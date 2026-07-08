Akcje Alibaba rosną 10% przed wynikami 📈 Kapitał wraca do Chin?

- Europejskie ADR-y Alibaby rosną o ponad 10%, a pozostałe chińskie spółki jak JD.com czy Tencent także zyskują
- Alibaba należała do najmocniejszych spółek indeksu Hang Seng Tech, który zyskiwał około 5%.
- Według lokalnych mediów spółka miała wskazać na zawężenie strat w segmencie instant-commerce przy stabilnej rentowności grupy.
- Europejskie ADR-y Alibaby rosną o ponad 10%, a pozostałe chińskie spółki jak JD.com czy Tencent także zyskują
- Alibaba należała do najmocniejszych spółek indeksu Hang Seng Tech, który zyskiwał około 5%.
- Według lokalnych mediów spółka miała wskazać na zawężenie strat w segmencie instant-commerce przy stabilnej rentowności grupy.
Notowane w Europie ADR-y Alibaby rosną blisko 10%, notując najmocniejszą jednodniową zwyżkę od września 2025 roku. Ruch ten wspeira rosnący optymizm przed publikacją wyników oraz rotację kapitału w stronę chińskich spółek internetowych. Inwestorzy zaczęli szukać tańszej ekspozycji na trend AI po silnych wzrostach i aktualnie mocnych spadkach akcji producentów półprzewodników w USA, Korei Południowej i Tajwanie.
Dlaczego Alibaba rośnie?
Bezpośrednim impulsem do wzrostów była przedwynikowa komunikacja Alibaby z analitykami, która poprawiła oczekiwania wobec najbliższego raportu. Rynek szczególnie pozytywnie odebrał sygnały dotyczące ograniczania strat w bardzo konkurencyjnym biznesie szybkich dostaw, który wcześniej budził obawy o presję na marże. Dla inwestorów ważne jest to, że Alibaba może jednocześnie bronić rentowności i utrzymywać ekspozycję na segmenty wzrostowe, w tym chmurę, AI oraz cyfrowy handel.
Ruch na Alibabie wpisuje się w szerszą rotację kapitału w Azji. Po mocnych wzrostach spółek półprzewodnikowych inwestorzy zaczęli ograniczać ekspozycję na bardziej rozgrzane rynki, takie jak wwspomniane Stany Zjednoczone, Korea Południowa i Tajwan, i przenosić środki do tańszych chińskich megacapów. Równoległe do Alibaby wzrosty Tencentu i JD.com pokazują, że nie jest to wyłącznie historia jednej spółki, lecz próba ponownej wyceny chińskiego sektora internetowego po okresie słabości.
Wykres ADR Alibaba (AHLA.DE)
Akcje spółki mimo mocnego odbicia nadal notują spadek o prawie 40% względem historycznych szczytów, a sentyment wokółchińskich aktywów jest słaby. Ewentualna pozytywna niespodzianka w raporcie mogłaby wesprzeć odbicie do ponad 100 USD za akcję.
Źródło; xStation5
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