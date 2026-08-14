Poranna odprawa: Nasdaq 100 wrócił powyżej 30,000 punktów 📈 Metale szlachetne redukują wzrosty

- Nastroje na rynkach pozostają mieszane: Azja zakończyła sesję bez wspólnego kierunku, kontrakty na Wall Street nieznacznie spadają, ale są blisko rekordów, wsparte niższą inflacją PPI i siłą sektora technologicznego.
- Dziś uwaga inwestorów skupi się na PKB strefy euro, sprzedaży detalicznej w USA oraz indeksie Uniwersytetu Michigan, które mogą wpłynąć na oczekiwania dotyczące koniunktury i polityki banków centralnych.
- Złoto i srebro tracą, dolar pozostaje słabszy, a ropa Brent stabilizuje się w pobliżu 87 USD za baryłkę, przy utrzymującym się ryzyku geopolitycznym wokół Iranu i obawach o globalny popyt.
- Nastroje na rynkach pozostają mieszane: Azja zakończyła sesję bez wspólnego kierunku, kontrakty na Wall Street nieznacznie spadają, ale są blisko rekordów, wsparte niższą inflacją PPI i siłą sektora technologicznego.
- Dziś uwaga inwestorów skupi się na PKB strefy euro, sprzedaży detalicznej w USA oraz indeksie Uniwersytetu Michigan, które mogą wpłynąć na oczekiwania dotyczące koniunktury i polityki banków centralnych.
- Złoto i srebro tracą, dolar pozostaje słabszy, a ropa Brent stabilizuje się w pobliżu 87 USD za baryłkę, przy utrzymującym się ryzyku geopolitycznym wokół Iranu i obawach o globalny popyt.
- Wobec mieszanej sesji w Azji, gdzie chiński Hang Seng cofnął się o prawie 1%, a południowokoreański KOSPI i japoński Nikkei wzrosły - inwestorzy na rynkach akcji realizują część zysków, po mocnych wzrostach z ostatnich dni. Nastrojom na globalnych parkietach sprzyjają wzrosty na Wall Street, nieco niższe ceny ropy oraz niższy od prognoz odczyt amerykańskiej inflacji producenckiej PPI. W Azji szczególnie dobrze radził sobie sektor technologiczny, w tym japońskie i południowokoreańskie spółki półprzewodnikowe.
- Kontrakty na Nasdaq 100 nieznacznie spadają i tracą niespełna 0,2%, ale indeks zamknął wreszcie sesję na poziomie powyżej 30,000 punktów pierwszy raz od połowy lipca. Z kolei S&P 500 ma za sobą nowy, historyczny rekord, rosnąc powyżej 7800 punktów. Kontrakty na indeksy europejskie Euro Stoxx 50 (EU50) czy DAX (DE40) notowane są niemal płasko, ale globalne rynki otrzymają dość solidną ilość pierwszorzędnych danych makro.
- Dziś inwestorzy zwrócą uwagę przede wszystkim na szacowany odczyt PKB strefy euro za II kwartał (11:00, rynek liczy na 1% wzrost r/r i 0,4% k/k), sprzedaż detaliczną z USA za lipiec (14:30, Wall Street oczekuje 0,1% m/m wzrostu po 0,2% w czerwcu) oraz wstępne nastroje i oczekiwania inflacyjne konsumentów z USA za sierpień wg. Uniwersytetu Michigan (16:00).
- Metale szlachetnie notują spadki, które w przypadku srebra wynoszą 1%, a w przypadku złota 0,7% i znosi kruszec w okolice 4300 USD. wobec 4440 USD, obserwowanych jeszcze wczoraj. Amerykański dolar osłabia się, a EURUSD testuje okolice 1.154. Ceny ropy pozostają stabilne - kontrakt na Brent (OIL) notowany jest w pobliżu 87 USD za baryłkę. Inwestorzy równoważą ryzyko dalszej eskalacji napięć wokół Iranu z obawami o słabnący globalny popyt. USA zapowiedziały bezprecedensowe środki gospodarcze wobec Teheranu, a Pentagon zadekkarował możliwość utrzymywania blokady morskiej irańskich portów przez nieokreślony czas.
- USA przygotowują się do wysłania lotniskowca USS George Washington na Bliski Wschód, gdzie w ramach wcześniej zaplanowanej rotacji zastąpi USS Abraham Lincoln. Lincoln pozostaje na misji od ponad 250 dni, w tym rekordowe 200 dni bez zawinięcia do portu, co wywołało w Kongresie obawy dotyczące braków zaopatrzenia, przemęczenia załogi i problemów technicznych.
- Myśliwce NATO zestrzeliły nad Łotwą drona, który w piątek rano naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Finlandia również podjęła środki ostrożności, czasowo ograniczając ruch lotniczy i morski w części Zatoki Fińskiej w związku z ryzykiem pojawienia się bezzałogowców.
- Kontrakty na pszenicę rosną ponad 1% wobec obaw o spadający transport zbóż z Ukrainy i Rosji przez Morze Czarne. Ukraina miała zaproponować Rosji wzajemne wstrzymanie ataków na cywilne statki na Morzu Czarnym, co miałoby pomóc w odbudowie kluczowego szlaku eksportu zbóż. Według Reutersa propozycję przekazano za pośrednictwem strony trzeciej, ale Rosja dotychczas na nią nie odpowiedziała.
- S&P Dow Jones Indices poinformował, że Reddit zastąpi AvalonBay Communities w indeksie S&P 500. Zmiana wejdzie w życie przed rozpoczęciem sesji we wtorek, 18 sierpnia - akcje Reddita odnotowały skok o ponad 12% po wczorajszym zamknięciu sesji.
- JP Morgan obniżył rekomendajcę dla Honeywell, wyznaczajac cenę docelową na poziomie 252 USD wobec 262 USD poprzednio, a analitycy Jefferies podnieśli rekomenadcję dla Heico, wyznaczając 425 USD za akcję jako cel, wobec 410 USD poprzednio. Okolice 425 USD implikowałyby ok. 15% potencjał wzrostu z obecnych poziomów.
- Eksport sektora ICT Korei Południowej, obejmującego m.in. półprzewodniki, elektronikę i sprzęt telekomunikacyjny, wzrósł w lipcu o 140% r/r. Tak silny wzrost był napędzany przede wszystkim utrzymującym się wysokim popytem na chipy wykorzystywane w AI.
- Producenci samochodów z Detroit ostrzegają, że proponowane zmiany w północnoamerykańskiej umowie handlowej mogą zwiększyć roczne koszty każdego koncernu o co najmniej 2 mld USD. Waszyngton chce, aby pojazdy zawierały co najmniej 50% komponentów wyprodukowanych w USA, by kwalifikować się do niższych ceł. General Motors (GM.US) szacuje tegoroczne koszty taryf na 2,5 do nawet 3,5 mld USD, a Ford (F.US) na około 1 mld USD.
- Apple inwestuje setki milionów dolarów w nowe centrum zaawansowanej produkcji w Houston, z którego wysłano już pierwsze serwery AI. Jeszcze w tym roku zakład ma również rozpocząć produkcję komputerów Mac mini.
- W rosyjskim porcie Ust-Ługa znów doszło do pożarów. Korea Północna ostrzegła przed użyciem "nowych metod odstraszania", wobec zbliżających się wspólnych ćwiczeń południowokoreańskiej i amerykańskiej armii.
Wykres US100 (interwał D1)
Kontrakt na Nasdaq 100 ma za sobą V-kształtne odbicie, a trwalszy skok powyżej psychologicznie istotnej granicy 30,000 punktów może sugerować, że byki - podobnie jak w przypadku kontraktu na S&P 500 (US500) mają apetyt na przetestowanie historycznych szczytów w pobliżu 30,700 punktów. Na przełomie lipca i sierpnia indeks niemal "dotknął" 200-sesyjnej, wykładniczej średniej kroczącej EMA200, skutecznie broniąc wzrostowego trendu.
Źródło: xStation5
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