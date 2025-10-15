Abbott bez niespodzianek w Q3, ale ryzyka ceł i obniżenie prognozy ciągną kurs w dół💡

Najważniejsze wnioski Abbott prezentuje zgodne z prognozami wyniki za Q3

Obawy o cła spychają jednak ceny akcji w dół przed otwarciem Wall Street

Abbott (ABT.US) opublikował solidny raport za trzeci kwartał 2025, prezentując wyniki zgodne z oczekiwaniami rynku, choć kontekst wokół spółki nie pozostał wolny od napięć wynikających z zagrożenia nowymi taryfami handlowymi ze strony administracji Trumpa. W Q3 Abbott zanotował skorygowany zysk na akcję (EPS) na poziomie 1,30 USD, a przychody osiągnęły 11,4 mld USD, oba wskaźniki zgodne z konsensusem analityków. Organiczny wzrost sprzedaży wyniósł 5,5% r/r, natomiast sprzedaż segmentu Medical Devices wzrosła aż o 15%. Spółka podała mieszaną roczną prognozę EPS na poziomie 5,12–5,18 USD (oczekiwano 5,15 USD; obniżono górną granicę, która wynosiła 5,20 USD) i oczekuje organicznego wzrostu sprzedaży w 2025 r. na poziomie 7,5–8% (po wyłączeniu testów COVID-19; oczekiwano 7,74%). Pomimo zgodnych z prognozami liczb, obawy dotyczące potencjalnych amerykańskich taryf celnych na urządzenia medyczne wpłynęły negatywnie na notowania – kurs akcji spadł przed otwarciem Wall Street o ponad 4%. Równocześnie Abbott nie zwalnia tempa inwestycji w USA, rozbudowując produkcję i dostosowując się do nowych wyzwań regulacyjnych. Abbott III kwartał 2025 r.: zyski, sprzedaż i prognozy. Źródło: XTB

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.