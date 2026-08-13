Podsumowanie dnia: WIG20 traci na niższych cenach paliw, S&P 500 sięga szczytów (13.08.2026)

Główne indeksy na Wall Street notują dziś wzrosty. Nasdaq umacnia się o 0,8%, S&P 500 zyskuje zaś 0,6%, sięgając nowego historycznego szczytu na poziomie 7814,88. Rynkowi akcji sprzyja m.in. to, że inwestorzy wycofują swoje zakłady za prędkimi podwyżkami stóp procentowych Fedu. Łączyć można to ze spadkiem inflacji, co wykazały raporty za lipiec opublikowane dziś oraz wczoraj, a także skromnymi spadkami cen ropy naftowej.

Dane makroekonomiczne

Dziś, dość nietypowo, podsumowanie dnia zaczynamy od danych makroekonomicznych – za nami bowiem publikacja lipcowych odczytów dot. inflacji CPI oraz PPI ze Stanów Zjednoczonych. Czego właściwie się dowiedzieliśmy?

Wczoraj:

Główna miara inflacji CPI spowolniła do 3,4% (w ujęciu miesięcznym 0,1% w górę).

Po odliczeniu najbardziej zmiennych cen żywności oraz energii także odnotowaliśmy spadek inflacji, do 2,5% (w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,2%).

Dziś:

Inflacja producencka (PPI) spadła do 4,7%.

W ujęciu bazowym także pokierowała się w dół, sięgając 4,2%.

Wykres 1: Inflacja CPI i PPI w USA (2018 - 2026)

Źródło: XTB Research, 13.08.2026

Choć spadki głównych miar wynikają w dużej mierze z niższych cen paliw, to niższe odczyty miar bazowych zdecydowanie mogą cieszyć. Dane mogą dawać Rezerwie Federalnej większe pole do manewru, ograniczając konieczność natychmiastowego zacieśniania polityki monetarnej. Wydaje się, że w obliczu braku istotniejszych nagłówków na arenie geopolitycznej, do łask wracają publikacje makroekonomiczne, którym inwestorzy przyglądają się ze szczególną uwagą.

Podwyżka stóp we wrześniu nie stanowi już rynkowego scenariusza bazowego (ok. 35% implikowanego rynkowo prawdopodobieństwa), a ruch w dół przed końcem roku nie jest w pełni wyceniany (ok. 94% implikowanego rynkowo prawdopodobieństwa).

Wykres 2: Implikowana rynkowo wycena liczby obniżek/podwyżek przed końcem września 2026 r. (2025 - 2026)

Źródło: XTB Research, 13.08.2026

Giełda

Wsparło to wzrosty na rynku akcji. Przyglądając się bliżej Nasdaq 100 – najlepiej radzą sobie dziś dostawcy pamięci dla centrów danych, tacy jak Sandisk (+16,6%) oraz Western Digital (+8,6%).

Wykres 3: Zwycięzcy i przegrani na Nasdaq 100 (13.08.2026)

Źródło: XTB Research, 13.08.2026

W kontekście Sandiska – spółka przedstawiła długoterminowe cele finansowe i technologiczne, które daleko przewyższyły rynkowe oczekiwania i rozwiały wcześniejszy sceptycyzm analityków.

Zarząd oczekuje, że w latach fiskalnych 2028–2030 przychody będą rosły w tempie kilkunastu procent rocznie (mid-to-high teens). Dodatkowo, docelowa marża brutto (non-GAAP) ma wynosić około 80%, a marża operacyjna sięgnąć 75%.

Spółka poinformowała o podpisaniu nowych umów na dostawy dla klientów, które pokrywają zdecydowaną większość planowanej produkcji na lata fiskalne 2027 i 2028.

Wydaje się, że brutalna lipcowa przecena w sektorze półprzewodników wynikała w dużej mierze z czynników technicznych (przebudowa portfeli, rotacja kapitału), a nie z nagłego załamania samego biznesu. Akcje spółek z sektora pamięci znalazły się na poziomach uznawanych za mocno wyprzedane, co stworzyło idealne środowisko do wystrzału w momencie poprawy globalnego sentymentu do ryzyka.

Po drugiej stronie znajdziemy Cisco Systems, które traci po opublikowaniu przeciętnych wyników za II kwartał. Inwestorzy są zawiedzeni prognozami sprzedaży na obecny rok finansowy (7,5 miliarda dolarów).

Na rynku europejskim część indeksów zakończyła dzień na czerwono.

O 1,4% spadł polski WIG20.

0,6% na minusie skończył brytyjski FTSE 100.

0,3% oddał francuski CAC40

0,1% spadł niemiecki DAX.

Wykres 4: Zwycięzcy i przegrani na WIG20 (13.08.2026)

Źródło: XTB Research, 13.08.2026

Spadki na warszawskim parkiecie ciągnęli giganci – KGHM (-3,6%) oraz Orlen (-2,9%).

Płockiemu koncernowi nie pomogła informacja o powrocie od 17 sierpnia (poniedziałku) programy “Ceny Paliw Niżej”. Jego podstawą jest obniżka podatku VAT na paliwa silnikowe z 23% do 8%, która potrwa przez dwa tygodnie (czyli do 31 sierpnia). Powinno przełożyć się to na spadek cen benzyny i diesla o blisko 1 zł na litrze. Co także warto odnotować, w razie dalszej eskalacji na Bliskim Wschodzie, rząd może rozważyć podatek od zysków nadzwyczajnych. Przypomnijmy, że w Q2 Orlen wygenerował 7,7 mld zł zysku netto.

Surowce

Na rynku surowców energetycznych notujemy dziś spadki.

W dół o 2,2% ceny ropy naftowej Brent (obecnie 87 dolarów za baryłkę).

O 2,4% spada ropa WTI (nieco ponad 81 dolarów za baryłkę).

Tanieje także NATGAS (-2,9%).

Wyjątkiem jest europejski gaz TTF (+0,8%).

Mimo braku znacznych postępów, rynek wycenia obecnie potencjalne uspokojenie sytuacji wokół Cieśniny Ormuz. Inwestorów mógł ucieszyć także wzrost komercyjnych zapasów ropy 0 17 mln baryłek zaraportowany przez Departament Energii.

Spadają z kolei ceny metali szlachetnych. Zapoczątkowany w pierwszych dnia sierpnia trend wzrostowy nieco spowolnił.

Za uncję trojańską złota zapłacimy obecnie niespełna $4360 (-1,2%), srebra zaś $64,7 (-1%).

W dół także ceny miedzi (-0.4%).

Obligacje skarbowe

Wielkim tematem czwartkowej sesji było finansowanie amerykańskiego długu, które odbywa się obecnie po najwyższych kosztach od lat.

Departament Skarbu sprzedał dziś 30-letnie obligacje o wartości 25 miliardów dolarów przy rentowności 5,216%. Jest to najwyższy koszt pozyskania kapitału na tak długi horyzont od 2001 roku.

Dzień wcześniej aukcja papierów 10-letnich zamknęła się z najwyższą rentownością od 2007 roku, na poziomie 4,683%.

Koszty odsetek rosną lawinowo, stając się wyzwaniem dla administracji prezydenta Donalda Trumpa i sekretarza skarbu Scotta Bessenta tuż przed listopadowymi wyborami.

Waluty

Na rynku walut obserwujemy dziś bardzo ograniczoną zmienność. Bardzo skromne zyski względem dolara odnotowuje euro (+0,1%), co po części przypisywać można oczywiście wycofywaniu zakładów za podwyżkami stóp procentowych przez Fed. Kurs EURUSD oscyluje w okolicach 1,153.

Wykres 5: Notowania wybranych walut (13.08.2026)

Źródło: XTB Research, 13.08.2026

Niższe ceny ropy naftowej ciążą koronie norweskiej, walucie państwa bardzo silnie uzależnionego od jej eksportu.

Nawiasem mówiąc – o walutach surowcowych nagraliśmy dla Państwa materiał, który właśnie został opublikowany na naszym kanale w serwisie YouTube. Tłumaczymy zależności związane z ich notowaniami. Nie zabrakło jednak także kilku anegdot.