu inflacji ale wskazywali, że gospodarka strefy euro nie radzi sobie najlepiej i zmaga się z trudną sytuacją głównie na rynkach energii. Słabe perspektywy wzrostu gospodarczego i ostrożne podejście do dalszego zacieśniania polityki monetarnej sprawiają, że rynek będzie szczególnie wyczulony na wszelkie gołębie sygnały podczas konferencji prasowej.

Równocześnie o kierunku EURUSD zdecyduje amerykańska inflacja. Jeśli CPI w USA ponownie okaże się wysoka, różnica pomiędzy polityką Fed i EBC może działać na korzyść dolara. Z kolei słabsze dane zza oceanu oraz bardziej neutralny ton EBC mogłyby pozwolić euro na odrobienie części strat poniesionych po publikacji mocnego raportu NFP. W efekcie EURUSD pozostaje jednym z instrumentów najbardziej narażonych na podwyższoną zmienność w nadchodzącym tygodniu.

Źródło: xStation5