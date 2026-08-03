Komentarz giełdowy: Rewizje wyników rozpędzają wzrosty

Rynek wydaje się coraz mniej poważnie traktować presje ze strony gospodarki oraz geopolityki, czy można to traktować jako obraz “nieracjonalności” wycen?
Jednym z błędów jakiego dokonuje wielu komentatorów, jest próba zestawiania wykresów wartości głównych indeksów USA z np. wzrostem PKB - demonstrując rzekomą nieracjonalność ceny która uporczywie, od dekad rośnie w tempie dużo szybszym niż reszta gospodarki.
Aby to zjawisko przestało być zagadkowe, należy pozbyć się złudzenia że rynek ma tudzież powinien oddawać realia gospodarcze kraju lub tym bardziej - percepcje (nie koniecznie kondycję) konsumentów.
Ponad połowa przedsiębiorstw z indeksu S&P 500 opublikowała już raporty za drugi kwartał, a ponad 80% z nich przebiło oczekiwania analityków.
Raportowana dynamika zysków S&P 500 sięga ponad 40% rok do roku. Jeśli PKB rośnie o kilka procent rocznie a EPS-y spółek o kilkanaście lub kilkadziesiąt, to jakim cudem te linie miały by podążać w górę w podobnym tempie?
Wynik jest częściowo zawyżony przez jednorazowe efekty w największych spółkach technologicznych, ale nawet po ich wyłączeniu wzrost pozostaje wysoki. Rynek nie przejmuje się już Iranem, inflacją czy długiem CAPEX. Dla inwestorów, szczególnie tych instytucjonalnych, liczy się to ile jak szybko spółka potrafi zwiększać zyski oraz jak szybko/bardzo potrafi zwrócić te zyski akcjonariuszom.
Do półki spółki potrafią utrzymywać tempo wzrostu, bronić marży oraz wypłacać dywidendy - konflikty zbrojne, szeroka gospodarka czy opinia publiczna - pozostają tłem, a nie czynnikiem cenotwórczym.
Trudno więc oczekiwać kontynuowania przeceny całego rynku, dopóki zyski nie tylko rosną, ale rosną znacznie szybciej, niż zakładano jeszcze kilka miesięcy temu. Po ostatnich spadkach, zmienił się układ sił. To nie popyt musi udowadniać że ogromne tempo wzrostu zostanie zachowane - spółki pokazały fenomenalne wyniki. Teraz to podaż została osaczona w defensywie, i będzie musiała udowodnić że uporczywy trend wzrostowy wycen oraz wyników załamie się w możliwej do przewidzenia przyszłości.
Nie jest to układ pozbawiony ryzyka czy kosztów pośrednich, ale na obecnym etapie bilans pozostaje wyraźnie na korzyść wycen.
Kamil Szczepański
Analityk Rynków Finansowych XTB
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