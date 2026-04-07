Akcje CME Group rosną na fali rynkowej zmienności i geopolitycznych zawirowań 📈Co dalej?

Akcje CME Group (CME.US) w tym roku pozostają jednym jednym z kluczowych beneficjentów podwyższonej zmienności rynkowej w 2026 roku, co bezpośrednio przekłada się na wzrost wolumenów i przychodów transakcyjnych. Operator chicagowskiej giełdy wykorzystuje środowisko niepewności makro i geopolitycznej, aby generować ponadprzeciętne wyniki operacyjne. Jednocześnie pojawiają się pierwsze sygnały, że dynamika wzrostu może osiągać lokalny szczyt, co zaczyna być dyskontowane przez część rynku.

CME odnotowało rekordowe wolumeny - średni dzienny wolumen w marcu wyniósł 41,1 mln kontraktów (+33% r/r), a w całym I kwartale 36,2 mln (+22% r/r), co potwierdza silny popyt na instrumenty zabezpieczające ryzyko.

Wzrost aktywności objął wszystkie główne segmenty, w tym kontrakty na stopy procentowe, surowce oraz obligacje skarbowe USA, gdzie open interest osiągnął rekordowe poziomy.

UBS podniósł prognozę zysku na I kwartał 2026 do 3,38 USD na akcję (vs 3,29 wcześniej i 3,16 konsensus), wskazując na wyższe przychody transakcyjne wynikające z rosnących wolumenów.

Jednocześnie UBS utrzymuje rekomendację neutralną oraz cenę docelową 310 USD (poziomy dzisiejszych notowań), sugerując ograniczony potencjał wzrostowy przy obecnych poziomach wyceny.

Bank zwraca uwagę, że choć wolumeny pozostają wysokie, presja cenowa (m.in. przez struktury rabatowe i miks produktów) częściowo ogranicza dynamikę przychodów.

UBS ocenia, że obecne otoczenie jest korzystne dla wyników, ale krótkoterminowy szczyt aktywności może być już za nami, co oznacza trudniejsze porównania w kolejnych kwartałach.

W konsekwencji preferowane są spółki mniej uzależnione od zmienności wolumenów, co stanowi kluczowy element ostrożnego podejścia UBS do CME.

Mimo tego CME pozostaje spółką o silnym momentum akcje wzrosły o ok. 14,4% YTD - mimo ponad 10% spadku S&P 500 i blisko 20% w ostatnich 6 miesiącach.

Z kolei Raymond James utrzymuje bardziej pozytywne podejście (Outperform), wskazując na słabość konkurencyjnej platformy FMX jako czynnik wspierający CME.

Negatywnym elementem pozostają incydenty operacyjne, w tym tymczasowe wstrzymanie handlu na rynkach metali i gazu, które spółka nadal analizuje.

Akcje CME Group (CME.US, interwał D1)

CME Group pozostaje wysokiej jakości beneficjentem zmienności rynkowej, choć według UBS potencjał dalszego wzrostu jest ograniczony, ponieważ rynek w dużej mierze zdyskontował już obecnie sprzyjające warunki operacyjne. Firma korzysta z rekordowych wolumenów obrotu amerykańskimi obligacjami, agresywnym hedgingiem w indeksie S&P 500 i dywersyfikuje biznes, utrzymując niemal monopolistyczną pozycję na wielu olbrzymich rynkach. Inwestorzy widzą w niej defensywne akcje, z wysokiej klasy biznesem, świetnie zarządzanym i strategicznie korzystającym z niepewności rynków. Patrząc na wykres, trend wzrostowy wydaje sę niezagrożony, choć spółka może napotkać krókoterminowe przeszkody - zwłaszcza w pobliżu 315 - 320 USD za walor. Kluczowe wsparcie to obecnie poziomy 280 USD, gdzie przebiega EMA200 (czerwona linia).

Źródło: xStation5