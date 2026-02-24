PULS GPW: Zagraniczne niepokoje rozlewają się na polski parkiet

Niepokoje na większych rynkach odciskają swoje piętno na GPW. Na fali obaw o spółki technologiczne oraz kolejnej kumulacji napięć handlowych tracą niemal wszystkie europejskie indeksy. Kontrakty na główny indeks giełdy warszawskiej spadają o niecały 1%.

Żywa dyskusja w polskiej polityce na temat pożyczki „SAFE” wspiera wyceny polskich spółek zbrojeniowych oraz tych powiązanych z obroną narodową.

Dane makroekonomiczne:

GUS publikuje ostateczne dane na temat bezrobocia w Polsce za styczeń. Stopa bezrobocia pozostaje zgodna z pierwotną publikacją i sygnalizuje wzrost do 6%.

WIG20 (D1)

Źródło: xStation5

Kurs na wykresie utrzymuje stabilny wzrost w nowym kanale trendu, wyznaczonym po pokonaniu ostatnich maksimów. Jeśli podaż chce odzyskać inicjatywę, pierwszym warunkiem jest wybicie dołem z kanału do poziomów co najmniej 3300 punktów.

Wiadomości ze spółek: