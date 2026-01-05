Puls GPW: Ciąg dalszy wzrostów na warszawskim parkiecie!

Na godzinę 12:15 poniedziałkowa sesja na GPW przebiega spokojnie, ale z relatywnie sporymi zmianami głównych giełdowych indeksów. WIG20 rośnie o około 0,1% i oscyluje w rejonie 3 260 pkt, a szeroki WIG wzrasta i 0,4% i przekracza 120 tys. pkt. Na ten moment niewątpliwie gwiazdami warszawskiego parkietu są mWIG40 oraz sWIG80, które rosną odpowiednio o 0,8 oraz 1,1% Wśród blue chipów uwagę zwraca siła KGHM, wspierana dobrym sentymentem do surowców, podczas gdy Orlen traci ponad 1%, częściowo obciążając WIG20.

Zapowiedziana na 2028 r. aktualizacja Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu oznacza możliwość ponownej korekty założeń dotyczących transformacji energetycznej, w tym roli energetyki wiatrowej w krajowym miksie. Minister energii wskazał, że zwiększenie udziału lądowych farm wiatrowych byłoby rozważane w przypadku usunięcia barier prawnych lub administracyjnych, które obecnie ograniczają rozwój tego sektora.

Dyskusja wokół kształtu KPEiK toczy się również w kontekście przyszłych cen energii. Według przedstawianych analiz, scenariusze zakładające niski udział energetyki wiatrowej mogą prowadzić do istotnego wzrostu hurtowych cen energii w dłuższym horyzoncie. Z kolei większy udział źródeł wiatrowych, zarówno na lądzie, jak i na morzu, jest wskazywany jako czynnik sprzyjający obniżeniu i stabilizacji cen energii.

Obecna wersja KPEiK przewiduje wolniejsze tempo rozwoju energetyki wiatrowej niż wcześniejsze propozycje, co spotyka się z krytyką ze strony branży. Jednocześnie przedstawiciele rządu zwracają uwagę na ograniczenia polityczne i instytucjonalne, które wpływają na możliwość wprowadzania zmian w obowiązujących regulacjach.

Równolegle Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o wypłacie w grudniu około 6,3 mld zł środków w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 2027. Fundusze trafiły do beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z budżetu UE, w tym do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji. Wypłaty te są elementem wdrażania programów unijnych i wpływają na tempo wykorzystania dostępnych środków, które przeznaczane są na projekty inwestycyjne, infrastrukturalne, innowacyjne oraz społeczne.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakty na indeks WIG20 (W20) zyskują podczas dzisiejszej sesji. Ostatnie zawirowania na tle geopolitycznym nie wpłynęły w sposób negatywny na rodzimym inwestorów, którzy cały czas zachowują bycze nastawienie do rynku akcyjnego. Średnie kroczące wykresu (EMA 25, EMA 50 oraz EMA 100) ułożone są w klasyczną formację potwierdzającą trend wzrostowy, a ich rosnące rozstawienie wskazuje na narastającą siłę tego ruchu. Niemniej jednak wskaźnik RSI znajduje się w okolicach 75, co oznacza, że rynek jest wykupiony i może dojść do krótkoterminowego spowolnienia lub korekty.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Akcje DataWalk(DAT.PL) rosną o ponad 5% po komunikacie spółki, która w 2026 roku planuje podpisać około 5–6 nowych kontraktów i pozyskać kilku klientów z listy Fortune 500. Prezes spółki wskazał, że firma spodziewa się znaczącego wzrostu rocznych przychodów rekurencyjnych (ARR), a zmiany w polityce cenowej mają przynieść wymierne efekty w 2027 roku. Zapowiedzi te potwierdzają strategię spółki nastawioną na rozwój w segmencie dużych klientów i wzrost wartości długoterminowych umów.

Akcje Text(TXT.PL) pozostają pod presją po komunikacie, że w III kwartale 2025/2026 MRR spadł o 1,7%. r/r do 6,98 mln USD, a przychody, EBITDA i zysk netto zmniejszyły się odpowiednio o około 10% 24% i 35%.

Akcje Medicalgorithmics(MDG.PL) rosną o 5% po informacji, że spółka ogłosiła podpisanie umowy z amerykańskimi partnerami. Umowę tę poczytuję się za dodatkowy bodziec wzrostowy dla przychodów w spółki na kolejnych kwartałach.