Akcje ArcelorMittal najwyżej od stycznia 2022 📈 IDC z ofertą przejęcia biznesu w RPA

Akcje ArcelorMittal (MT.NL) rosną dziś o ponad 5%, osiągając najwyższy poziom od 2022 roku, po doniesieniach, że Industrial Development Corp. (IDC) z Republiki Południowej Afryki rozważa przejęcie operacji ArcelorMittal South Africa za 8,5 mld randów (491 mln USD) po dwóch latach negocjacji. ArcelorMittal pozostaje największym producentem stali na świecie, posiadając zakłady w 18 krajach i sprzedając produkty w 160 państwach. IDC to państwowa instytucja finansowa, której mandat obejmuje wspieranie odbudowy przemysłu w RPA.

Jeśli transakcja uzyska zgodę regulatorów, IDC planuje wprowadzić do projektu międzynarodowych partnerów branżowych , w tym m.in. Networth Investments .

, w tym m.in. . W 2023 roku ArcelorMittal SA ostrzegał przed planowanym zamknięciem hut w Newcastle i Vereeniging – kluczowych dostawców dla branży motoryzacyjnej i górniczej, zatrudniających 3,5 tys. pracowników i współpracujących ze 100 tys. dostawców .

– kluczowych dostawców dla branży motoryzacyjnej i górniczej, zatrudniających i współpracujących ze . Wysokie ceny energii, niestabilne połączenia kolejowe i tanie importy zmusiły spółkę do rozważenia zamknięcia zakładów. IDC postrzega przejęcie jako sposób na stabilizację i ponowne uruchomienie produkcji. IDC deklaruje gotowość do spłaty pożyczek ArcelorMittal oraz wniesienia świeżego kapitału. Kilku inwestorów już zwróciło się do IDC z propozycjami wspólnych przedsięwzięć lub współfinansowania. ArcelorMittal (MT.NL, interwał D1) Źródło: xStation5

