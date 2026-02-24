PULS GPW: Zagraniczne niepokoje rozlewają się na polski parkiet

Niepokoje na większych rynkach odciskają swoje piętno na GPW. Na fali obaw o spółki technologiczne oraz kolejnej kumulacji napięć handlowych tracą niemal wszystkie europejskie indeksy. Kontrakty na główny indeks giełdy warszawskiej spadają o niecały 1%.
Żywa dyskusja w polskiej polityce na temat pożyczki „SAFE” wspiera wyceny polskich spółek zbrojeniowych oraz tych powiązanych z obroną narodową.
Dane makroekonomiczne:
GUS publikuje ostateczne dane na temat bezrobocia w Polsce za styczeń. Stopa bezrobocia pozostaje zgodna z pierwotną publikacją i sygnalizuje wzrost do 6%.
WIG20 (D1)
Źródło: xStation5
Kurs na wykresie utrzymuje stabilny wzrost w nowym kanale trendu, wyznaczonym po pokonaniu ostatnich maksimów. Jeśli podaż chce odzyskać inicjatywę, pierwszym warunkiem jest wybicie dołem z kanału do poziomów co najmniej 3300 punktów.
Wiadomości ze spółek:
- XTPL (XTP.PL): Spółka zawarła umowę z azjatyckim partnerem strategicznym. Umowa ma dotyczyć badań nad półprzewodnikami oraz dystrybucji na terenie Indii. Akcje spółki rosną o ok. 9%.
- Sygnis (SYG.PL): Spółka podpisała umowę z niemiecką firmą. Sygnis oraz niemiecki 3YOURMIND mają podjąć się rozwoju rozwiązań D.A.M, czyli drukarek 3D o zastosowaniach wojskowych. Akcje spółki rosną o ponad 6%.
- FARM51 (F51.PL): Producent gier komputerowych złożył oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych — w ocenie spółki — błędnego oświadczenia woli, co oznacza, że spółka nie poczuwa się do honorowania umów pożyczkowych oraz umów typu status quo. Akcje spółki tracą prawie 20%.
- Alior Bank (ALR.PL): Bank opublikował wyniki za IV kw. 2025 r. Zysk netto wzrósł do 687,7 mln zł, co stanowi wzrost rok do roku o ok. 4%. Spółka otrzymała też zgodę KNF na wypłatę dywidendy na poziomie 50% zysku netto.
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (27.02.2026)
Podsumowanie dnia: Początek końca dezinflacji?
Block Inc. zwalnia 40% załogi i rośnie o 16% – czy to nowy paradygmat?
Polska spółka miesiąca: DataWalk, polski gracz w lidze gigantów danych
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.