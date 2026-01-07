Critical Metals w centrum spekulacji wokół Grenlandii 🔎

Akcje Critical Metals Corp zyskują dzisiaj kolejne 7% i zwiększają łączne odbicie do ponad 80%. Głównym motorem napędowym ruchu jest powracający temat zainteresowania USA Grenlandią.

Critical Metals jest w dużym stopniu uzależniona od dalszego rozwoju relacji między Grenlandią a Stanami Zjednoczonymi, ponieważ jej kluczowym aktywem jest projekt metali ziem rzadkich Tanbreez zlokalizowany w Grenlandii. Oznacza to, że pozwolenia, prawa eksportowe oraz długoterminowa wykonalność projektu pozostają w gestii władz grenlandzkich i duńskich, podczas gdy potencjalni odbiorcy surowca, partnerzy finansujący oraz zaplecze strategiczne mają w znacznej mierze pochodzić z USA.

Obecnie wycena Critical Metals w dużej mierze zależy od tego, jak będzie ewoluować relacja Grenlandia–USA. Bliższa współpraca strategiczna mogłaby odblokować finansowanie i popyt, natomiast napięcia dyplomatyczne lub niepewność polityczna mogą opóźnić rozwój projektu i zwiększyć jego ryzyko.

Biały Dom poinformował, że prezydent Donald Trump rozważa „szeroki wachlarz opcji” dotyczących przejęcia Grenlandii — włącznie z potencjalnym wykorzystaniem sił zbrojnych USA — określając arktyczną wyspę jako priorytet bezpieczeństwa narodowego. Przywódcy europejscy wydali skoordynowaną odpowiedź, wyrażając poparcie dla Danii i Grenlandii oraz podkreślając suwerenność i integralność terytorialną w świetle prawa międzynarodowego. Natomiast partnerzy z NATO ostrzegli, że jakiekolwiek działania militarne USA mogłyby zdestabilizować sojusz.

Z perspektywy strategicznej Critical Metals pozycjonuje się jako zachodni dostawca surowców krytycznych w ramach rozszerzającego się portfela projektów. Tanbreez uchodzi za jedno z największych złóż metali ziem rzadkich na świecie.

Ostatnie wzrosty są rezultatem powrotu spekulacji wokół zaangażowania USA w wydobycie surowców na Grenlandii. Podobną sytuację mogliśmy obserwować na przełomie września i października zeszłego roku.