Akcje CME na szczytach 📈 Olbrzymi beneficjent rynkowej zmienności?

Akcje CME Group (CME.US) notowane są aktualnie na historycznym szczycie w pobliżu 300 USD za akcję i od początku roku rosną ponad 10% wobec mieszanych nastrojów na Wall Street. Sprzyja jej wysokie zaangażowanie instytucji finansowych na rynku, wzrost jego znaczenia systemowego jak i nowe produkty, które dają perspektywę poprawy dynamiki przychodów.

Firma korzysta zarówno z podwyższonej zmienności i historycznego wzrostu wolumenów na rynku metali, jako właściciel COMEX, wysokiego pozycjonowania na rynkach towarów rolnych (CBOT), handlu Bitcoinem i Ethereum (gdzie absolutnie dominuje) i innymi kontraktami na kryptowaluty

Spółka jest beneficjentem bardzo wysokich wolumenach handlowych na rynku amerykańskich obligacji, a także kontraktów na giełdowy indeks S&P 500 (E-mini).

Wczoraj operator chicagowskiej giełdy przekazał, że pracuje nad pierwszym na świecie kontraktem futures na metale ziem rzadkich - według źródeł Reutersa projekt ma koncentrować się na neodymie i prazeodymie (NdPr).

Cel kontraktu: umożliwienie rządom, firmom i bankom zabezpieczania (hedgingu) ekspozycji na rynek ziem rzadkich, który jest obecnie zdominowany przez Chiny .

ICE też rozważa podobny produkt , ale według dwóch źródeł - jest na wcześniejszym etapie prac niż CME.

Ziemie rzadkie (17 pierwiastków) są kluczowe dla transformacji energetycznej, elektroniki i sektora obronnego; NdPr mają szczególne znaczenie, bo służą do produkcji magnesów trwałych wykorzystywanych m.in. w silnikach EV, turbinach wiatrowych, myśliwcach i dronach.

Źródła podkreślają, że taki instrument to dziś „brakujący element” z perspektywy rynku i zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw.

Decyzja o uruchomieniu kontraktu nie zapadła , a główną barierą jest to, że ziemie rzadkie są mało płynne i stanowią niewielki rynek w porównaniu z innymi metalami notowanymi na giełdach terminowych.

Temat zyskuje na znaczeniu w związku z działaniami Zachodu na rzecz zwiększenia produkcji minerałów krytycznych - USA utworzyły preferencyjny blok handlowy z sojusznikami i uruchomiły strategiczny zapas o wartości ok. 12 mld USD .

Ceny NdPr są dziś wyznaczane głównie w Chinach i odzwierciedlane w indeksach agencji takich jak Fastmarkets, Benchmark Mineral Intelligence czy Shanghai Metals Market .

W Chinach działają dwie giełdy spot dla ziem rzadkich (Ganzhou Rare Metal Exchange oraz Baotou Rare Earth Products Exchange), a Guangzhou Futures Exchange sygnalizowała plany uruchomienia kontraktów futures na ziemie rzadkie.

Co pokazała spółka w IV kwartale 2025 roku?

Wyniki za Q4 2025 były raczej zgodne z oczekiwaniami rynku - CME podkreśla szeroki wzrost aktywności we wszystkich klasach aktywów oraz rosnący udział inwestorów detalicznych (większe obroty m.in. na stopach procentowych, energii, metalach, rolnych i krypto).

Kluczowe liczby: przychody 1,65 mld USD (vs 1,64 mld konsensus; +8,1% r/r ), skorygowany EPS 2,77 USD (vs 2,74 prognoz), skorygowany EBITDA 1,13 mld USD (zgodnie z oczekiwaniami; marża 68,6% ), marża operacyjna 61,8% (podobnie jak rok temu), kapitalizacja ok. 110 mld USD .

Co zarząd wskazał jako „napęd” kwartału? Nowe tzw. 'event contracts' oraz mocna sprzedaż/aktywność detaliczna w produktach micro. Spółka akcentuje też dywersyfikację bazy klientów i dobrą kondycję zarówno segmentu instytucjonalnego, jak i retailu przy podwyższonej zmienności.

Najważniejsze aspekty konferencji z analitykami

Kondycja bazy klientów przy zmienności i zmianach depozytów (margins): zarząd wskazał na solidny popyt zarówno wśród prywatnych inwestorów jak i w instytucjach, a wzrost open interest i wolumenów ma potwierdzać „zdrowy ekosystem”.

Rynki prognostyczne i ryzyka regulacyjne: pojawiły się pytania o zaangażowanie CME i nadzór prawny; spółka podkreśliła ostrożne podejście oraz koncentrację na produktach w reżimie CFTC (swap-based).

Zmiany cenników i wpływ na klasy aktywów: CME mówi o zdywersyfikowanych źródłach wzrostu przychodów z market data oraz o selektywnych korektach opłat (m.in. w metalach i produktach micro) i przeglądzie programów zachęt.

Trwałość przychodów z market data w erze AI + zwrot kapitału: zarząd argumentował, że dane „proprietary” pozostają kluczowe dla strategii klientów; wątek buybacków powiązano z wykorzystaniem środków (m.in. z transakcji w Austrii) na odkupy akcji.

Migracja do Google Cloud i koszty: spółka raportuje postęp, a przyszłe wydatki technologiczne mają być wkomponowane w ogólny guidance w miarę wygaszania kosztów „legacy”.

Wykres cen akcji CME (CME.US), interwał D1

Źródło: xStation5

Wycena CME

Wycena CME, mierzona standardowym wskaźnikiem cena/zysk nie wydaje się bardzo wymagająca (p/e ok. 28, forward P/E 25), biorąc pod uwagę wysoką marżowość biznesu, relatywnie wysoką przewidywalność wzrostu oraz pewnego rodzaju 'odporność', ponieważ firma zarabia głównie na wolumenach handlu - nie na kierunku indeksów, czy cen poszczególnych aktywów. Za ostatnie 5-lat średnioroczny wzrost zysków wynosi aż 14% i jeśli tempo to miałoby zostać utrzymane w kolejnych 5 latach, przy podobnej marży netto, możemy śmiało powiedzieć, że wzrost cen akcji nie odrywa się na tym etapie od fundamentów CME. Różnica między ROIC, a WACC wskazuje, że firma zorientowana jest na generowanie wartości dla akcjonariuszy i posiada średnioroczną stopę dywidendy ok. 2%.

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Research