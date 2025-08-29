Akcje brytyjskich banków mocno spadają po wypowiedziach Reeves 📉

Brytyjskie banki dotknięte oczekiwaniami dotyczącymi podatku od nadzwyczajnych zysków Spadki brytyjskich akcji są napędzane przez banki, które negatywnie wpływają na indeks FTSE 100 w związku z plotkami o kolejnej podwyżce podatków, tym razem podatku od nadzwyczajnych zysków. W piątek sektor finansowy stracił 2%, a największe spadki odnotowały NatWest (5.2%), Lloyds (3.9%) i Barclays (3.3%). W tym miesiącu gazety zdominowały doniesienia o potencjalnych podwyżkach podatków, które mają zostać uwzględnione w budżecie, jednak jak dotąd indeks FTSE 100 wykazał się odpornością na te informacje. Jednak teraz, gdy wydaje się, że Rachel Reeves zamierza zająć się największymi graczami z indeksu FTSE 100, takimi jak banki, może to negatywnie wpłynąć na indeks w okresie poprzedzającym jesienny budżet. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Banki wznawiają wyraźne przeceny, a dzisiaj w centrum uwagi są banki brytyjskie, które odnotowują największe spadki notowań. Źródło: xStation

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.