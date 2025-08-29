czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Akcje brytyjskich banków mocno spadają po wypowiedziach Reeves 📉

10:00 29 sierpnia 2025

Brytyjskie banki dotknięte oczekiwaniami dotyczącymi podatku od nadzwyczajnych zysków

Spadki brytyjskich akcji są napędzane przez banki, które negatywnie wpływają na indeks FTSE 100 w związku z plotkami o kolejnej podwyżce podatków, tym razem podatku od nadzwyczajnych zysków. W piątek sektor finansowy stracił 2%, a największe spadki odnotowały NatWest (5.2%), Lloyds (3.9%) i Barclays (3.3%). W tym miesiącu gazety zdominowały doniesienia o potencjalnych podwyżkach podatków, które mają zostać uwzględnione w budżecie, jednak jak dotąd indeks FTSE 100 wykazał się odpornością na te informacje. Jednak teraz, gdy wydaje się, że Rachel Reeves zamierza zająć się największymi graczami z indeksu FTSE 100, takimi jak banki, może to negatywnie wpłynąć na indeks w okresie poprzedzającym jesienny budżet.

Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie

Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

Banki wznawiają wyraźne przeceny, a dzisiaj w centrum uwagi są banki brytyjskie, które odnotowują największe spadki notowań.

 

Źródło: xStation 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót

Z ostatniej chwili

29.08.2025
20:04

Podsumowanie dnia: Akcje technologicznych spóek psują nastroje Wall Street 📉Dolar traci, metale zyskują

Sesja giełdowa w Europie zakończyła się spadkami i niemal od początku przebiegała pod dyktando sprzedających. Niemiecki DAX cofnął się o blisko 0,6%,...

 19:46

Srebro zyskuje 1,8% i osiąga najwyższy poziom od września 2011📈

Srebro (SILVER) zyskuje dziś prawie 2% do 39,7 USD za uncję, wsparte przez mocne wzrosty cen złota i słabość indeksu dolara, któremu nie pomogły...

 19:33

Kukurydza zyskuje 2% na fali słabszych szacunków zbiorów i zmian w pozycjach spekulantów 📈

Kontrakty futures na kukurydzę (CORN) na CBOT rosną dziś, po tym jak objazd pól organizowany przez Pro Farmer oszacował zbiory poniżej prognoz USDA,...
Więcej wiadomości

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację