Komentarz Giełdowy: Mocne otwarcie warszawskiego parkietu

Pierwsza sesja nowego roku przyniosła wyraźnie pozytywne nastroje na warszawskim parkiecie. Wszystkie główne indeksy kończą dzień na plusie, a WIG20, mWIG40 i sWIG80 notowały solidne wzrosty, co pokazuje, że inwestorzy zaczynają rok z dużym optymizmem. Nawet słabszy od oczekiwań odczyt PMI nie wpłynął na ogólny sentyment, co wskazuje, że rynek coraz bardziej koncentruje się na długoterminowych perspektywach makroekonomicznych, a nie na pojedynczych, chwilowych danych. Dobrze rozpoczęty rok może być wstępem do utrzymania pozytywnego trendu w kolejnych miesiącach 2026.

Dynamika dzisiejszej sesji sugeruje, że inwestorzy są gotowi do dalszych zakupów w ciągu najbliższych tygodni. W pierwszej połowie roku rynek może reagować na poprawę koniunktury gospodarczej, spadek inflacji oraz coraz lepsze wyniki finansowe spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Firmy z indeksów mWIG40 i sWIG80 mają szczególnie dobre perspektywy. Ich sytuacja finansowa pozwala na inwestycje, a jednocześnie mogą one korzystać z tańszego kredytu oraz wsparcia unijnego, szczególnie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, projektów ekologicznych i rozwoju technologii przemysłowych.

Polskie spółki średnie i małe coraz skuteczniej wykorzystują pozytywne otoczenie makroekonomiczne. Poprawa marż operacyjnych, lepsza płynność finansowa oraz rosnąca aktywność inwestorów przekładają się na dynamiczny rozwój tych segmentów. Firmy te są w stanie szybciej reagować na zmiany koniunktury i dostosowywać strategię do aktualnej sytuacji rynkowej. To sprawia, że akcje z mWIG40 i sWIG80 mogą w nadchodzących miesiącach oferować atrakcyjniejsze stopy zwrotu niż największe spółki z WIG20, a dobry start sesji może stanowić sygnał, że pozytywna dynamika utrzyma się w dłuższym okresie.

W nadchodzących tygodniach uwaga inwestorów będzie koncentrować się przede wszystkim na firmach średnich i małych, które mają szansę wykorzystać napływ taniego kapitału oraz środki z programów unijnych. W tym kontekście istotne będzie śledzenie danych makroekonomicznych i wskaźników koniunktury. Każdy sygnał dalszego spadku inflacji lub poprawy wskaźników produkcji i usług może dodatkowo pobudzać popyt na akcje. Rynek pozostaje wrażliwy na czynniki zewnętrzne, w tym globalne warunki finansowe oraz decyzje dotyczące stóp procentowych, jednak dzisiejsze zachowanie parkietu sugeruje, że inwestorzy są nastawieni optymistycznie i mogą kontynuować zakupy w kolejnych miesiącach.

Na ostatnie minuty dzisiejszej sesji WIG20 rośnie o ponad 2,6%, mWIG40 o 2,5%, a sWIG80 o 2,4%.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB