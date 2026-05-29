Dell Technologies (DELL.US) opublikował wyniki za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2027, które potwierdzają pozycję spółki jako jednego z największych beneficjentów boomu na sztuczną inteligencję. Producent serwerów, infrastruktury centrów danych i komputerów osobistych zanotował rekordowe przychody, gwałtowny wzrost zysków oraz znacząco podniósł prognozy na cały rok. Największym motorem wzrostu pozostaje segment serwerów AI, jgdzie firma oczekuje 60 mld USD rocznej sprzedaży. Wyniki pokazują, że popyt obejmuje również tradycyjną infrastrukturę IT, pamięci masowe oraz komputery dla klientów biznesowych. Reakcja rynku była natychmiastowa. Akcje Dell rosły w handlu posesyjnym o niemal 40%. Firma pobiła wszelkie oczekiwania Wall Street.

Kluczowe informacje

Przychody w I kwartale wzrosły o 88% r/r do rekordowych 43,8 mld USD.

Skorygowany zysk na akcję (non-GAAP EPS) wzrósł o 214% r/r do 4,86 USD.

Zamówienia na serwery AI osiągnęły 24,4 mld USD w ciągu jednego kwartału.

Przychody ze sprzedaży serwerów AI wyniosły 16,1 mld USD.

Portfel niezrealizowanych zamówień AI wzrósł do rekordowych 51,3 mld USD.

Dell podniósł prognozę przychodów na cały rok do rekordowych 165 - 169 mld USD.

Spółka oczekuje około 60 mld USD przychodów ze sprzedaży serwerów AI w bieżącym roku fiskalnym.

Akcje spółki wzrosły o prawie 40% w handlu po publikacji wyników.

AI staje się największym biznesem Dell

Jeszcze kilka lat temu Dell był kojarzony głównie z komputerami osobistymi i sprzętem dla przedsiębiorstw. Obecnie coraz większa część działalności koncentruje się wokół infrastruktury obsługującej sztuczną inteligencję. W minionym kwartale firma pozyskała zamówienia na serwery AI o wartości 24,4 mld USD, podczas gdy przychody z tego segmentu wyniosły 16,1 mld USD. Co istotne, po zakończeniu kwartału portfel oczekujących zamówień osiągnął rekordowe 51,3 mld USD.

Według COO Jeffa Clarke’a popyt na rozwiązania AI nie wykazuje oznak spowolnienia. Wręcz przeciwnie – zarząd podkreśla, że liczba potencjalnych projektów pozostaje wielokrotnie większa od obecnego backlogu. Klientami Dell są zarówno hyperskalerzy i dostawcy mocy obliczeniowej, tacy jak CoreWeave czy Nscale, jak również przedsiębiorstwa budujące własną infrastrukturę AI oraz podmioty rozwijające modele sztucznej inteligencji.

Wyniki finansowe znacznie powyżej oczekiwań

Przychody Dell w pierwszym kwartale wzrosły do 43,8 mld USD wobec 23,3 mld USD rok wcześniej. Wynik znacząco przekroczył rynkowy konsensus wynoszący około 35,5 mld USD. Jeszcze większe wrażenie zrobiła rentowność. Skorygowany zysk na akcję osiągnął 4,86 USD wobec oczekiwanych przez analityków 2,99 USD. Jednocześnie:

dochód operacyjny wzrósł o 154% do 4,2 mld USD,

zysk netto zwiększył się o 194% do 3,2 mld USD,

wartość marży brutto wzrosła o 57% do 7,9 mld USD.

Wyniki pokazują, że Dell nie tylko sprzedaje więcej sprzętu, ale również skutecznie poprawia rentowność dzięki produktom AI o wyższej wartości dodanej.

Infrastruktura AI napędza cały segment centrów danych

Najmocniejszą częścią biznesu pozostaje Infrastructure Solutions Group (ISG), czyli segment obejmujący serwery, sieci oraz pamięci masowe. Przychody ISG wzrosły aż o 181% do rekordowych 29 mld USD. Zysk operacyjny tego segmentu zwiększył się o 206% do 3,1 mld USD. Warto zwrócić uwagę, że nie tylko serwery AI odpowiadają za wzrost. Przychody z tradycyjnych serwerów i rozwiązań sieciowych wzrosły o 92% do 8,5 mld USD.

Jest to efekt modernizacji infrastruktury przez duże przedsiębiorstwa, które zwiększają moce obliczeniowe i dostosowują centra danych do nowych zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją. Według zarządu rozwój systemów agentowych oraz inferencji AI zwiększa również zapotrzebowanie na klasyczne procesory CPU, które obsługują wiele operacji towarzyszących pracy akceleratorów GPU.

Dell buduje cały ekosystem AI

Dell nie ogranicza się wyłącznie do sprzedaży serwerów. Spółka rozwija kompleksową ofertę obejmującą infrastrukturę, pamięci masowe, zarządzanie danymi oraz gotowe rozwiązania budowane we współpracy z partnerami. Firma współpracuje obecnie m.in. z:

NVIDIA,

Google Cloud,

OpenAI,

xAI,

Palantir,

ServiceNow,

Mistral,

CrowdStrike.

Jednym z kluczowych projektów pozostaje Dell AI Factory with NVIDIA, który ma umożliwiać przedsiębiorstwom budowę własnych środowisk AI poza publiczną chmurą. To istotny trend rynkowy. Coraz więcej organizacji decyduje się na wdrażanie sztucznej inteligencji lokalnie ze względu na bezpieczeństwo danych, koszty oraz wymagania regulacyjne.

Komputery osobiste również wracają do wzrostów

Choć największą uwagę przyciąga segment AI, Dell odnotował także bardzo dobre wyniki w tradycyjnym biznesie komputerowym. Przychody Client Solutions Group wzrosły o 17% do 14,6 mld USD. Segment biznesowy odpowiadający za sprzedaż komputerów dla przedsiębiorstw zwiększył przychody o 18% do 13 mld USD, notując siódmy kolejny kwartał wzrostu.

Zarząd wskazuje, że znacząca część globalnej bazy komputerów ma ponad cztery lata, co tworzy naturalny cykl wymiany sprzętu. Dodatkowym wsparciem pozostaje migracja przedsiębiorstw do systemu Windows 11 oraz rosnące zainteresowanie komputerami wyposażonymi w funkcje AI.

Problemem nie jest popyt, lecz podaż

Najciekawszym elementem konferencji wynikowej była zgodna opinia zarządu, że głównym ograniczeniem wzrostu nie jest obecnie popyt. Dell wskazuje na niedobory pamięci DRAM i NAND, procesorów oraz części komponentów wykorzystywanych w centrach danych.

Według Jeffa Clarke’a firma działa obecnie w środowisku inflacyjnym i regularnie dostosowuje ceny produktów. Jednocześnie część klientów przyspiesza zakupy, aby zabezpieczyć dostęp do infrastruktury na kilka lat naprzód. Sytuacja przypomina wcześniejsze etapy boomu chmurowego, kiedy ograniczona dostępność komponentów stała się główną barierą wzrostu dla dostawców infrastruktury.

Dell podnosi prognozy na cały rok

Zarząd zdecydował się na znaczącą aktualizację prognoz finansowych. Spółka oczekuje obecnie:

przychodów na poziomie 165 do 169 mld USD,

około 60 mld USD przychodów ze sprzedaży serwerów AI,

skorygowanego EPS na poziomie około 17,90 USD.

W praktyce oznacza to podwyższenie prognozy przychodów o około 27 mld USD względem wcześniejszych założeń. Na drugi kwartał Dell przewiduje przychody w przedziale 44–45 mld USD oraz około 15,5 mld USD sprzedaży serwerów AI.

Dell staje się jednym z największych beneficjentów boomu AI - wykres mówi wszystko

Jeszcze niedawno inwestorzy postrzegali Dell przede wszystkim jako producenta komputerów osobistych. Obecne wyniki pokazują jednak, że spółka stała się jednym z najważniejszych dostawców infrastruktury dla sztucznej inteligencji. Rekordowy portfel zamówień, przyspieszający wzrost we wszystkich segmentach biznesu oraz prognoza 60 mld USD przychodów z AI wskazują, że boom związany z rozwojem modeli generatywnych dopiero zaczyna przekładać się na wyniki finansowe firmy. Największym wyzwaniem dla Dell nie pozostaje dziś znalezienie klientów, lecz zapewnienie wystarczającej liczby komponentów, aby zrealizować zgromadzone zamówienia.

Źródło: xStation5