Akcje Budimexu wzrosły w tym roku 9%. Co z odbudową Ukrainy?

Najważniejsze wnioski Według Kiev School of Economics uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych w Ukrainie ostało ponad 26 tys. kilometrów dróg

Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku

Akcje Budimexu wzrósły w tym roku o prawie 9% i przyjęły tę informację ze spokojem

Akcje polskiego giganta budowlano-infrastrukturalnego Budimex (BDX.PL) wzrosły w tym roku niespełna 9,2%, minimalnie poniżej wyniku samego WIG20, który zyskał ponad 10% i choć spółka obecnie nie realizuje kontraktów w Ukrainie, nietrudno domyślić się, że od wielu kwartałów inwestycyjna narracja wokół spółki w pewnym sensie "kręciła się" wokół potencjału wschodniego sąsiada i dostępu do rynku, po ewentualnym zakończeniu wojny z Rosją. Dotychczasowe straty w infrastrukturze transportowej Ukrainy szacowane są prze Kiev School of Economics na 38,5 mld dolarów. Uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych zostało ponad 26 tys. kilometrów dróg, a to naturalnie sprawia, że ich odbudowa będzie wymagała obecności wielu generalnych wykonawców i wielkich przetargów. Wśród spółek z Europy, które mogłyby wziąć w nich udział są m.in. austriacki Strabag, szwedzka Skanska, francuskie VINCI i Eiffage, hiszpańskie ACS Group i włoski Webuild, które traci od początku roku prawie 30%. Tymczasem nie dość, że wojna Rosji z Ukrainą trwa już ponad cztery lata i nadal widać wolę kontynuacji walki obu stron, to jeszcze dyplomatyczne napięcia między Warszawą a Kijowem - jeśli nie zostaną w odpowiednim czasie zaadresowane, teoretycznie mogą "podważyć" potencjał polskiego biznesu, który ma przecież stać się jednym z głównych beneficjentów odbudowy Ukrainy. Według komunikatu strony ukraińskeij prezydent Wołodymyr Zełenski nie weźmie osobiście udziału w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku. Fakt ten jest prawdopodobnie dyplomatycznym sygnałem i nie wydaje pozytywny dla polskiego biznesu, który ma prawo liczyć na przyszłe kontrakty i zainteresowanie ze strony ukraińskich partnerów. Z drugiej strony akcje Budimexu tracą dziś mniej, niż szeroki rynek i przyjęły ten fakt ze spokojem. Firma ma kolejne kontrakty na Słowacji i w Czechach. Polski minister infrastruktury Dariusz Klimczak odrzucił scenariusz budowy dróg w Ukrainie z polskiego budżetu, w tym pomysł przedłużenia autostrady A4 do Lwowa. Przekazał, że jakiekolwiek kontrakty byłyby decyzją polskich firm, jeśli finansowanie zapewni Ukraina lub międzynarodowy fundusz. Perspektywy udziału polskich firm w odbudowie mają być omawiane podczas wspomnianej konferencji w Gdańsku (25-26 czerwca) - sama nieobecność Zełenskiego nie przesądza o tym w żadnym stopniu. Akcje Budimex (BDX.PL), interwał D1 Patrząc na akcje Budimexu widzimy potencjalną formację trójkąta - wybicie powyżej 740 PLN mogłoby otworzyć drogę do mocnego impulsu wzrostowego w górę, podczas gdy spade poniżej EMA200 (czerwona linia, okolice 670 PLN mógłby uprawdopodobnić test dolnego zakresu i potencjalne wybicie dołem z formacji. Źródło: xStation5

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