Przewrót w Wenezueli napędza Europę i lokalne spółki zbrojeniowe ⚔️

Pierwsze reakcje rynkowe po weekendowych wydarzeniach w Wenezueli mogą nieco zaskoczyć. Ropa naftowa na początku dnia traciła na wartości, ale bardzo niewiele, po czym odzyskała grunt pod nogami względem piątkowych zamknięć, co może oznaczać, że faktycznie rynek bardziej dostrzega szansę na większą aktywizację wenezuelskich złóź naftowych i co za tym idzie wzrost światowej podaży surowca, ale w bardzo długim terminie. Przypomnijmy, że Weznezuela posiada głównie ciężką, niemal bitumiczną ropę naftową, zupełnie inną niż ta wydobywana np. w Arabii Saudyjskiej. Jest ona droga w eksploatacji i wymaga zaawansowanej technologii rafinacji, żeby mogła ona płynąć rurociągami do miejsc zbytu. Niewielkie spadki wskazują, że rynek widzi szansę na powolny oraz długoterminowy proces rozwoju tej gałęzi przemysłu w Wenezueli przy pomocy kapitału USA, ale nadal potrzeba wiele czasu, żeby tak się faktycznie stało.

Na giełdzie natomiast sentymenty są bardzo dobre, europejskie parkiety zyskują średnio 0,65% (Euro Stoxx 50). Szczególnie dobrze radzą sobie sektory wydobywcze oraz technologiczne, słabość natomiast widzimy na rynku paliwowym, gdzie przeważają spadki notowań akcji głównych spółek. Czekamy na reakcje rynków w USA o godzinie 15:30.

Niemiecki DAX (na rynku kasowym) zyskuje obecnie blisko 0,65%, podczas gdy francuski CAC40 dodaje 0,12%, a brytyjski FTSE100 zwyzkuje 0,24%. Niemiecki parkiet napędzany jest przede wszystkim drożejącymi walorami spółki Rheinmetall (RHM.DE).

Notowania głównych kontraktów w chwili obecnej. Źródło: xStation

Obecnie obserwowana zmienność na szerszym rynku europejskim. Źródło: xStation

DAX na początku tygodnia dynamicznie zyskuje i wybija się powyżej głównego, górnego ograniczenia szerokiej strefy konsolidacji, która ograniczała DE40 w 2025 roku. Jeśli dzisiejsza sesja przyniesie nam domknięcie górnego korpusu świecy intraday powyżej tej strefy mogloby to oznaczać, że wcześniejsza bariera zostaje przełamana i DE40 otwiera sobie drogę do dalszych wzrostów w kierunku ATH. Cofnięcie poniżej tej struktury może jednak przypomnieć wcześniejsze zachowanie kontraktu z 2025 roku, kiedy z poziomów tych rozpoczynane były silniejsze cofnięcia. Technicznie jednak, patrząc na układ 50- oraz 100- dniowych EMA, które utrzymują się poniżej notwań DE40 trend wzrostowy długotermionwy pozostaje niezachwiany. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek:

ASML (ASML.NL) notuje dziś silny wzrost notowań, akcje spółki rosną nawet o 4,5% do rekordowego poziomu, po tym jak analitycy Bernstein podnieśli rekomendację do “outperform” z “market perform”, wskazując na niedoceniany potencjał wzrostu w segmencie pamięci DRAM. Bernstein uważa, że choć wielu inwestorów kojarzy rozwój ASML głównie z producentami układów logicznych (CPU, GPU), to nadchodzący cykl inwestycji w pamięci DRAM i HBM (High Bandwidth Memory) może stać się dla spółki silnym motorem wzrostu w latach 2026–2027, które analitycy opisują jako „duże lata dla technologii EUV”. Bernstein podniósł cenę docelową dla ASML z 800 do 1300 euro. Firma opublikuje wyniki kwartalne 28 stycznia przed otwarciem rynku.

Tak jak w Azji, również europejskie spółki zbrojeniowe zyskują na wartości po amerykańskich atakach na Wenezuelę i pojmaniu prezydenta Nicolása Maduro. Wzrosty cen akcji w sektorze obronnym to typowa reakcja rynku w momentach gwałtownego wzrostu napięć geopolitycznych, a sytuacja w Ameryce Południowej działa obecnie jak silny impuls popytowy dla firm związanych z przemysłem militarnym.

Źródło: xStation

Airbus (AIR.DE) przekroczył swój cel dostaw na 2025 rok, dostarczając 793 samoloty wobec zrewidowanej prognozy zakładającej około 790 maszyn – informują źródła Bloomberga. Wynik ten udało się osiągnąć dzięki intensyfikacji dostaw w ostatnich dniach roku, choć dane mają charakter wstępny i mogą ulec niewielkim korektom. W grudniu Airbus obniżył wcześniejszy plan dostaw z ok. 820 samolotów, po problemach z modelem A320, obejmujących m.in. konieczność szerokiej aktualizacji oprogramowania i dodatkowe inspekcje poszycia kadłuba, które nie spełniało norm technicznych. Dane o ostatecznej liczbie dostaw i zamówień producent opublikuje 12 stycznia po zamknięciu giełd. Akcje spółki zyskują dzisiaj 2,2%.