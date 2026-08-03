Co steruje dzisiaj rynkami❓(03.08.2026)

Dzisiejsza sesja przebiega pod znakiem wyraźnej ulgi na rynkach po decyzji prezydenta Trumpa o odwołaniu planowanego ataku na Iran, co wywołało silny spadek cen ropy i solidne wzrosty na Wall Street. Dow Jones zyskuje ponad 500 pkt (+1,1%), S&P 500 rośnie o 1,1%, a Nasdaq Composite zwyżkuje aż o 1,6% dzięki sektorowi komunikacji i software'u, z Metą drożejącą o ponad 6% na fali słabnącej presji na spółki związane z AI. Ropa WTI traci ponad 7% do 78,59 USD za baryłkę, a Brent spada blisko 6% do 83,03 USD, po tym jak Trump zapowiedział wznowienie negocjacji z Iranem, choć teherańskie MSZ zdementowało bezpośrednie rozmowy z USA, co pokazuje, że rynek wciąż porusza się w atmosferze "byliśmy tu już wcześniej, ale nadal wierzymy w TACO".

Technologie przewodzą dzisiejszym zwrotom na rynku. BIG Tech wraca do łask. Źródło: XTB

Amazon jest bohaterem dnia – kapitalizacja spółki przekroczyła 3 bln USD po wzroście akcji o blisko 5%, co wieńczy najlepszy tydzień od 2015 roku (+17%) po znakomitych wynikach za II kwartał i przyspieszeniu AWS. Dodatkowym wsparciem dla nastrojów jest odczyt ISM Manufacturing PMI za lipiec na poziomie 55,6 pkt, najwyższym od maja 2022 roku, znacznie przebijającym konsensus 54,0 i sygnalizującym najszybsze tempo wzrostu amerykańskiego przemysłu od ponad czterech lat. W centrum uwagi inwestorów pozostaje też cotygodniowy pakiet danych z rynku pracy w USA, który zwieńczy piątkowy raport nonfarm payrolls za lipiec (konsensus: 87,5 tys. wobec 57 tys. miesiąc wcześniej).

Na warszawskiej giełdzie mamy do czynienia z historycznym momentem – WIG20 pokonał szczyt z 2007 roku, przebijając poziom 3945 punktów i ustanawiając nowy rekord wszech czasów po blisko 19 latach (kontrakt W20 jednak utrzymuje się poniżej dotychczasowych szczytów, gdyż historyczne szczyty znajdują się w strefie 3978 punktów) . Wzrosty są szerokie i obejmują większość sektorów, z liderami w postaci Tauronu, KGHM i PGE w energetyce oraz Banku Pekao, PKO BP i mBanku w sektorze finansowym, co potwierdza, że optymizm nie ogranicza się jedynie do kilku największych spółek. Przełamanie tak istotnego, wieloletniego poziomu wspiera również notowania kontraktów terminowych W20, choć po tak dynamicznym ruchu warto liczyć się z możliwością krótkoterminowej realizacji zysków, mimo że sam trend pozostaje wyraźnie wzrostowy.

Wśród spółek warto odnotować mocne wyniki Auto Partnera (zysk netto +60% r/r), podczas gdy słabość widoczna jest w handlu detalicznym z Żabką na czele spadków. Uwagę zwraca również wtorkowy debiut giełdowy wyników SpaceX – pierwszy raport spółki od czerwcowego IPO będzie testem dla ambitnych wycen analityków, szczególnie w kontekście postępów programu Starship. Wszystkie najważniejsze newsy i komentarze rynkowe będzie można na bieżąco śledzić na platformie XTB.

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