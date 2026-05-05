Akcje Eaton i Shopify tracą po wynikach 📉Co pokazały amerykańskie spółki?

Akcje amerykańskich firm reagują na wyniki spółek, które przedstawiły raporty kwartalne - wśród nich zmiennością wyróznia się Eaton i Shopify, gdzie dominuje realizacja zysków mimo solidnych raportów finansowych.
Shopify - akcje spadają ponad 6% po wynikach
- Przychody: 3,17 mld USD (powyżej oczekiwań 3,09 mld)
- Zysk operacyjny: 382 mln USD (powyżej 329,2 mln)
- MRR: 212 mln USD (zgodnie z oczekiwaniami)
- GMV: 100,74 mld USD (powyżej 98,77 mld prognoz)
- OPEX Q2: 35–36% przychodów
American Electric Power - akcje nieznacznie rosną po wynikach
- Przychody: 6,02 mld USD (powyżej 5,75 mld)
- EPS operacyjny: 1,64 USD (powyżej 1,57 USD)
- Guidance 2026: bez zmian
- EPS FY: 6,15–6,45 USD (vs 6,34 USD konsensus)
Pfizer
- EPS: 0,75 USD (powyżej 0,72 USD)
- Przychody: 14,45 mld USD (powyżej 13,84 mld)
- Guidance 2026: utrzymany
- EPS FY: 2,80–3,00 USD
- Przychody FY: 59,5–62,5 mld USD (vs 61,43 mld)
BioNTech
- Strata na akcję: -1,95 USD
- Przychody: 118,1 mln EUR (poniżej 168,4 mln)
- Strata operacyjna: 677,5 mln EUR (większa niż 658,6 mln)
- Guidance FY: 2,0–2,3 mld EUR
- Zamknięcia: Niemcy, Singapur, CureVac
- Redukcja zatrudnienia: ~1860 etatów
- Oszczędności: do 500 mln EUR rocznie do 2029
- Buyback: do 1 mld USD
Marathon Digital - akcje nieznacznie rosną po mocnych wynikacj
- EPS: 1,65 USD (powyżej 0,74 USD)
- EBITDA: 2,76 mld USD (powyżej 2,29 mld)
- Skup akcji własnych: +5 mld USD
Eaton
- EPS: 2,81 USD (powyżej 2,75 USD)
- Przychody: 7,45 mld USD (powyżej 7,13 mld)
- Electrical Americas: 3,6 mld USD (powyżej 3,46 mld)
- Aerospace: 1,18 mld USD (powyżej 1,11 mld)
- Electrical Global: 1,95 mld USD (powyżej 1,78 mld)
- EPS Q2: 3,00–3,10 USD (vs 3,14 USD)
- EPS FY: 13,05–13,50 USD
- Wzrost organiczny: 9–11% (Q2 i FY)
DuPont
- EPS: 0,55 USD (powyżej 0,48 USD)
- Przychody: 1,68 mld USD (powyżej 1,66 mld)
- EPS Q2: ~0,59 USD (vs 0,58 USD)
- EBITDA Q2: ~430 mln USD (vs 439,3 mln)
- EBITDA FY: 1,73–1,76 mld USD
- Przychody FY: 7,16–7,22 mld USD
- EPS FY: 2,35–2,40 USD (podniesiony z 2,25–2,30 USD)
Archer-Daniels-Midland
- Przychody: 20,49 mld USD (poniżej 20,61 mld)
- EPS: 0,71 USD (powyżej 0,65 USD)
- Przetwórstwo roślin oleistych: 9,30 mln ton (vs 9,31 mln)
- Przetwórstwo kukurydzy: 4,54 mln ton (vs 4,61 mln)
