US Open: Nadzieja na deeskalację wspiera byki na Wall Street

Sesja na amerykańskim rynku akcji rozpoczyna się od silnego impulsu wzrostowego w związku z pojawieniem się nadziei na zakończenie konfliktu w Iranie. Wzrosty wspierane są również ożywieniem spółek technologicznych po wynikach.

Ropa naftowa Brent zanurkowała o blisko 3%, spadając w okolice 107 USD za baryłkę, a WTI traci nawet 5% do 100 USD po informacjach, że Iran odpowiedział na amerykańskie poprawki do porozumienia mającego zakończyć trwający konflikt. Minister spraw zagranicznych Iranu wskazał, że wszystkie wysiłki w kraju są obecnie nakierowane na zakończenie wojny. Z drugiej strony sam Iran chce uzyskać kontrolę nad Cieśniną Ormuz, co może nie być do zaakceptowania przez stronę amerykańską.

Rynek z optymizmem przyjmuje każdą szansę na deeskalację, mimo że sytuacja pozostaje krucha, a blokada irańskich portów jest nadal utrzymywana. Spadek napięcia w połączeniu z solidnymi wynikami spółek technologicznych wypchnął główne indeksy na nowe szczyty. Warto jednak zauważyć, że mamy spore rozczarowanie indeksem ISM dla przemysłu, który pozostaje na poziomie sprzed poprzedniego miesiąca, nawet przy ekstremalnym wzroście subindeksu zwiążanego z cenami.

Spojrzenie techniczne na US500

Indeks S&P 500 kontynuuje mocny wzrost, zyskując na otwarciu sesji około 0,8%. Podobne ruchy są widoczne na kontrakcie terminowym US500. Kontrakt sięga obecnie ok. 7300 punktów. Wczorajsze zamknięcie powyżej poziomu 7200 punktów otworzyło drogę do dalszej aprecjacji, co jest napędzane przede wszystkim przez sektor technologiczny. Warto zwrócić uwagę na indeks zmienności VIX, który spadł do poziomu 16,70, najniższego od początku lutego, co potwierdza dominację kupujących i chwilowe uspokojenie nastrojów. Inwestorzy powinni jednak zachować czujność, gdyż dzisiejsze wygasanie tygodniowych opcji może przynieść podwyższoną zmienność przed końcem handlu.

US500 rośnie dzisiaj do niemal 7300 punktów w nadziei na zakończenie konfliktu. Poziom ten zbiega się ze zniesieniem 138.2 poprzedniej fali spadkowej. Od końca marca mamy już odbicie na poziomie niemal 15%. Jeżeli ostatnią konsolidację traktować jako formację flagi, w takim wypadku ostatnie wybicie może się kierować nawet do zakresu 7500–7700 punktów.

Co słychać w spółkach?

Apple (AAPL.US) : Kurs akcji rośnie o ponad 5% po opublikowaniu wyników finansowych oraz mocnych prognoz przychodów na trzeci kwartał, które okazały się lepsze od oczekiwań analityków. Spółka zdołała uspokoić rynek mimo ostrzeżeń o rosnących kosztach chipów pamięci i utrzymujących się niedoborach komputerów Mac.

Roblox (RBLX.US) : Prawdziwe załamanie na walorach spółki gamingowej, która traci ponad 18%. Powodem jest raport pokazujący niższą od prognoz liczbę aktywnych użytkowników dziennych (DAU).

Twilio (TWLO.US) : Spółka szybuje o ponad 15% po tym, jak przychody za pierwszy kwartał przebiły rynkowy konsensus.

Moderna (MRNA.US) : Akcje zyskiwały w notowaniach przed sesją ponad 7% dzięki wynikom finansowym za pierwszy kwartał, które znacząco przebiły oczekiwania. Z drugiej strony w trakcie pierwszej godziny handlu akcje straciły na wartości juz prawie 4%

Sektor pamięci (Sandisk, Western Digital) : Mimo dobrych wyników, kursy obu spółek spadły na początku sesji, ale obecnie obserwujemy ożywienie (Sandisk ok. +4%, WDC: zmniejszenie straty z -7,5%) do -0,2%). Inwestorzy na początku sprzedawali akcje wobec wygórowanych oczekiwań, ale ożywienie w związku z nadzieją na pokój ponownie wysłało popyt do wygranych rynkowych

Cboe Global Markets (CBOE.US) : Notuje wzrost o 9% po zapowiedziach redukcji kosztów oraz planach zmniejszenia zatrudnienia o około 20%.

Exxon (XOM.US) oraz Chevron (CVX.US) tracą nieco ponad 1% po wynikach finansowych za Q1. Spółki pokazały mocne wyniki, ale spółki mają ograniczoną produkcję i moce zagraniczne w związku z zamknięciem Cieśniny Ormuz. Warto jednak podkreślić, że spółki te prowadzą działalność przede wszystkim w USA, dlatego otwarcie Cieśniny Ormuz może zmniejszyć wzrost cen i przyszłe zyski spółek.