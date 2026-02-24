Akcje AMD rosną 14% na fali gigantycznej umowy z Meta Platforms📈

Meta Platforms (META.US) ogłosiła pięcioletni program zakupów sprzętu pod AI oparty o AMD o skali 6 GW, startujący w drugiej połowie 2026 roku. To jedna z największych transakcji infrastrukturalnych w tym cyklu i istotne potwierdzenie, że Advanced Micro Devices realnie wchodzi do „tier-1” dostawców hyperscalers obok Nvidii - akcje spółki rosną po tych informacjach o ponad 14% w handlu przed otwarciem giełdy w USA. W ostatnich tygodniach akcje spółek, korzystających z 'infrastrukturalnego' rozwoju AI radzą sobie zdecydowanie lepiej na tle branży oprogramowania. Na fali umowy, Meta zgodziła się kupić od AMD ponad 100 mld USD mocy obliczeniowej pod AI, zabezpieczając do 6 GW pojemności na pięć lat i potencjalnie budując ok. 10% udział w spółce AMD. Umowa wzmacnia pozycję AMD wobec Nvidii na szybko rosnącym rynku chipów AI i obejmuje customowe układy AI oraz warranty na akcje powiązane z przyszłą wyceną AMD. To element szerszej strategii AI Marka Zuckerberga; firma szybko zwiększa moce centrów danych i dywersyfikuje dostawców, a wydatki na infrastrukturę AI mają sięgnąć w tym roku nawet 135 mld USD. AMD wyrosło na potężnego beneficjenta AI Według CEO AMD Lisy Su , łączna wartość serii transakcji ma wynosić „double-digit billions” USD na każdy gigawat , co implikuje wieloletni capex Meta rzędu dziesiątek (lub nawet ponad setki) miliardów USD w tym konkretnym programie - zależnie od ostatecznej konfiguracji i miksu sprzętu.

Struktura dealu wykracza poza standardowe dostawy : Meta otrzyma warranty na zakup 160 mln akcji AMD , przyznawane etapami po spełnieniu kamieni milowych projektu i warunków cenowych akcji. Przy realizacji może to uczynić Meta istotnym akcjonariuszem i jest silnym sygnałem, że obie strony zakładają długoterminowe zacieśnienie relacji.

Rynek zareagował pozytywnie natychmiast: AMD mocno wzrosło w handlu przedsesyjnym. Ruch odzwierciedla oczekiwania dotyczące materialnego dosprzedażowego „step-up” w przychodach AI oraz wzrostu wiarygodności AMD w segmencie akceleratorów. Meta rosła tylko nieznacznie; inwestorzy traktują umowę jako element wcześniej komunikowanej strategii wzrostu mocy obliczeniowej. Dla rynku zatem nie jest to zaskakujący wzrost ryzyka.

Racjonalizacja Meta jest jasna: komponenty mają być customizowane pod konkretne potrzeby , a firma zyskuje wpływ na roadmapę i projekt kolejnych generacji układów . Z perspektywy kosztu całkowitego (TCO) i efektywności inferencji, taki model „co-design” może być kluczowy w optymalizacji zużycia energii i kosztu na token/zadanie.

Z wypowiedzi Santosha Janardhana (Head of Global Infrastructure) wynika, że układy AMD mają wspierać przede wszystkim inference , czyli fazę wdrażania wytrenowanych modeli do produkcji. To obszar, gdzie liczy się wysoka efektywność energetyczna i przewidywalna dostępność mocy, a nie tylko szczytowa wydajność treningu.

Meta deklaruje model multi-sourcingu : równolegle rozwija własne układy AI, utrzymuje zakupy u Nvidii i dokłada AMD do miksu. W praktyce oznacza to, że hyperscalerzy traktują akceleratory jak strategiczny zasób, a nie „commodity” — i chcą dywersyfikować ryzyko łańcucha dostaw oraz uzależnienia technologicznego.

Dla AMD to nie tylko wolumen, ale też przełom reputacyjny : Meta jest już drugim największym klientem AMD , a nowa umowa może stać się jednym z głównych motorów wzrostu w kolejnych latach. W kontekście skali spółki (ok. $34,6 mld sprzedaży w ubiegłym roku) nawet „dodatkowe” kilkanaście miliardów USD rocznie w horyzoncie wdrożeń znacząco zmienia trajektorię udziału AMD w rynku akceleratorów.

To sugeruje, że Meta i AMD zakładają scenariusz, w którym monetyzacja AI przez hyperscalerów przełoży się na wieloletni supercykl inwestycyjny - mimo rosnących dyskusji o ryzyku „bańki” w wydatkach na AI. AMD.US (interwał D1) Akcje AMD spadły ostatnio o niemal 25% od szczytów i obecnie testują okolice 191 USD (EMA200) - umowa wydaje się dać akcjom ulgę i pomaga wznowić fundamentalnie uzasadniony trend wzrostowy. Źródło: xStation5

