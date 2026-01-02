Komentarz Giełdowy: Mocne otwarcie warszawskiego parkietu

Pierwsza sesja nowego roku przyniosła wyraźnie pozytywne nastroje na warszawskim parkiecie. Wszystkie główne indeksy kończą dzień na plusie, a WIG20, mWIG40 i sWIG80 notowały solidne wzrosty, co pokazuje, że inwestorzy zaczynają rok z dużym optymizmem. Nawet słabszy od oczekiwań odczyt PMI nie wpłynął na ogólny sentyment, co wskazuje, że rynek coraz bardziej koncentruje się na długoterminowych perspektywach makroekonomicznych, a nie na pojedynczych, chwilowych danych. Dobrze rozpoczęty rok może być wstępem do utrzymania pozytywnego trendu w kolejnych miesiącach 2026.
Dynamika dzisiejszej sesji sugeruje, że inwestorzy są gotowi do dalszych zakupów w ciągu najbliższych tygodni. W pierwszej połowie roku rynek może reagować na poprawę koniunktury gospodarczej, spadek inflacji oraz coraz lepsze wyniki finansowe spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Firmy z indeksów mWIG40 i sWIG80 mają szczególnie dobre perspektywy. Ich sytuacja finansowa pozwala na inwestycje, a jednocześnie mogą one korzystać z tańszego kredytu oraz wsparcia unijnego, szczególnie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, projektów ekologicznych i rozwoju technologii przemysłowych.
Polskie spółki średnie i małe coraz skuteczniej wykorzystują pozytywne otoczenie makroekonomiczne. Poprawa marż operacyjnych, lepsza płynność finansowa oraz rosnąca aktywność inwestorów przekładają się na dynamiczny rozwój tych segmentów. Firmy te są w stanie szybciej reagować na zmiany koniunktury i dostosowywać strategię do aktualnej sytuacji rynkowej. To sprawia, że akcje z mWIG40 i sWIG80 mogą w nadchodzących miesiącach oferować atrakcyjniejsze stopy zwrotu niż największe spółki z WIG20, a dobry start sesji może stanowić sygnał, że pozytywna dynamika utrzyma się w dłuższym okresie.
W nadchodzących tygodniach uwaga inwestorów będzie koncentrować się przede wszystkim na firmach średnich i małych, które mają szansę wykorzystać napływ taniego kapitału oraz środki z programów unijnych. W tym kontekście istotne będzie śledzenie danych makroekonomicznych i wskaźników koniunktury. Każdy sygnał dalszego spadku inflacji lub poprawy wskaźników produkcji i usług może dodatkowo pobudzać popyt na akcje. Rynek pozostaje wrażliwy na czynniki zewnętrzne, w tym globalne warunki finansowe oraz decyzje dotyczące stóp procentowych, jednak dzisiejsze zachowanie parkietu sugeruje, że inwestorzy są nastawieni optymistycznie i mogą kontynuować zakupy w kolejnych miesiącach.
Na ostatnie minuty dzisiejszej sesji WIG20 rośnie o ponad 2,6%, mWIG40 o 2,5%, a sWIG80 o 2,4%.
Mikołaj Sobierajski
Analityk Rynku Akcji XTB
Podsumowanie Dnia: Atomowe wzrosty amerykańskich indeksów całkowicie wymazane
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (02.01.2026)
US Open: Atomowe otwarcie nowego roku przez Nasdaq 100!
PILNE: Indeks PMI dla przemysłu w USA zgodny z oczekiwaniami. EURUSD bez reakcji!
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.