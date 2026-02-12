Akcje CME na szczytach 📈 Olbrzymi beneficjent rynkowej zmienności?

Akcje CME Group (CME.US) notowane są aktualnie na historycznym szczycie w pobliżu 300 USD za akcję i od początku roku rosną ponad 10% wobec mieszanych nastrojów na Wall Street. Sprzyja jej wysokie zaangażowanie instytucji finansowych na rynku, wzrost jego znaczenia systemowego jak i nowe produkty, które dają perspektywę poprawy dynamiki przychodów.
- Firma korzysta zarówno z podwyższonej zmienności i historycznego wzrostu wolumenów na rynku metali, jako właściciel COMEX, wysokiego pozycjonowania na rynkach towarów rolnych (CBOT), handlu Bitcoinem i Ethereum (gdzie absolutnie dominuje) i innymi kontraktami na kryptowaluty
- Spółka jest beneficjentem bardzo wysokich wolumenach handlowych na rynku amerykańskich obligacji, a także kontraktów na giełdowy indeks S&P 500 (E-mini).
Wczoraj operator chicagowskiej giełdy przekazał, że pracuje nad pierwszym na świecie kontraktem futures na metale ziem rzadkich - według źródeł Reutersa projekt ma koncentrować się na neodymie i prazeodymie (NdPr).
-
Cel kontraktu: umożliwienie rządom, firmom i bankom zabezpieczania (hedgingu) ekspozycji na rynek ziem rzadkich, który jest obecnie zdominowany przez Chiny.
-
ICE też rozważa podobny produkt, ale według dwóch źródeł - jest na wcześniejszym etapie prac niż CME.
-
Ziemie rzadkie (17 pierwiastków) są kluczowe dla transformacji energetycznej, elektroniki i sektora obronnego; NdPr mają szczególne znaczenie, bo służą do produkcji magnesów trwałych wykorzystywanych m.in. w silnikach EV, turbinach wiatrowych, myśliwcach i dronach.
-
Źródła podkreślają, że taki instrument to dziś „brakujący element” z perspektywy rynku i zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw.
-
Decyzja o uruchomieniu kontraktu nie zapadła, a główną barierą jest to, że ziemie rzadkie są mało płynne i stanowią niewielki rynek w porównaniu z innymi metalami notowanymi na giełdach terminowych.
-
Temat zyskuje na znaczeniu w związku z działaniami Zachodu na rzecz zwiększenia produkcji minerałów krytycznych - USA utworzyły preferencyjny blok handlowy z sojusznikami i uruchomiły strategiczny zapas o wartości ok. 12 mld USD.
-
Ceny NdPr są dziś wyznaczane głównie w Chinach i odzwierciedlane w indeksach agencji takich jak Fastmarkets, Benchmark Mineral Intelligence czy Shanghai Metals Market.
-
W Chinach działają dwie giełdy spot dla ziem rzadkich (Ganzhou Rare Metal Exchange oraz Baotou Rare Earth Products Exchange), a Guangzhou Futures Exchange sygnalizowała plany uruchomienia kontraktów futures na ziemie rzadkie.
Co pokazała spółka w IV kwartale 2025 roku?
-
Wyniki za Q4 2025 były raczej zgodne z oczekiwaniami rynku - CME podkreśla szeroki wzrost aktywności we wszystkich klasach aktywów oraz rosnący udział inwestorów detalicznych (większe obroty m.in. na stopach procentowych, energii, metalach, rolnych i krypto).
-
Kluczowe liczby: przychody 1,65 mld USD (vs 1,64 mld konsensus; +8,1% r/r), skorygowany EPS 2,77 USD (vs 2,74 prognoz), skorygowany EBITDA 1,13 mld USD (zgodnie z oczekiwaniami; marża 68,6%), marża operacyjna 61,8% (podobnie jak rok temu), kapitalizacja ok. 110 mld USD.
-
Co zarząd wskazał jako „napęd” kwartału? Nowe tzw. 'event contracts' oraz mocna sprzedaż/aktywność detaliczna w produktach micro. Spółka akcentuje też dywersyfikację bazy klientów i dobrą kondycję zarówno segmentu instytucjonalnego, jak i retailu przy podwyższonej zmienności.
Najważniejsze aspekty konferencji z analitykami
-
Kondycja bazy klientów przy zmienności i zmianach depozytów (margins): zarząd wskazał na solidny popyt zarówno wśród prywatnych inwestorów jak i w instytucjach, a wzrost open interest i wolumenów ma potwierdzać „zdrowy ekosystem”.
-
Rynki prognostyczne i ryzyka regulacyjne: pojawiły się pytania o zaangażowanie CME i nadzór prawny; spółka podkreśliła ostrożne podejście oraz koncentrację na produktach w reżimie CFTC (swap-based).
-
Zmiany cenników i wpływ na klasy aktywów: CME mówi o zdywersyfikowanych źródłach wzrostu przychodów z market data oraz o selektywnych korektach opłat (m.in. w metalach i produktach micro) i przeglądzie programów zachęt.
-
Trwałość przychodów z market data w erze AI + zwrot kapitału: zarząd argumentował, że dane „proprietary” pozostają kluczowe dla strategii klientów; wątek buybacków powiązano z wykorzystaniem środków (m.in. z transakcji w Austrii) na odkupy akcji.
-
Migracja do Google Cloud i koszty: spółka raportuje postęp, a przyszłe wydatki technologiczne mają być wkomponowane w ogólny guidance w miarę wygaszania kosztów „legacy”.
Wykres cen akcji CME (CME.US), interwał D1
Źródło: xStation5
Wycena CME
Wycena CME, mierzona standardowym wskaźnikiem cena/zysk nie wydaje się bardzo wymagająca (p/e ok. 28, forward P/E 25), biorąc pod uwagę wysoką marżowość biznesu, relatywnie wysoką przewidywalność wzrostu oraz pewnego rodzaju 'odporność', ponieważ firma zarabia głównie na wolumenach handlu - nie na kierunku indeksów, czy cen poszczególnych aktywów. Za ostatnie 5-lat średnioroczny wzrost zysków wynosi aż 14% i jeśli tempo to miałoby zostać utrzymane w kolejnych 5 latach, przy podobnej marży netto, możemy śmiało powiedzieć, że wzrost cen akcji nie odrywa się na tym etapie od fundamentów CME. Różnica między ROIC, a WACC wskazuje, że firma zorientowana jest na generowanie wartości dla akcjonariuszy i posiada średnioroczną stopę dywidendy ok. 2%.
Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Research
Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Research
AMD stawia na AI w Indiach
PULS GPW: Umiarkowany wzrost, obniżona zmienność
US500 zyskuje 0,3% 📈Jak przebiega sezonów wyników spółek Wall Street?
Podsumowanie dnia: Rynek odrabia straty i czeka na cięcia stóp
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.