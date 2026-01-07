US Open🗽Wall Street kontynuuje wzrosty 📈Akcje Intela rosną 7%, zyskuje Eli Lilly

Amerykański rynek akcji notuje dziś wzrosty, a spółkami, które wyróżniają się najbardziej są Eli Lilly (LLY.US) oraz Intel (INTC.US) W ostatnim czasie Nvidia poprawiła prognozy przychodów, co ewidentnie łagodzi obawy wokół 'bańki technologicznej' i wysokich wycen amerykańskiego rynku akcji.
- Applied Digital, Constellation Brands czy Caterpillar przyciągają uwagę inwestorów ze względu na wyniki finansowe lub zaplanowane wystąpienia zarządu. Z drugiej strony akcje SanDisk spadają prawie 3% po wzroście o blisko 27% na ostatniej sesji.
- Dane ADP z prywatnego rynku pracy wskazały na nieznacznie niższy od prognoz wzrost zatrudnienia, zamówienia w fabrykach neico mocniej spadły, a JOLTS wskazały na niższe wakaty. Z drugiej strony ISM usług okazało się wyższe, niż oczekiwano.
W reakcji na informacje, że Wenezuela ma przekazać 30–50 mln baryłek ropy objętej wcześniej sankcjami USA, ceny ropy notowane są wciąż w pobliżu 60 USD na rynkach światowych. Zwiększona podaż ropy z Wenezueli może pogłębić już istniejący trend obniżania cen i bilansować wzrost związany z napięciami geopolitycznymi. Perspektywa niżśzych cen ropy wspiera hossę rynków akcji i ogranicza obawy o inflację.
US100 (interwał H1)
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
Eli Lilly na fali wzrostowej
Farmaceutyczny gigant, Eli Lilly zyskuje prawie 4% wobec przejęcia Ventyx Biosciences, wartość transakcji może przekroczyć 1 miliard dolarów. Informacje podał Wall Street Journal, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Ogłoszenie transakcji może nastąpić wkrótce.
-
Ventyx Biosciences produkuje leki wspierające leczenie chorób immunologicznych i zapalnych.
-
Cel przejęcia dla Lill to rozwój nowych leków na choroby zapalne jelit, w tym chorobę Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
-
Terapie dla pacjentów z chorobą Parkinsona.
-
Leki na problemy sercowo-naczyniowe związane z otyłością.
-
-
Po ogłoszeniu informacji akcje Ventyx wzrosły o ponad 50% w handlu po sesji, co pokazuje pozytywne nastawienie inwestorów. Ani Eli Lilly, ani Ventyx nie komentują szczegółów dalszych rozmów dotyczących rozwoju komercyjnego Zakup wpisuje się w plan Eli Lilly, by wyjść poza segmenty cukrzycy i otyłości, wzmacniając pozycję w immunologii i neurologii. Akcje dotarły dziśw okolice rekordowych poziomów w historii.
Źródło: xStation5
Akcje Intela rosną o prawie 7% po informacjach o nowym procesorze i platformie dla graczy.
-
Firma pracuje nad dedykowanym procesorem gamingowym.
-
Tworzona jest też szersza platforma gamingowa, która połączy sprzęt i oprogramowanie w jednej ofercie.
-
-
Platforma ma opierać się na procesorach Intel Core Series 3, które będą fundamentem nowej gamy dla graczy.
-
Intel chce wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną wobec AMD i Nvidii, które od lat rozwijają własne portfolio procesorów dla gier.
-
Firma liczy na wykorzystanie rosnącego popytu na wysokowydajny sprzęt gamingowy.
-
-
Inwestorzy ocenili plany jako obiecujące, widząc w nich potencjalne narzędzie ekspansji w segmencie gier. Szczegóły dotyczące procesora i platformy mają zostać ujawnione później w tym roku
Źródło: xStation5
