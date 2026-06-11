Potencjalnymi katalizatorami poprawy sentymentu są dalsze, mocne zapowiedzi Songs of the Past, bardziej precyzyjny guidance dla Wiedźmina 4 oraz ewentualne akcje promocyjne w sprzedaży tytułów już dostępnych na rynku.

Rynek obawia się, że kalendarz wydawniczy rozciągnie się bardziej, niż zakłada konsensus, co może obniżyć średnioroczne wyniki finansowe w latach 2026–2028.

Kluczowym źródłem niepokoju jest dla odległa dla części inwestorów premiera dodatku Songs of the Past do Wiedźmina 3 zaplanaowana na 2027 r. oraz brak jasnej daty Wiedźmina 4.

Kurs CD Projekt przebił w dół ważne wsparcia i wrócił do strefy minimów z 2025 r., wyraźnie odstając od indeksu WIG20.

Kurs akcji CD Projekt ponownie znalazł się w okolicach 220 zł, czyli w rejonach najniższych poziomów od maja 2025 roku. Spółka wyraźnie odstaje od szerokiego rynku, mimo relatywnie solidnych wyników za I kwartał. Na pierwszy plan wysuwają się dziś obawy o kalendarz premier – od dodatku Songs of the Past (po polsku Pieśni Przeszłości) do Wiedźmina 3 po termin debiutu Wiedźmina 4.

Właśnie określenie daty premiery oczekiwanego dodatku do 2027 r., przy jednoczesnym braku twardych deklaracji dotyczących daty wydania kolejnej części serii, stało się impulsem do przyspieszenia wyprzedaży. Inwestorzy zaczęli kwestionować, czy CD Projekt jest w stanie zrealizować ambitny plan kilku dużych tytułów w ciągu kilku lat. Jednocześnie rośnie wrażliwość rynku na wszelkie opóźnienia, bo wycena spółki wciąż implikuje wysokie oczekiwania co do przyszłej rentowności.

CD Projekt przegranym na tle indeksu WIG20

Ostatnie notowania w rejonie około 220 zł oznaczają spadek kursu o kilkanaście procent od początku roku, podczas gdy szeroki indeks WIG20 pozostaje niemal 13% na plusie. Dla wielu inwestorów ważny jest fakt, że CD Projekt znalazł się w gronie najsłabszych komponentów indeksu mimo solidnej historii sprzedaży Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077. Gorzej poradziły sobie tylko akcje Modivo, Dino Polska i Kruk. Na górze notowania wszystkich spółek z indeksu WIG20 i ich wyniki w różnych horyzontach czasowych Źródło: xStation

Późne premiery: Songs of the Past i niepewny Wiedźmin 4

Pod koniec maja CD Projekt oficjalnie zapowiedział trzeci duży dodatek do Wiedźmina 3: Songs of the Past, tworzony wspólnie ze studiem Fool’s Theory. Rozszerzenie ma trafić na rynek dopiero w 2027 r. i będzie dostępne wyłącznie na PC oraz konsolach nowej generacji, z pierwszymi szczegółami fabuły i rozgrywki zapowiedzianymi dopiero na późne lato 2026 roku.

Choć sama zapowiedź nowej przygody z Geraltem została bardzo ciepło przyjęta przez społeczność graczy, rynek kapitałowy odebrał długie oczekiwanie na premierę jako element zwiększający ryzyko przesunięcia całego harmonogramu głównych tytułów. CD Projekt podkreśla, że Wiedźmin 4 nie zadebiutuje wcześniej niż w 2027 roku. Decyzja ta jest z jednej strony zła, a drugiej dobra. Pamiętajmy, że w 2026 roku wszystkie oczy inwestorów zwrócone są na GTA VI, dlatego wydawanie gry w momencie zbiegu dat do produkcji Rockestar Games mogłaby bardzo nadszarpnąć możliwości sprzedażowe nowych przychód Geralta z Rivii.

Dla inwestorów oznacza to dłuższy okres intensywnego finansowania produkcji przy ograniczonej liczbie dużych komercyjnych premier. W branży AAA, gdzie przychody są mocno skoncentrowane wokół pojedynczych debiutów, każde przesunięcie o rok w przód istotnie wpływa na wyceny w modelach DCF oraz na przewidywany profil przepływów pieniężnych.

Kalendarz wydawniczy, wycena i oczekiwania zysków

W ostatnich latach zarząd CD Projekt wielokrotnie komunikował ambicję dostarczania większej liczby projektów niż w poprzedniej dekadzie. Jednocześnie rynek wie, jak kosztowne i czasochłonne są produkcje klasy AAA na nowe konsole i PC. Po doświadczeniach z premierą Cyberpunka 2077 inwestorzy są szczególnie wyczuleni na pośpiech i ryzyko technicznych problemów, dlatego ogłoszenie dłuższego cyklu pracy nad kolejnymi tytułami jest z jednej strony zrozumiałe, z drugiej – obniża krótkoterminową widoczność wyników.

Wycena spółki – mierzona chociażby estymowanymi na 12 miesięcy do przodu wskaźnikami P/E oraz EV/EBITDA – wciąż implikuje, że kolejne gry i dodatki odniosą sukces porównywalny z Wiedźminem 3 czy odnowionym Cyberpunkiem. Jeśli jednak harmonogram premier istotnie się rozciągnie, a przychody będą rozłożone na dłuższy okres, średnioroczny zysk na akcję może okazać się niższy, niż zakładają bardziej optymistyczne scenariusze.

Dodatkowym źródłem niepokoju jest polityka dywidendowa – część analityków zwraca uwagę, że przesunięcie wypłaty dywidendy i rosnący CAPEX na nowe projekty sprawiają, iż spółka coraz mocniej stawia na reinwestowanie gotówki w rozwój portfolio. Dla części inwestorów długoterminowych to pozytywny sygnał, ale dla poszukujących stabilnych przepływów pieniężnych może stanowić argument za redukcją ekspozycji.

Co może odwrócić sentyment do akcji CD Projekt?

Pomimo bieżącej słabości notowań, historia CD Projekt pokazuje, że punktem zwrotnym zwykle stają się konkretne materiały z rozgrywki i dobrze odebrane kampanie marketingowe dużych gier. Silny pokaz Songs of the Past z jasnym komunikatem o skali dodatku oraz jego powiązaniu fabularnym z Wiedźminem 4 może zredukować część obecnych obaw. Dodatkowo rynek czeka na bardziej precyzyjny guidance dotyczący okna wydawniczego nowej głównej odsłony serii.

Z perspektywy długoterminowej komunikacja premiery w 2027 r. wcale nie musi być dla akcjonariuszy zła. Wiedźmin 3 sprzedał się już w ponad 65 mln egzemplarzy, co czyni go jednym z najlepiej sprzedających się tytułów w historii branży. Nowy dodatek po premierze GTA VI pozwoli spółce po raz kolejny monetyzować istniejącą już markę – poprzez rozszerzone edycje i kompletne pakiety ze wszystkimi DLC, po które część fanów chętnie sięgnie ponownie na nowych platformach. Wydłużenie cyklu życia jednego, bardzo dochodowego IP może więc stabilizować przepływy pieniężne między premierami kolejnych dużych gier.

Dlatego w krótszym horyzoncie dla kursu akcji znaczenie będzie miała również dynamika wyników kwartalnych – zwłaszcza sprzedaży katalogu, monetyzacji Cyberpunka oraz wpływu umów typu Game Pass na przychody i marże.

Na koniec warto pamiętać, że spółki z sektora gier charakteryzują się ponadprzeciętną zmiennością kursu i silnym uzależnieniem od pojedynczych premier.

Wykres notowań akcji CD Projekt

Wykres dzienny akcji CD Projekt (CDR.PL) pokazuje, że notowania spółki weszły w trend spadkowy wskazywany przez średnie wykładnicze średnie kroczące oraz najniższe poziomy widziane od maja 2025 roku. Co ciekawe, RSI dla 14 ostatnich dni wskazuje dynamikę spadku najwyższą (wartość RSI najniższą odpowiednio) od listopada 2025 roku. Źródło: xStation

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB