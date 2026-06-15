AI potrzebuje danych. Czy dlatego Western Digital tak mocno rośnie?

Patrząc na dzisiejszy rajd Western Digital, łatwo odnieść wrażenie, że inwestorzy po prostu entuzjastycznie zareagowali na podniesienie ceny docelowej przez jeden z banków inwestycyjnych. W rzeczywistości dzieje się jednak coś znacznie ciekawszego. Rynek zaczyna dostrzegać, że spółka przez lata kojarzona głównie z produkcją dysków twardych może stać się jednym z największych i jednocześnie najbardziej niedocenianych beneficjentów rewolucji AI.

Jeszcze kilka miesięcy temu trudno było sobie wyobrazić, że producent dysków twardych stanie się jedną z najgorętszych historii związanych z AI. A jednak właśnie to zaczyna dostrzegać rynek.

Silny wzrost notowań Western Digital nie jest wyłącznie efektem kolejnej pozytywnej rekomendacji. Za ruchem kursu stoi znacznie większa zmiana w sposobie myślenia inwestorów. Po dwóch latach koncentracji na producentach chipów i infrastrukturze obliczeniowej uwaga rynku zaczyna przesuwać się w stronę kolejnego ogniwa całego ekosystemu sztucznej inteligencji, czyli przechowywania danych.

Przez długi czas dominowało przekonanie, że największymi beneficjentami AI będą wyłącznie firmy dostarczające procesory i chipy. Dziś coraz wyraźniej widać, że sama moc obliczeniowa to dopiero początek. Każdy model sztucznej inteligencji generuje gigantyczne ilości danych, które trzeba gdzieś zapisać, zabezpieczyć i przechowywać przez wiele lat. Wraz z rozwojem centrów danych rośnie więc nie tylko zapotrzebowanie na chipy, ale również na pamięć masową.

To właśnie dlatego inwestorzy zaczynają patrzeć na Western Digital zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Firma nie jest już postrzegana jako producent sprzętu działający w dojrzałej branży technologicznej. Coraz częściej traktowana jest jako element infrastruktury niezbędnej do dalszego rozwoju AI.

Co szczególnie istotne, wiele analiz wskazuje, że tempo wzrostu popytu na magazynowanie danych może w najbliższych latach przewyższać możliwości zwiększania produkcji przez branżę. Taka sytuacja prowadzi do zjawiska, które inwestorzy uwielbiają najbardziej. Rosnącego popytu przy ograniczonej podaży.

Jeżeli ten scenariusz się potwierdzi, producenci dysków mogą po raz pierwszy od wielu lat uzyskać realną siłę cenową. W praktyce oznaczałoby to możliwość podnoszenia cen szybciej niż kosztów działalności, a to z kolei mogłoby przełożyć się na dynamiczny wzrost marż i zysków.

Nieprzypadkowo wraz z Western Digital rosły również inne spółki związane z rynkiem pamięci masowej i przechowywania danych. Rynek wydaje się wysyłać sygnał, że kolejna faza boomu AI może obejmować nie tylko firmy dostarczające moc obliczeniową, ale również przedsiębiorstwa odpowiedzialne za gromadzenie ogromnych ilości informacji tworzonych przez sztuczną inteligencję.

Najciekawsza jest jednak zmiana narracji. Jeszcze niedawno dyski twarde były symbolem starej technologii wypieranej przez nowocześniejsze rozwiązania. Dzisiaj okazuje się, że w świecie sztucznej inteligencji zdolność do przechowywania danych może być równie cenna jak zdolność do ich przetwarzania.

Dlatego obecny rajd Western Digital może oznaczać coś więcej niż tylko krótkoterminowy entuzjazm inwestorów. Może być pierwszym sygnałem, że rynek zaczyna dostrzegać kolejnego, do tej pory niedocenianego beneficjenta rewolucji AI. Nie tego, który liczy dane, ale tego, który je przechowuje.

Źródło: xStation5